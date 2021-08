SC Cham gegen FC Luzern – Tickets für das Cupspiel erhältlich

Schweizer Cup Der Ticketvorverkauf für das Spiel des SC Cham gegen den FC Luzern ist gestartet Ab sofort ist eine begrenzte Anzahl Tickets für das Cupspiel zwischen dem SC Cham und dem FC Luzern im Vorverkauf verfügbar. 02.08.2021, 10.04 Uhr

Am 15. August trifft der SC Cham in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups auf den FC Luzern. Ab sofort ist der Ticketvorverkauf für das Spiel im Chamer Eizmoos gestartet, wie der SC Cham in einer Mitteilung schreibt. Das Ticketangebot ist begrenzt – es werden maximal 3'000 Zuschauer zugelassen.