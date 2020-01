Saisonende für Aline Danioth: Die Urner Skifahrerin erleidet einen Kreuzbandriss Die 21-jährige Aline Danioth erlitt in Sestriere am rechten Knie einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie Läsionen des Innen- wie auch des Aussenmeniskus. Die Operation ist für Montag geplant. 19.01.2020, 20.56 Uhr

Aline Danioth hier in Flachau Bild: Georg Hochmuth, APA/APA

(fmü) Für Aline Danioth, die heuer bei Weltcup-Slaloms zweimal unter die ersten acht gefahren ist, ist die Saison damit vorzeitig beendet. Das teilte Swiss Ski am Sonntagabend mit.

Aline Danioth stürzte am Sonntagmittag beim Weltcup-Parallel-Riesenslalom in Sestriere in ihrem Achtelfinal-Lauf folgenschwer, sodass sie mit der Rega in die Schweiz zurückgeflogen werden musste.