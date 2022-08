Russen-Alarm an der EM in München

Pfiat di Russen-Alarm beim Pingpong Die tägliche Kolumne von den European Championships in München handelt vom Sportlerleben am grössten Multisportanlass Europas neben Medaillen und Rekorden. Rainer Sommerhalder 20.08.2022, 05.00 Uhr

Die österreichische «Russin» Sofia Polcanova (links) im Doppelfinal als gemischtes Team mit der Rumänin Bernadette Szocs. Keystone

Das wird doch nicht wahr sein! Sind an den European Championships im Tischtennis tatsächlich Russinnen und Russen am Start? In den Doppel-Wettbewerben gibt es mehrere Teams, die nicht unter ihrer Nationalflagge, sondern unter dem Emblem der Veranstaltung antreten. Bei Olympia starteten unter der IOC-Flagge die sogenannten «neutralen Athleten aus Russland».

Die Stichprobe bringt keine Entwarnung: Der Name Polcanova steht da bei der neutralen Spielerin im Doppel-Final der Frauen. Wenn das nicht russisch tönt. Auch der Direktor der Dachorganisation zeigt sich auf meine Nachfrage für einen Moment irritiert. Es war klar, dass es bei der Multisport-EM einheitlich geregelt ist: in keiner der neun Sportarten ist Russland am Start. Die skandinavischen TV-Anstalten etwa hätten sonst keine Minute aus München übertragen.

Des Rätsels Lösung: Im Tischtennis gibt es gemischte Teams aus zwei verschiedenen Ländern. Es ist nicht die einzige Herausforderung beim Bestreben nach einheitlichen Regeln. Einige Verbände haben Grossbritannien als Mitglied, andere England, Wales, Schottland und Nordirland einzeln. Auch die Färöer-Insel und Grönland finden sich auf der Karte der internationalen Sportverbände einmal und einmal nicht. Russland hingegen bleibt definitiv ausgeschlossen.