Vor dem Heimspiel gegen Aarau: Unser kleines Krienser KBC

K wie Kriens K wie Kriens, Keller, Kästner oder Kardashian: Was Sie vor dem Heimspiel gegen Aarau wissen müssen Am Freitagabend spielt der SC Kriens zuhause gegen den FC Aarau. Unser Reporter hat ein kleines Krienser «KBC» zusammengestellt – manchmal bitterernst, manchmal ein bisschen weniger.

K wie Kälte. Wärmer als 1 Grad wird es an diesem Freitagabend nicht. Und schneien wird es ja auch wieder. Die Liga hat den SC Kriens aufgefordert, den Kleinfeldrasen vom Schnee zu befreien und alles dafür zu tun, dass die Partie Kriens – Aarau ausgetragen werden kann. Das letzte Wort wird wohl Frau Holle haben. Und sonst? Machen Sie es doch mal wie Kriens-Trainer René van Eck: Er badet im Winter praktisch täglich im eiskalten Wasser, beim Luzerner Lido zum Beispiel oder im Fluss an seinem Wohnort, exakt nach den Anleitungen des Extremsportlers Wim «Iceman» Hof, seines holländischen Landsmanns.

René van Eck lässt sich von Wim «Iceman» Hof (im Bild) inspirieren. Instagram

K wie Koffer. Nachdem Davide Morandi, im Sommer Nachfolger von SCK-Hit-Trainer Bruno Berner, die Koffer hatte packen müssen, realisierte Interimscoach Michel Renggli mit dem 1:0 gegen Stade Lausanne-Ouchy den Überraschungserfolg, den bisher einzigen Kriens-Sieg. Die Installation des früheren FCL-Aufstiegstrainers René van Eck brachte bisher nichts, zumindest nichts Zählbares, sondern drei Niederlagen.

K wie Krise. Nur ein einziger Sieg in den bisherigen 16 Saisonspielen – tief wie seit langem nicht mehr steckt der SC Kriens sportlich in der Krise. Oder ist die Krise etwa bereits überwunden? Statt Katzenjammer sollte beim SCK nun eigentlich eine zuversichtliche Planung der neuen Saison angesagt sein – für mindestens ein Jahr in der dritthöchsten Liga der Schweiz dann allerdings. Denn der Abstieg ist zwar mathematisch noch nicht belegbar, aber sehr realistisch und rückt mit jeder Spielrunde näher.

Schriftsteller Erich Kästner würde wohl nicht auf einen Krienser Sieg setzen. Photopress-Archiv

K wie Kästner. «Das Glück ist keine Dauerwurst, von der man täglich eine Scheibe herunterschneiden kann.» Ja, das hat Erich Kästner gesagt. Oder: «Wunder erleben nur diejenigen, die an Wunder glauben.» Und: «Ich glaube an den gesunden Menschenverstand wie an ein Wunder; doch der gesunde Menschenverstand verbietet mir, an Wunder zu glauben.» Noch ein Zitat des grossen deutschen Schriftstellers (1899 – 1974) gefällig? «Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es.» Vielleicht heute gegen den FC Aarau?

K wie Keller. Ja, genau dort steckt der SC Kriens, im Tabellenkeller, auf dem Abstiegsrang. 15 Punkte beträgt der Rückstand auf Aufsteiger Yverdon. Das bedeutet: Kriens muss fünfmal gewinnen, während der Aufsteiger gleichzeitig fünfmal verlieren soll. Und darüber hinaus müsste der SCK natürlich auch in den übrigen Spielen konstant (gleich viel) punkten. Noch 20 Runden bleiben Zeit.

Stephan Keller, Trainer des FC Aarau. Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Keller heisst übrigens auch der Trainer des heutigen Krienser Gegners FC Aarau. Stephan Keller versteigt sich nach verlorenen Spielen gerne mal in exzentrische Interviews, reist aber mit einem Topteam, mit einer Topmoral in die Innerschweiz: Zuletzt fegte Aarau den FC Winterthur mit 2:0 vom Leaderplatz. Übrigens: Genauso wie Kriens-Trainer Van Eck hat auch Keller einen familiären Bezug zu Holland: Seine Frau und die drei gemeinsamen Kinder leben in den Niederlanden.

K wie Kuhn. Und wenn wir schon beim FC Aarau sind: Die jeweils fünfminütigen Matchvorschau-Videodebatten zwischen den beiden FCA-Reportern Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn sind messerscharfe Analysen und vergnügliches Gaudi zugleich. Wie der in Weggis wohnhafte Kuhn «seinen» Klub Woche für Woche mit Zuckerbrot und Peitsche dressiert, hat mittlerweile fast schon Kultstatus. Nachzuschauen hier.

Der Dompteur des Aargauer Fussballs: Ruedi Kuhn. Sandra Ardizzone

K wie Klasse. Hat Kriens zurzeit nicht. Im Angriff fehlt der Killerinstinkt, in der Abwehr kickt der SCK ohne Konstanz.

K wie Kritik. Die müssen sie in der sportlichen Abteilung, seien es Sportchef, Trainer oder Spieler, im Moment ertragen. Gab es in den vergangenen Jahren viel Lob für ausserordentliche Leistungen, ist jetzt knallharte Kritik berechtigt: Das, was der SCK zeigt – es reicht einfach nicht für die Challenge League.

K wie Kasse. Nehmen wir allerdings den Buchstaben l im Wort Klasse weg, dann ist es das, was sie beim SC Kriens sehr kompetent im Griff haben: die Finanzen, die Kasse. Präsident Werner Baumgartner ist Teil einer achtköpfigen Geschäftsleitung, welche sehr vernünftig kalkulierend durch die zwei Coronajahre gegangen ist. Die SCK-GL wird sich auch weiterhin auf keine wirtschaftlichen Abenteuer einlassen. Gut möglich zwar, dass der SC Kriens in der Winterpause Geld in die Hand nehmen wird, um den einen oder anderen Spielertransfer zu finanzieren. Dies aber wohl nicht mit dem unbedingten Gebot, doch noch den Ligaerhalt herbeizuzaubern, sondern mit Weitblick: Spielerzuzüge, die dann ab nächsten Sommer dafür geradestehen sollen, eine konkurrenzfähige Spitzenmannschaft in der Promotion League zu stellen.

K wie Kugelschreiber. Botschaft an den Matchbesucher, der mir in der Halbzeitpause des letzten Kriens-Heimspiels gegen den FC Vaduz die Kugelschreiber vom Presseplatz stibitzt hat: Sie dürfen die Stifte behalten, Karin vom Redaktionssekretariat hat mir drei neue Kugelschreiber ausgehändigt.

Seit er an der Seitenlinie steht, kämpfen die Krienser wie die Wilden. Urs Lindt/Freshfocus

K wie Kampf. Das muss man dem neuen Trainer René Van Eck lassen: Seit er der Cheftrainer ist, kämpfen die Krienser wieder, rennen und halten neunzig Minuten ihre Knochen hin. Was Van Eck fordert, mehr Intensität, ob im Spiel nach vorne oder nach hinten, wird pflichtbewusst umgesetzt. Nur: Es blieb bisher beim hilflosen Streben nach Toren, Siegen, Punkten.

Kunst(rasen). Die Krienser Kunst, ja sie ist momentan brotlos. Selbst auf dem Kleinfeld-Kunstrasen, auf dem schon diverse grosse Klubs gestolpert sind, ist der SCK keine Heimmacht mehr.

Kim Kardashian (vorne) mit Kind und Ex-Ehemann Kanye West (rechts). Und im Hintergrund ein Mann, der René van Eck verblüffend ähnlich ist. Ramon Espinosa/AP

K wie Kim Kardashian. Sie wird heute nicht im Stadion sein, und Kim Kardashian wird auch nicht SCK-Sponsorin. Träumen darf man in diesen schwierigen Zeiten ja wohl noch.

K wie Kanal. Übrigens, Apropos Kälte. Wem es heute in der warmen Stube gemütlicher ist als draussen in der Kälte, der kann die Partie Kriens – Aarau auf diesem Kanal sehen:

