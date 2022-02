FUSSBALL Stürzt das Krienser «House of Cards» wieder ein? Der SC Kriens eröffnet die 21. Challenge-League-Runde heute (19.30) mit dem Auswärtsspiel bei Stade Lausanne-Ouchy. Turi Bucher 11.02.2022, 05.00 Uhr

Kriens-Präsident Werner Baumgartner vor rund vier Jahren beim Bau des neuen Kleinfeld-Stadions. Bild: Corinne Glanzmann (Kriens, 19. April 2018)

Kriens verlor die beiden Rückrundenstartspiele in Winterthur und daheim gegen Yverdon Sport jeweils mit 0:3. Das unterstreicht: Der Abwärtstrend setzt sich fort, scheinbar unaufhaltsam. Halt! Weiter runter als Rang zehn, als in die Promotion League im Mai dann, kann es ja gar nicht gehen. Aber eine Zahl verdeutlicht die katastrophale Saison des SCK sehr gut, sehr treffend: Tordifferenz –41. In Worten: Minus einundvierzig Tore! Kriens hat in 20 Spielen nur zehn Tore erzielen können und dafür 51 einstecken müssen. Zum Vergleich: Das neuntplatzierte Wil hat die zweitschlechteste Quote, sie lautet –3.

–41. Da wird es einem beinahe schwindlig. Der heutige Gegner von Kriens, die Lausanner vom Ouchy-Ufer, haben 20 Punkte Vorsprung, stehen auf dem drittletzten Rang und weisen eine Tordifferenz von –1 vor. Wetten, dass sich dieses Minus der Westschweizer nach dem Spiel gegen den SC Kriens in ein Plus verwandelt hat?

Die Achse der Erfahrung fehlt im Krienser Team

«Es läuft weiter konstant gegen uns», sagt Kriens-Präsident Werner Baumgartner. «Wenn du in der Tabelle Letzter mit 19 Punkten Rückstand auf den Zweitletzten bist, dann kannst du nicht von Pech reden. Aber das Glück war uns in dieser Saison auch nie wirklich hold.»

Fussball spielen könnten sie ja alle, sagt Baumgartner über seine Profis, und physisch seien sie auch parat. «Aber die mentale Stärke, die fehlt dieser jungen Mannschaft. Uns fehlt eine Achse mit Erfahrung.» Dass die mentale Stärke auch in den tiefen Minusbereich getaucht ist, zeigte am vergangenen Samstag die Partie gegen Yverdon: Eine Halbzeit lang das bessere Team, stürzte das Krienser «House of Cards» nach einem irritierenden Spielunterbruch und dem darauffolgenden 0:1-Rückstand krachend in sich zusammen.

Dieses Kartenhaus Woche für Woche wieder aufzubauen, geht an die mentale Substanz. Präsident Baumgartner hatte vor dem Rückrundenstart an den Charakter seiner Mannschaft und seiner Spieler appelliert – diesen nach zwei verlorenen Spielen aber kritisieren, das will er nicht. «Es ist zu früh, den Charakter zu hinterfragen oder zu sagen, das Team hätte den Charaktertest nicht bestanden.»

Baumgartner lobt auch die Arbeit von René van Eck, selbst wenn der holländische Trainer in seinen sieben Challenge-League-Partien mit dem SCK noch keinen einzigen Punkt holen konnte. Baumgartner: «Van Eck hat eine sehr schwierige Aufgabe. Doch ich erlebe ihn nicht nörgelnd oder hadernd, sondern positiv.»

«So wie gegen Yverdon, aber das ganze Spiel lang»

Zu spät ist es allerdings, um den Glauben an den Ligaerhalt am Leben zu halten. Kriens ist der Absteiger – der Rest rechnet oder liebäugelt noch mit einem Spitzenplatz. Baumgartner spricht von «neun Heissluftballons», die am Challenge-League-Himmel stehen, «aber dem einen oder anderen dürfte jetzt dann auch bald das Gas ausgehen». Heisst: Wenn die Kraft und die Ambition bei diversen Kriens-Gegnern in den kommenden Wochen nachlässt, könnte die Van-Eck-Mannschaft davon profitieren.

Schon heute in Lausanne? Nach der 0:5-Auswärtsniederlage im September konnte Kriens gegen Ouchy im Oktober (mit Interimscoach Michel Renggli/jetzt U21-Trainer beim FC Basel) immerhin seinen einzigen Sieg (1:0) in dieser Saison feiern. «Ich empfehle der Mannschaft», so Baumgartner, «so aufzutreten wie in der ersten Halbzeit gegen Yverdon. Aber diesmal eben das ganze Spiel lang.»

Hinweis

Das Spiel Stade Lausanne-Ouchy – Kriens wird von blue-TV live (ohne Kommentar) übertragen.