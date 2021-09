Diese Innerschweizer nehmen am Kilchberg-Schwinget teil

Saisonhöhepunkt Angeführt von Wicki und Schurtenberger: Diese 17 Schwinger vertreten die Innerschweiz am Kilchberg-Schwinget Der Innerschweizer Schwingerverband hat seine Athleten für den Kilchberg-Schwinget nominiert. Sieben Eidgenossen stehen im Aufgebot. Überraschungen bleiben aus. Die Luzerner stellen die stärkste Fraktion. Claudio Zanini 14.09.2021, 11.25 Uhr

Joel Wicki (rechts) im Duell mit Sven Schurtenberger am letzten Sonntag in Schachen. Urs Flüeler/Keystone

Knapp zwei Wochen vor dem Kilchberg-Schwinget teilt der Innerschweizer Schwingerverband (ISV) seine Nominationen für den Saisonhöhepunkt mit. Der ISV darf 17 Athleten ins Rennen schicken. Sieben davon sind Eidgenossen. Auf die Innerschweizer Kantonalverbände sieht die Verteilung so aus: 9 Luzerner, 4 Schwyzer, 2 Urner, 1 Ob-/Nidwaldner sowie 1 Zuger.

Die 17 nominierten Innerschweizer Schwinger: Ambühl Joel** (Hergiswil b. Willisau)

Arnold Stefan** (Attinghausen)

Doppmann Urs** (Romoos)

Fankhauser Erich*** (Hasle LU)

Fankhauser Marco** (Hasle LU)

Herger Matthias** (Altdorf UR)

Lang Sven** (Emmenbrücke)

Müllestein Mike*** (Steinerberg)

Nötzli Reto*** (Pfäffikon SZ)

Reichmuth Marco** (Cham)

Schöpfer Ronny** (Wiggen)

Schuler Christian*** (Rothenthurm)

Schurtenberger Sven*** (Buttisholz)

Steinauer Adrian** (Vorderthal)

Suppiger Werner** (Wauwil)

von Ah Benji*** (Giswil)

Wicki Joel*** (Sörenberg)

*** Eidgenosse; ** Berg-/Teilverbandskranzer

Der Luzerner Verband stellt nicht nur am meisten Schwinger, sondern auch zwei Mitfavoriten: Joel Wicki und Sven Schurtenberger. Die beiden trafen am vergangenen Sonntag beim Luzerner Kantonalen in Schachen im 5. Gang aufeinander – und trennten sich unentschieden. Wicki gelang nach seiner fünfwöchigen Verletzungspause eine eindrückliche Rückkehr. Der Sörenberger bezwang im Schlussgang Klubkollege Erich Fankhauser und holte sich den Festsieg.

Auf der Liste des ISV stehen ausserdem vier Ersatzschwinger, die nachrücken könnten, falls es vor dem Fest zu Ausfällen kommen sollte. Auf Pikett sind Jonas Burch (Stalden Sarnen), Marco Heiniger (Willisau), Marco Ulrich (Gersau) und Remo Vogel (Hasle LU).