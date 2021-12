Langlauf Saisonbeginn mit Prüfungsstress für Langläuferin Selina Haas Ereignisreiche Wochen liegen vor Selina Haas aus Marbach. Im Hörsaal muss die Studentin Klausuren bestehen. Auf der Loipe startet die Langläuferin in die neue Saison. Wie schafft sie es, Spitzensport und Studium zu vereinen? Jule Seifert Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Die Winteruniversiade in Luzern hätte für Selina Haas der erste internationale Grossanlass werden sollen. Gerade erst hat die 19-Jährige die Matura im Sommer bestanden und sich an der PH Luzern für ihr erstes Semester eingeschrieben, schon ist sie eingekleidet mit der Schweizer Teamkleidung. Diese wird sie bei der Universiade nicht tragen können. Die Enttäuschung über die Absage ist gross:

«Ich bin Luzernerin, auf diesen Grossanlass in der Heimat habe ich mich sehr gefreut. Ich bin sehr traurig, dass die Universiade nicht stattfindet.»

Langläuferin Selina Haas aus Marbach verrät, wie sie Spitzensport und Studium organisiert. Bild: Manuela Jans-Koch (Marbach, 26.11.2021)

Selina Haas stammt aus einer Langlauf-Familie. Kaum ein Familienmitglied steht nicht auf den Ski. Schon in jungen Jahren ist Haas fasziniert von diesem Sport. Sie bewegt sich gerne und ist dabei am liebsten in der Natur, ausserdem schätzt sie das abwechslungsreiche Training. Für ihr grosses Ziel, an einem Weltcup-Rennen zu starten, gibt sie alles. Auch von einer WM und Olympiateilnahme träumt sie. Doch auch ihre Ausbildung ist ihr wichtig.

Grosse Ambitionen in Sport und Studium

Organisation, Disziplin und Durchhaltevermögen: Das sind die Stärken von Selina Haas. Schon im Gymi bewies sie gutes Zeitmanagement. Nur so konnte sie Schulstundenplan mit den Trainingsstunden koordinieren, Maturaarbeit bestehen und ein nationales Langlaufrennen gewinnen.

Nun setzt sie ihre Talente auch beim Studium ein. An der PH in Luzern lässt sie sich zur Lehrerin für Unterstufe und Kindergarten ausbilden. Es ist eine herausfordernde Zeit für Haas. Auf der Loipe wartet die Konkurrenz und das Studium ist anspruchsvoll. Zum Ende des Semesters müssen Leistungsnachweise erbracht und das Praktikum im Kindergarten in Entlebuch absolviert werden. In der vorlesungsfreien Zeit schwitzt sie beim Krafttraining, trainiert auf den Rollski und geht joggen. Die einstündige Zugfahrt an die Uni Luzern nutzt sie zum Lernen, bereitet sich vor oder liest Fachliteratur. Nur manchmal, wenn sie zu müde ist, macht sie eine Pause.

Standortbestimmung ist erstes Rennen in Goms

Als Langläuferin nimmt sie Herausforderung und geht an ihr Limit. Die Grenzen im Langlauf auszureizen, sei ihr Ansporn und das will sie schliesslich auch im Wettkampf zeigen. Mit der Absage der Universiade fällt ein grosser Karrierehöhepunkt weg. Doch Haas bleibt motiviert:

«Ich freue mich immer auf die neue Saison. Die Schweizer Meisterschaften sind ebenfalls ein Saisonhighlight.»

Sie hofft ausserdem, zu Rennen nach Italien und Deutschland reisen zu können.

Selina Haas freut sich auf die neue Saison. Bild: Manuela Jans-Koch (Marbach, 26.11.2021)

Eine erste Standortbestimmung war der Continental Cup in Goms am vergangenen Wochenende. Dort durfte sie sich neben der Schweizer Konkurrenz auch mit Läuferinnen aus den benachbarten Alpenländern messen. Sie habe im Sommer gut trainiert, die ersten Rennen liefen für Haas jedoch noch nicht zufriedenstellend. Wegen einer Erkältung sei sie nicht fit gewesen, ihre volle Leistung konnte sie nicht abrufen. Beim Weihnachtslanglauf in Unterschächen am 18. Dezember und beim nächsten Swiss-Cup in Campra Ende Dezember wird sie wieder angreifen.

Volle Agenda im Hörsaal und auf der Loipe

Von der Loipe geht es direkt in den Hörsaal. Mit dem «Status Spitzensport» muss Haas im ersten Jahr an der PH nur halbes Pensum absolvieren. Den Vorlesungsplan konnte sie individuell anpassen. Sie gibt zu:

«Das Grundjahr über zwei Jahre zu strecken, hilft, um Studium und Spitzensport zu kombinieren, sonst wäre es noch schwieriger.»

Das heimische Sportgeschäft unterstützt sie mit vergünstigtem Material, Sponsoren hat sie bisher keine. Durch die nationale Talentkarte ist sie Patenathletin bei der Schweizer Sporthilfe. Und auf der Suche nach einer Patin oder einem Paten.

Eine volle Agenda mit Ausbildung, Training und Wettkämpfen, das hört sich nach viel Arbeit an. Doch die 19-Jährige wirkt nicht gehetzt. «Es ist positiver Stress», sagt sie. Ihr Geheimrezept: sich auch mal Erholung gönnen. Sie findet ihren Ausgleich im Lesen und Kochen. Beim Sport helfe ihr Mentaltraining. Sie weiss: Die Belohnung wartet im Winter, wenn sie durch den glitzernden Schnee in den Entlebucher Bergen laufen wird.

