Olympiasieger Ryan Regez: "Ich bin jetzt eine Zielscheibe"

Saisonstart im Skicross Skiheld Ryan Regez: «Der Olympiasieg hat alles verändert» Wieso der Berner Oberländer am Donnerstag mit einer Zielscheibe auf dem Rücken in die neue Saison startet. Rainer Sommerhalder 07.12.2022, 05.00 Uhr

Ryan Regez am Super10Kampf der Schweizer Sporthilfe im Hallenstadion: «Ein Anlass, den ich schon als Kind im Fernsehen und als Fan zweimal im Stadion verfolgt habe». Claudio De Capitani / freshfocus

Er ist ein Athlet, der dem Schweizer Sport gut tut. Skicross-Olympiasieger Ryan Regez hebt sich wohltuend ab von der Masse an konformistischen Sportlerinnen und Sportlern ohne Ecken und Kanten. Der 29-jährige Berner Oberländer sucht weder die Rolle des Traum-Schwiegersohns noch des Lieblings der Sponsoren.

Sei es in der Kleiderwahl – zur Abwechslung verzichtet er auf Instagram auch mal ganz auf solche – oder bei der Wahl seiner Worte, der sanfte Riese (1.92 m) ist extrovertiert, vor allem aber authentisch und nahbar. Wobei ihn der Olympiasieg von Peking gerade bei Letzterem auch zum Nachdenken bewegt.

Der Sohn einer Britin und eines skiverrückten Berner Oberländers sagt vom grössten Erfolg seiner Karriere, dieser habe «alles komplett verändert». Sportlich sei er nun für die Konkurrenten primär eine Zielscheibe. «Es geht in den Rennen darum, den Olympiasieger zu schlagen». Erstmals diesen Donnerstag beim Weltcupstart in Val Thorens, erst recht am kommenden Montag beim Heimrennen in Arosa.

Der Knuddelbär will nicht immer geknuddelt werden

Aber auch im Umfeld sei seither vieles anders. Betreffend Sponsoren wird Ryan Regez sehr bald Erfreuliches kommunizieren können. In Bezug auf sein Privatleben gilt es neuerdings, sich auch mal abzugrenzen. Nicht ganz einfach für einen, der grundsätzlich zum Knuddelbär taugt.

«Die Leute in der Schweiz wissen nun, wer ich bin. Es sind spürbar mehr Augen auf mich gerichtet», sagt der Weltcupsieger des vergangenen Winters. Und dies auch in Situationen, wo er solches nicht als ausnahmslos positiv empfindet. Distanz zu halten, habe für ihn auch mit Respekt zu tun.

Vor allem sagt Ryan Regez, er sei als Vertreter einer Randsportart nicht darauf vorbereitet gewesen, welche Erwartungen und Begehrlichkeiten ein solcher Erfolg auslösen können. «Die Bewunderung, wie ein Roger Federer, aber auch ein Marco Odermatt mit diesem Rummel umgehen, ist dadurch noch grösser geworden.»

Eine Bühne für seinen Einsatz für Tierwohl und Ökologie

Ein dreimonatiger Trip mit seiner Lebenspartnerin in den Westen der USA im Frühsommer kam da gerade recht, um im wahrsten Sinne des Wortes Distanz zu schaffen. Distanz zu einem Ereignis, das sein Leben veränderte. Distanz aber auch zu all jenen, die fortan Teil eines öffentlich gewordenen Sportlerdaseins sein möchten. «Diese Auszeit hat mir sehr gut getan», sagt der Berner Oberländer.

Die neue Vorbildwirkung kann aber gerade für ihn, der sich bewusst und überzeugt vegan ernährt und sich für Themen wie Tierwohl und ökologischer Fussabdruck engagiert, auch eine Chance sein. Aktuell bietet die Fussball-WM in Katar Anschauungsunterricht, ob und wie sehr Sportler ihren Standpunkt zu Themen jenseits von Ziellinie und Schlusspfiff vertreten sollen.

«Äusserungen dazu sind und bleiben ein schwieriges Thema – auch für mich», sagt Ryan Regez. Er müsse sich primär auf den Sport fokussieren, «das ist meine Bühne». Ob man diese Bühne auch für Themen nutzen soll, «die grösser sind als der Sport», müsse jeder selbst für sich entscheiden. «Ich werde nie jemanden verurteilen, der es macht – aber auch nicht jene, die es nicht tun. Man darf das keinem Athleten aufzwingen.»

Regez über Druck: «Ich erwarte von mir nur das Beste»

Für ihn sei klar, dass er zu 100 Prozent zu seinem Engagement stehe und auch mit seinem Namen hinstehe, «aber es darf meine primäre Aufgabe als Sportler nicht beeinflussen». Dies sei sein persönlicher Massstab.

Sportlich fühlt sich Ryan Regez für die Aufgaben der kommenden vier Monate bereit. Er blickt auf einen verletzungsfreien Sommer zurück – für ihn keine Selbstverständlichkeit – und hat den Kopf frei für die anstehenden Anforderungen.

Diesen Eindruck hinterlässt der Berner übrigens auch bei den Verantwortlichen des Fernstudiums «Betriebsökonomie Sportmanagement», welches Regez in Angriff genommen hat. Er hat sich dort innert kurzer Zeit den Ruf eines sehr aktiven Studenten mit oft überraschenden und erfrischend kreativen Lösungsansätzen geschaffen.

Lösungsansätze muss der Olympiasieger auch finden, um mit der neuen Zielscheibe auf seinem Rücken umzugehen. Wobei es für ihn ganz okay ist, solange die Konkurrenz nur seinen Rücken sieht. Und selbst der zusätzliche Druck als Olympiasieger belastet ihn wenig. «Ich fühle mich entspannt, denn ich erwarte von mir so oder so nur das Beste. Mehr Druck kann mir niemand anders machen.»