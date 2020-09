Interview SCK-Trainer Bruno Berner vor dem Saisonstart über Corona, seine neuen Spieler und die Ausgangslage im Cup und in der Liga Kriens-Trainer Bruno Berner freut sich auf die neue Challenge-League-Saison und gibt als Ziel erneut den Ligaerhalt aus. In der Cup-Partie gegen Xamax (Sonntag, 15 Uhr, Maladière) ist der Super-League-Absteiger für ihn der klare Favorit. Turi Bucher 10.09.2020, 16.25 Uhr

SCK-Trainer Bruno Berner auf dem Krienser Kleinfeld. Bild: Patrick Hürlimann (17. August 2020)

Nach der herausragenden letzten Saison mit dem krönenden Heimsieg gegen Super-League- Aufsteiger Vaduz zum Abschluss und einer coronabedingten sehr kurzen Sommerpause geht es für den SC Kriens am Sonntag (15.00) wieder los: In Neuenburg muss das Team von Trainer Bruno Berner in der 2. Hauptrunde des Schweizer Cups gegen Super-League-Absteiger Xamax antreten.

Steht Ihnen für das neue Fussballjahr eine gute Krienser Mannschaft zur Verfügung?

Bruno Berner: Wir werden sehen. Durch die Abgänge ist erst mal Substanz verloren gegangen. Nun sind wir in der vierten Trainingswoche. Wir sind also immer noch daran, die neue Mannschaft zu bilden, zu formen. In Scuol haben wir vom letzten Samstag bis Mittwoch ein wertvolles Trainingslager absolviert. Wir waren im Hotel des Bruders unseres Präsidenten und konnten von diesen Tagen profitieren.

Ritual der SCK-Spieler nach dem Training. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens 17. August 2020)

Was fürchten Sie am meisten an der neuen Saison?

Ich fürchte mich nicht, ich freue mich. Wenn Sie Corona ansprechen: Wir Fussballer sagen ja so gern, dass wir von Spiel zu Spiel planen. Jetzt, mit dem Virus, erst recht. Den Fussballkalender zu planen, das ist im Moment wirklich nicht einfach. Übrigens ist das gesamte Team inklusive Staff am letzten Montag auf das Virus getestet worden (alle Tests waren negativ; Anm. d. Red).

Kriens hat bisher sechs neue Spieler verpflichtet. Können Sie die verschiedenen Transfers kurz charakterisieren? Fangen mir mit dem neuen Torhüter an...

...Rafael Zbinden ist ein aufgeweckter, lebendiger, mutiger Keeper. Er hat übrigens unter Trainer Gerardo Seoane mit dem FC Luzern den Fifa Youth Cup gewonnen.

Weiter mit dem neuen Abwehrspieler Baba Souare.

Er ist zweikampfstark, bringt uns Grösse in die Verteidigung, spielerisch und wortwörtlich. Aber sein Weg von Servette zu GC nach Kriens zeigt auch, dass er sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat, dass er eine führende Hand braucht.

Wie sieht es im Mittelfeld aus?

Liridon Mulaj und Izer Aliu sollen uns in der Mitte beziehungsweise im Angriffsdrittel das bringen, was uns letzte Saison etwas gefehlt hat. Mehr Kreativität, entscheidende Pässe in die Schnittstellen und in die Gefahrenzone sowie mehr Torschüsse aus der Distanz.

Und dort, in der Gefahrenzone?

Ibrahima Dieng bringt uns die Grösse vorne, hat einen starken Schuss. Aber er muss noch an sich arbeiten. Damit meine ich seine Fitness, denn in Spanien war der Coronalockdown ja viel strenger und länger. Amel Rustemoski ist ein junger Stürmer mit feiner Technik, interessanter Dynamik in der Vorwärtsbewegung und Spielintelligenz.

Die Akte «Follonier» – ist sie vom Tisch?

Wir haben uns mehrmals bei Daniel Follonier gemeldet, aber kein Zeichen, kein klares Bekenntnis erhalten, dass er nochmals für Kriens spielen will. Wir rechnen nicht mit ihm.

Die Grasshoppers, Thun, Xamax als Topfavoriten, dahinter kommen Aarau, Winterthur, Schaffhausen und Wil mit Ambitionen. Geht es für Kriens diese Saison wieder ums nackte Überleben?

Darauf kann ich nur antworten: nichts Neues aus Kriens! Der Ligaerhalt ist einmal mehr das Ziel, jeder Rang vor dem 9. Platz ein willkommener Effort.

Der SC Kriens macht es clever: Falls Sie bald einmal in die Super League abspringen, steht mit Assistenztrainer Burim Kukeli Ihr Nachfolger schon bereit.

(lacht)

Dass ich Burim Kukeli neben mir als meinen Nachfolger aufbaue, das wurde so nicht besprochen. Ja, ich kann mir einen Schritt nach oben vorstellen. Zum richtigen Zeitpunkt.

Burim Kukeli (mitte), hat in der neuen Saison eine Doppelfunktion als Spieler und Assistenztrainer inne. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 17. August 2020)

Kriens wird nach mir keine Probleme haben, einen guten Trainer zu finden, so viel steht fest. Aber ich will gar nicht von meinem Nachfolger sprechen. Ich mache meine Arbeit jetzt, und die heisst: SC Kriens.

Am Sonntag wartet zum Start Xamax im Cup. Das Spielerkader der Neuenburger hat sich markant verändert. Ist Kriens der Favorit?

Xamax ist der klare Favorit. Sei es im Cup oder eine Woche später beim Meisterschaftsstart. Das Cup-Spiel wird uns Referenzpunkte geben. Gut, können wir dann in der Liga mit einem Heimspiel beginnen.