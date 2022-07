BMX: Der Thurgauer Cédric Butti will hoch hinaus mit dem Velo

SAISONHÖHEPUNKT Thurgauer BMX-Hoffnung: Cédric Butti holt an der EM Silber – und will nun an der WM nachdoppeln Cédric Butti ist einer der weltweit besten BMX-Velorennfahrer. Ende Woche startet der Profi aus Herdern mit Ambitionen zur WM in Frankreich. Noch höher hinaus will er an den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Daniel Good Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Cédric Butti an der Spitze des Fahrerpulks im Rahmen des BMX-Weltcups 2022 in Glasgow.

Eine Talentprobe gab er schon 2017 ab. In jenem Jahr wurde Cédric Butti aus Herdern Welt- und Europameister bei den Junioren. Den WM-Titel holte er in den USA, dem Ursprungsland des BMX-Sports. Dann standen für den heute 23-Jährigen die Rennen in der Elite an. Es dauerte freilich seine Zeit, bis Butti auch im Weltcup in der Spitze landete. Er sagt:

«Die ersten beiden Saisons fuhr ich um die Top 30 herum. Das ist nicht schlecht. Aber nicht das, was man will.»

Dann kam 2020 der Lockdown. Butti optimierte sein Training in der wettkampffreien Periode. Und siehe da: Bald gab es auch im Weltcup Podest­plätze. Und sogar eine Olympiaqualifikation für Tokio. Aber bloss als Ersatzfahrer. Höhepunkt in Buttis bisheriger Karriere ist der Gewinn der EM-­Silbermedaille vor gut zwei ­Wochen im belgischen Dessel.

Die Gefahr fährt ständig mit – auch an der WM

Am Wochenende steht die WM in Nantes an. Als EM-Zweiter zählt Butti zum Favoritenkreis. Aber BMX-Rennen sind eine heimtückische Angelegenheit. Die Positionskämpfe führen zu vielen Stürzen. Deshalb hält sich Butti mit Prognosen zurück. Er sagt:

«Der Final der besten acht wäre gut und ist machbar. Wenn ich dort stehe, sehen wird weiter.»

Der WM-Parcours ist neu erstellt. Butti trainierte nach der EM während zweier Tage auf ihm. Er sagt: «Der Kurs sollte mir liegen. Es braucht insbesondere in der ersten Kurve Fein­gefühl.» BMX-Racing ist eigentlich Schnellkraft pur. Der Weltmeister muss mithin zwei gegensätzliche Kriterien unter einen Hut bringen. Butti sagt:

Cédric Butti, Thurgauer BMX-Velofahrer

«Ich traue mir das zu. Aber von einer Medaille will ich nicht sprechen.»

Das habe er schon im Vorfeld der EM so gehandhabt, sagt Butti. Es kam bekanntlich gut. Wenn das EM-Silber auch mit ein wenig Glück – oder Pech der Konkurrenz – verbunden war. «Der Erfolg war schon über­raschend für mich. Vor mir gab es Stürze. Ich kam weiter nach vorne und konnte Platz zwei schliesslich verteidigen.» Der EM-Titel 2022 ging an den Olympiazweiten Kye White aus Grossbritannien.

Ein schwerer Sturz an den Olympischen Spielen

Auf dem Weg aufs Podest lauern viele Stolpersteine. Auf einer engen Bahn wollen acht mehr oder weniger gleich starke Athleten als Erste aus der Kurve kommen. Das führt zu Gerangel, die schmerzlich enden können. Einen Sturz, der weltweit Aufmerksamkeit erregte, gab es an den Olympischen Spielen in Tokio. Connor Fields, der Goldmedaillengewinner von 2016, verletzte sich so schwer, dass er ein Jahr später nicht an der WM teilnehmen kann. Fields, ein Teamkollege Buttis, lag im Koma. Er kann immerhin wieder Velofahren. Aus Verletzungsgründen fehlt wohl auch der Kolumbianer Carlos Ramírez, der Olympiadritte, in Nantes.

«Während der Sprünge kann es wegen der Ellbogen schon gefährliche Momenten geben, die zu schweren Verletzungen führen können», so Butti. Bei Zwischenfällen in den Kurven sei aber «nur» mit Hautabschürfungen oder Prellungen zu rechnen. Er selber, sagt Butti, sei bis jetzt glimpflich davongekommen. Und zählt auf:

«Schlüsselbeinbruch, Daumenbruch, Hirnerschütterung.»

Auf diese Saison hat sich in Buttis sportlichem Umfeld einiges geändert. Er trainiert nun hauptsächlich in Stuttgart, und er wohnt seit Ende November in der Nähe der Grossstadt mit einem Kollegen in einer gemeinsamen Wohnung.

Mit dem gleichen Material wie der Olympiasieger

In der Schweiz gibt es bloss eine Bahn mit Weltcup-Niveau – in Aigle und damit weiter entfernt vom Thurgau als Stuttgart. Am neuen Ort trainiert Butti meistens mit der deutschen Nationalmannschaft. Manchmal fährt er auch noch auf der Heimbahn in Weinfelden, wo er kürzlich Schweizer Elitemeister wurde.

Im Weiteren steht Butti nun beim in den USA domizilierten Team Chase unter Vertrag. Das ist einer der renommiertesten Rennställe weltweit. «Die Anfrage machte mich schon ein bisschen stolz», sagt Butti. «Es war der Lohn für die guten Resultate vergangene Saison. Auch Olympiasieger Fields und der wohl stärkste Franzose sind mit Chase-Velos unterwegs.»

Nach der WM beginnt die Olympiaqualifikation

Buttis erstes grosses Karriereziel sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Seit dem Lehr­abschluss (Sport-KV) ist er Profi. Die nun anstehende WM zählt noch nicht zur Olympiaqualifikationsperiode. Diese beginnt am 2. August – unmittelbar nach der WM – und für Butti am Wochenende 6./7. August 2022 mit einem kleineren Rennen in Finnland. Er will heute – wie es seine Art ist – nicht von einer Olympiamedaille sprechen. Aber um Edelmetall mitfahren in Paris auf jeden Fall.

