Rücktritt von Roger Federer: Vom Hitzkopf zum Weltstar

Vom Problemfall und Hitzkopf mit Heimweh zur Sportikone und Milliardenmarke: Wie aus Roger Federer ein Weltstar wurde

Roger Federer wächst in Riehen und Münchenstein im Kanton Baselland als Sohn des Schweizers Robert und der Südafrikanerin Lynette auf und hat eine ältere Schwester, Diana. Er spielt Fussball bei Concordia Basel und Tennis bei den Old Boys am St. Galler Ring 225 im Bachletten-Quartier. «Einen Paradeschlag hatte er nicht, aber ein Händchen für unglaubliche Punkte», erinnert sich seine damalige Trainer, Madeleine Bärlocher. Sie sagt: «Bei mir durfte er kein Racket werfen.» Aber nicht immer sei «Rogi» einfach gewesen: «Im Interclub liess ich ihn einmal nur Doppel spielen. Da war er richtig wütend auf mich. Und als er einmal verloren hatte, setzte er sich unter den Schiedsrichter-Stuhl und heulte wie ein Schlosshund.»

Federer 1996 am World Youth Cup in Zürich. Keystone

Als Federer 13 Jahre alt ist, zieht er in die Westschweiz nach Ecublens, wo er bei einer Gastfamilie unterkommt. Er spricht kaum Französisch, leidet unter der Trennung von Freunden und Familie, weint viel. «Diese Monate waren die Hölle» erinnert sich seine Mutter Lynette. «Heute sagt er immer wieder, dass es das wert war.» Im nationalen Leistungszentrum von Swiss Tennis fällt er nicht nur durch sein Ballgefühl auf. Federer erinnerte sich: «Ich reizte alles aus, bis es wieder krachte. Ich flog aus dem Training. Ich verhielt mich schlecht auf dem Platz. Manchmal ohne bestimmten Grund, ich tat es einfach. Ich reiste um die halbe Welt, stand auf dem Platz und hatte keine Energie. Ich trottete wie ein Bub durch die Welt und prallte immer wieder gegen eine Wand. Fünf Schritte vor, drei Schritte zurück.»

Federers Eltern waren stets an seiner Seite. Hier 2019 mit seinem Vater Robert Federer. Keystone

Seine Eltern machten Federer keinen Druck. Es störte sie nie, wenn er einmal verlor, doch sie verlangten von ihm Einsatz und Hingabe. Nicht immer erfüllte er diese Vorgaben. Einmal fuhren sie Federer im Winter an einem Sonntag um 06.00 Uhr nach Thalwil an ein Turnier. «Es war Januar, über Nacht hatte es rund 40 Zentimeter geschneit», erinnert sich Robert Federer. «Roger hatte dann nicht seinen besten Tag. Er spielte lustlos und verlor sang- und klanglos. Das ärgerte mich masslos. Als Roger vom Platz kam, sagte ich zu ihm: «Komm doch bitte mal mit raus.» Ahnungslos folgte er mir vor die Tür des Tenniscenters. Ich habe ihn am Genick und am Hosenboden gepackt und ihm kurz den Kopf in den Schnee gesteckt.»

Federer fällt vieles in den Schoss. Schnell gehört er zu den weltbesten Junioren, 1998 gewinnt er das Junioren-Turnier in Wimbledon, dann die Orange Bowl, wird die Nummer 1 beim Nachwuchs, stösst in die Top 100 vor, dann in die Top 50. Doch bei den wichtigsten Turnieren, bei den Grand-Slam-Turnieren, enttäuscht er. Ein Schicksalsschlag verändert alles. 2002 stirbt sein früherer Trainer, Peter Carter, in Südafrika bei einem Autounfall in den Flitterwochen. Federer hatte ihm die Reise in die Heimat seiner Mutter ans Herz gelegt. Als ihm sein aktueller Trainer, der Schwede Peter Lundgren, die Nachricht überbringt, befindet sich Federer in Toronto. Weinend, schreiend und verzweifelt rennt er durch die Stadt, zurück ins Hotel. Erst dort gelingt es Lundgren, ihn etwas zu beruhigen.

Federer nennt Carters Tod später einen Weckruf. Als er im Januar 2019 in einem CNN-Interview gefragt wird, was es Carter wohl bedeuten würde, wenn er sähe, dass Federer 20 Grand-Slam-Titel gewonnen hat, bricht er in Tränen aus. «Ich hoffe, er wäre stolz auf mich. Er wollte nicht, dass ich mein Talent vergeude. Ich denke, es war eine Art Weckruf für mich, als er starb. Danach begann ich, wirklich hart zu trainieren.» Carter sei eine sehr wichtige Person in seinem Leben. «Peter lehrte mich, vor jeder Person Respekt zu haben – egal, ob diese berühmt ist oder nicht. Er und meine Eltern haben mir Werte vermittelt.» Auch das technische Rüstzeug habe er von Carter mit auf dem Weg bekommen. «Er hat mich am meisten geprägt. Mit ihm feilte ich an Aufschlag, Vorhand, Rückhand, Netzspiel.»

Das Schweizer Daviscup Team von 2002: Roger Federer (2.v.r.) mit Coach Peter Carter (2.v.l.) KEYSTONE/Markus Stuecklin

Ein Jahr nach Peter Carters Tod, kurz vor seinem 23. Geburtstag, gewinnt Roger Federer erstmals in Wimbledon. Ein halbes Jahr später, nach seinem Triumph bei den Australian Open, stösst Federer erstmals an die Spitze der Weltrangliste vor. Er sollte sie erst 237 Wochen später, im Sommer 2008 wieder abgeben. Es ist bis heute die längste Zeit, die ein Spieler bei den Männern die Weltrangliste ohne Unterbruch angeführt hat.

Roger Federers Trainer Der Tscheche Adolf Kacovsky (1989–1994), den in Basel alle «Seppli» nannten, war Roger Federers erster Trainer bei den Old Boys Basel. Mit dem Schweden Peter Lundgren (2000– 2003) gewann er 2003 in Wimbledon den ersten seiner 20 Grand-Slam-Titel. Der Australier Tony Roche (2005–2007) half Federer, das Offensivspiel weiterzuentwickeln. Der Spanier José Higueras (2008) sollte ihm zum Erfolg auf Sand verhelfen, blieb aber eine Fussnote. Der Amerikaner Paul Annacone (2010–2013) brachte als ehemaliger Betreuer von Pete Sampras die Erfahrung im Umgang mit Superstars ins Team. Der Schwede Stefan Edberg (2014–2015) war ein Jugendidol Federers und ist in den zwei Jahren in seiner Box zum Freund geworden. Die Zeit war von drei Grand-Slam-Finals gekrönt. Abgelöst wurde Edberg vom Kroaten Ivan Ljubicic (ab 2016), gegen den Federer selbst noch gespielt hatte. Zwei Trainer haben Federers Karriere stärker geprägt als alle andern: der Australier Peter Carter (1991–2000) und der Schweizer Severin Lüthi (seit 2007). Unter Carter legte Federer die Grundlagen, die ihn zum technisch wohl besten Tennisspieler der Geschichte machen. Lüthi begleitete ihn seit anderthalb Jahrzehnten als Freund und Ratgeber und hat sich während dieser Zeit zu einem der angesehensten Trainer auf Nach der sensationellen Comeback-Saison 2017, in der Federer in Melbourne und Wimbledon seinen 18. und 19. Major-Titel gewann, wurde der Berner in der Schweiz zum Trainer des Jahres gewählt.

Zwischen 2004 und 2006 gewinnt Federer 34 Turniere - und damit das Gros seiner 103 Titel, die er in seiner langen Karriere feiern sollte. Das Siegen wird für Federer zur Normalität, die man von ihm erwartet. Das geht so weit, dass man ihm selbst nach Niederlagen in einem Grand-Slam-Final die Frage stellt, ob das nun das Ende seiner Karriere bedeutet. Er ist die Nummer 1 der Welt, hat acht der letzten zehn Grand-Slam-Turniere gewonnen und zwei weitere Male den Final erreicht, als er einen Satz formuliert, der ihn noch Jahre verfolgen sollte. «Ich habe selber ein Monster erschaffen, von dem erwartet wird, jedes Turnier zu gewinnen. Wenn ich einen Satz verliere, heisst es, ich hätte schlecht gespielt. Das ist meine eigene Schuld. Es ist nicht so leicht, jede Woche siegen zu müssen.»

20 Grand-Slam-Titel hat Roger Federer in seiner Karriere gewonnen. Bild: Keystone/AP/DITA ALANGKARA

Aber auch Roger Federer gewinnt nicht immer. Auch nicht, als er im Zenit seiner Schaffenskraft steht. Von 2006 bis 2008 verliert er gegen Rafael Nadal drei Mal in Folge den Final der French Open. Es ist das einzige Grand-Slam-Turnier, das ihm damals in seiner Sammlung noch fehlt. 2004 in Athen und 2008 in Peking kann sich Federer seinen grossen Traum vom Olympiasieg im Einzel nicht erfüllen, Gold im Doppel an der Seite von Stan Wawrinka gilt damals in der öffentlichen Wahrnehmung als Trostpreis.

2008, mit der Niederlage im Wimbledon-Final gegen Rafael Nadal, endet seine Zeit an der Spitze der Weltrangliste. 2009 steht Federer aber in den Finals aller vier Grand-Slam-Turniere. In jenem Sommer komplettiert er in Paris auch seinen Karriere-Grand-Slam. Vier Wochen später feiert er vor den Augen seines Jugendidols Pete Sampras seinen 15. Grand-Slam-Titel und nimmt dem Amerikaner damit die bedeutendste Rekordmarke ab. Im April hatte Federer seine langjährige Freundin Mirka geheiratet. Wenige Wochen nach Federers Wimbledon-Triumph werden die beiden erstmals Eltern, als die Zwillingsmädchen Charlene und Myla zur Welt kommen.

Federers Familie in Wimbledon. Daniel Leal-Olivas/Pool Photo via AP

Anfang 2010 gewinnt Roger Federer bei den Australian Open erstmals als Vater ein Grand-Slam-Turnier. Doch schon damals ist absehbar, dass ihm die Generation um Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray, den er in Melbourne im Final bezwingt, künftig das Leben schwer machen würde. Zwischen 2010 und 2017 gewinnt Federer «nur» noch ein Grand-Slam-Turnier – 2012 in Wimbledon. Immer öfter steht er im Schatten seiner jüngeren Rivalen. Erst in jenem von Rafael Nadal, dann auch in dem von Novak Djokovic, der zum erfolgreichsten Spieler der Dekade reift. Gegen beide sollte Federer seine Karriere mit einer negativen Bilanz beschliessen. Obwohl Federer in der Weltspitze verweilt, werden nur Siege bei den grössten Turnieren rarer und schmerzhafte Niederlagen häufen sich. 2010 und 2011 verliert er im Halbfinal der US Open zwei Mal gegen Novak Djokovic, nachdem er zwei Matchbälle nicht hat verwerten können. 2011 verliert er gegen Jo-Wilfried Tsonga in Wimbledon erstmals eine Partie nach einer 2:0-Satzführung. 2013 scheitert er dort als Titelverteidiger in der zweiten Runde an Sergei Stachowski. Letztmals war er 2004 in Paris bei einem Grand-Slam-Turnier vor den Viertelfinals ausgeschieden.

Seine grössten Konkurrenten: Rafael Nadal und Novak Djokovic. Keystone

Dazu mehren sich körperliche Probleme. 2013 wird zum Seuchenjahr, in dem ihm Rückenprobleme so sehr zu schaffen machen, dass er zum Teil in Pullovern spielt, um nicht auszukühlen. In jene Zeit fallen aber auch zwei wegweisende Entscheidungen für die Zukunft, von der viele glauben, dass Federer sie nicht mehr haben würde. Im Sommer 2013 wechselt er ein erstes Mal sein Racket, trennt sich von seinem Trainer Paul Annacone und verpflichtet um den Jahreswechsel mit dem Schweden Stefan Edberg ein Idol seiner Kindheit. Ihre zweijährige Zusammenarbeit wird zwar nicht von einem Grand-Slam-Titel gekrönt, Federer erreicht aber 2014 und 2015 den Wimbledon-Final dazu 2015 den Final der US Open, wo er jeweils Novak Djokovic unterliegt. Bis zum letzten Turnier des Jahres 2014, dem Final der acht Jahresbesten in London, bietet sich ihm die Chance, die Saison als Nummer 1 zu beenden. Doch zum Final gegen Novak Djokovic kann er nicht antreten. Federer hatte sich im Halbfinal-Duell gegen Stan Wawrinka den Rücken blockiert. Es war jener ominöse Abend, an dem Federers Frau Mirka Wawrinka als «Cry Baby» bezeichnet haben soll. Nur eine Woche später gewinnen die beiden Seite an Seite den Davis Cup.

Davis-Cup-Sieg 2014: Severin Luethi , Roger Federer, Stanislas Wawrinka, Marco Chiudinelli, und Michael Lammer. Keystone

2016 scheitert Roger Federer im Halbfinal der Australian Open an Novak Djokovic. Viel einschneidender ist, was in den Tagen danach passiert: Beim Einlassen eines Bads für seine Mädchen Charlene und Myla verletzt er sich am Meniskus des linken Knies. Federer ist 34 Jahre alt, eine Operation ist unumgänglich. Einen kurzen Moment spielt er damit erstmals mit dem Gedanken an den Rücktritt, doch seine Frau Mirka überzeugt ihn vom Gegenteil. Sie wollte nicht, dass seine Karriere so endet. Und er auch nicht. Federer kehrt bereits im Frühling zurück, doch bald taucht das nächste Problem auf: der Rücken. Er verzichtet auf die French Open und tritt auch in Wimbledon nicht im Vollbesitz seiner Kräfte an. Dennoch erreicht er dort den Halbfinal, wo er dem Kanadier Milos Raonic unterliegt.

Federer fällt 2016 im Halbfinal von Wimbledon zu Boden. Keystone

Als er bäuchlings auf dem Rasen liegt, das Gesicht in den Händen vergraben und im Kopf den quälenden Gedanken, sein linkes Knie könnte ihn wieder im Stich lassen, erklären viele seine Zeit für abgelaufen. «Das Ende einer Ära», sagt Boris Becker. Nicht nur Federer stellt sich diese Fragen, sondern alle, die an diesem Freitag Zeuge der Niederlage werden. Nie zuvor hatte man den leichtfüssigen Prototyp eines Rasenspielers derart verletzlich und aus der Balance gesehen. Bewundert wurde Federer schon immer, doch nun vermischte sich die Bewunderung immer mehr mit der Faszination seiner neuen Verletzlichkeit. Doch in der Retrospektive betrachtet ist Wimbledon 2016 mehr Ursprung einer Wiedergeburt.

Federer nach seinem Sieg 2017 am Australian Open. Keystone

Federer verzichtet auf die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro und erklärt seine Saison für beendet. Er ist 35-jährig, die Rückkehr an die Weltspitze erscheint illusorisch. Doch statt eines Endes ist es eine Neugeburt. Zuvor wirkte er auf der Suche nach der ultimativen Erfolgsformel oft stur. Seine Perspektive verändert sich erst, als sie sich verändern muss. Die Pause ist eine Erleichterung. Sie ermöglicht ihm eine Aussensicht auf sein Leben, die er so noch nie hatte. Er nutzt sie zum Wandern, zum Essen mit Freunden, verbringt viel Zeit mit seinen Kindern. «Ich bin glücklich, habe ich mich so entschieden. Denn mein Leben geht auch nach dem Tennis weiter. Ich möchte ein guter Vater und Ehemann sein.» Federer wirkt ab diesem Moment befreit vom Trieb, sich selbst zu beweisen, der Beste zu sein.

Als er im Januar 2017 nach einem halben Jahr Pause bei den Australian Open zurückkehrt, schreibt Federer eines der schönsten Kapitel seiner Geschichte. Es hätte keinen passenderen Tag, keinen passenderen Gegner und keinen passenderen Ort geben können für eine epochale Rückkehr. Auf den Tag genau vor einem Jahr hatte Federer sich den Meniskus im linken Knie gerissen. Mit dem ersten Sieg gegen Nadal bei einem Grand- Slam-Turnier seit fast zehn Jahren bezwingt er im Final seine Dämonen. Er ist nun der erste Mann, der drei Grand-Slam-Turniere mindestens fünfmal (7-mal Wimbledon und je 5-mal die US Open und die Australian Open) gewonnen hat. Es ist sein 18. Grand-Slam-Titel, der erste nach fünfeinhalb Jahren Unterbruch. «Der füdliblutte Wahnsinn», wie SRF-Kommentator Stefan Bürer an jenem Sonntag, 29. Januar in Tag ins Mikrofon schreit. Als er den Pokal aus den Händen von Rod Laver erhält, sagt Federer: «Mir fehlen die Worte. Ich war mir nicht sicher, ob ich es schaffen würde.»

Für Federer brechen anderthalb erfolgreiche Jahre an. Im Sommer gewinnt er zum achten Mal in Wimbledon. 19 Jahre nach dem Sieg bei den Junioren (im Einzel und Doppel), 14 Jahre nach seinem Premieren-Sieg, ist er auch bei seinem Lieblingsturnier Rekordhalter. Zum Jahresbeginn 2018 gelingt ihm bei den Australian Open die Titelverteidigung. Es ist sein 20. Grand-Slam-Titel - und sein letzter. «Federers unendliche Geschichte», titelt diese Zeitung und schreibt: «Noch ist seine Geschichte nicht zu Ende erzählt.» Im Februar übernimmt er noch einmal die Spitze der Weltrangliste, als ältester Spieler der Geschichte. 2019 gewinnt er in Dubai seinen 100. Titel. Im Sommer verpasst er in Wimbledon seinen neunten Titel, als er gegen Novak Djokovic zwei Matchbälle nicht verwerten kann.

Federer nach seinem 100. Turniersieg in Dubai. Keystone

Roger Federer – der ewig Junge, ein Wesen aus Licht und Fleisch, wie es der Schriftsteller David Foster Wallace einmal formulierte? Einer, der den Lauf der Zeit aufhalten kann? Nicht ganz. 2020 muss er sich erneut am Knie operieren lassen, als die Coronapandemie das Leben zum Erlahmen bringt, geht Federer an Krücken. Erst im März 2021 in Doha kehrt er auf den Platz zurück. Er will noch einmal in den Lichtkegel zurück, will oder kann die Welt nicht loslassen, die ihn geprägt hat. «Wenn du etwas im Leben am besten kannst, willst du das niemals aufgeben», lautet einer seiner Leitsätze. «Und für mich ist das Tennis.» Inzwischen umweht jeden seiner Auftritte ein Hauch von Endgültigkeit, dem auch er sich nicht entziehen kann. Wo er auch hinkommt, hängt die Frage in der Luft, ob er denn wiederkomme. Nach Melbourne. Nach Paris. Nach London.

Federer nach seiner Niederlage 2021 in Wimbledon.

Schon damals verliert Federer öfter gegen Gegner, die ihn als Idol ihrer Jugend bezeichnen und das Skalp eines Sieges wie eine Trophäe vom Platz tragen. Es braucht keinen Rafael Nadal, keinen Novak Djokovic mehr, um ihn zu besiegen. Seine Bezwinger heissen nun Félix Auger-Aliassime, Pablo Andujar, Nikolos Basilaschwili und vor allem: Hubert Hurkacz.

Federer kommt noch einmal nach Paris, und zieht sich vor dem Achtelfinal zurück. Ein letztes Mal als Spieler nach Wimbledon, wo er den Viertelfinal erreicht. Dort verliert er den letzten Satz gegen Hubert Hurkacz mit 0:6. Es sollte sein letzter gewesen sein. Denn nach Wimbledon muss er sich einer weiteren Operation am Knie unterziehen. Zu einer Rückkehr kommt es nicht. Seinen letzten Titel gewinnt Federer im Oktober 2019 in Basel. Und damit dort, wo er als 14-Jähriger Balljunge im Einsatz gestanden war.

Federer gewinnt 2019 zum zehnten Mal Titel an den Swiss Indoors in Basel. Es ist sein letzter Titel. Keystone

Das Tennis hat sich schleichend von ihm gelöst - und er sich vom Tennis. Federer ist nun vierfacher Vater, er ist Präsident einer Stiftung, die jährlich 50 Millionen Franken in Bildungsprojekte im südlichen Afrika investiert. Und er ist Unternehmer - in eigener Sache, aber auch als Investor und Botschafter bei der Laufschuhmarke ON. Spätestens als diese im Herbst an die Börse geht, wird Federer zum Milliardär. Aus der globalen Sportikone ist eine Milliardenmarke geworden. Mit dem Rücktritt schliesst Federer das Kapitel seines Lebens, in dem er zur globalen Sportikone geworden ist.

