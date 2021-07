Interview Wie Davide Morandis Nein zum Ja wurde: Der neue Trainer des SC Kriens hätte beinahe abgesagt Nach der Coronaquarantäne startet der SC Kriens am Mittwoch (20.00 Uhr) in Schaffhausen in die neue Challenge-League-Saison. Trainer Davide Morandi gibt Einblick in sein fussballerisches Denken und in sein Seelenleben. Turi Bucher 26.07.2021, 16.45 Uhr

Als die alte Saison zu Ende ging und der SC Kriens gerettet, der Ligaerhalt geschafft war, vergingen nur wenige Stunden bis zur Mitteilung, dass sich der SCK und sein Trainer Bruno Berner nach vierjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit trennen.

Was aber nicht bedeutete, dass Kriens, einer der grossen Sympathieträger der immer beliebter werdenden Challenge League, bereits den Nachfolger von Berner präsentieren konnte. Es bedeutete übrigens auch nicht, dass Berner in diesen Stunden des Klassenerhalts schon bei einem neuen Verein unterschrieben hatte. «Vor mir liegt ein weisses Blatt Papier», sagte Berner unmittelbar nach dem Abschied in Kriens, und manch ein Fussballinteressierter mochte es ihm nicht so recht glauben. Von YB, GC, dem FC Zürich und auch vom FC Luzern war die Rede. Fakt ist: Berner ist erst vor wenigen Tagen als Schweizer U19-Nationaltrainer engagiert worden.

Und der SC Kriens? Als Berner ging, meinte SCK-Sportchef Bruno Galliker, vielleicht etwas schmunzelnd:

«Wenn Berners Blatt Papier weiss ist, dann kann ich sagen: Ich habe nicht mal ein Blatt Papier.»

Klar verfügte Galliker über Namen und Bewerbungen für den Trainerjob in Kriens. Aber es dauerte lange, sehr lange, bis der neue Chef an der Seitenlinie engagiert war. Die grün-weisse Mannschaft betrat Mitte Juni den Krienser Kleinfeld-Kunstrasen für die ersten Trainings sogar ohne neuen Chefcoach.

Der neue Kriens-Trainer: Davide wer …?

Dann endlich, am 22. Juni, gab der SC Kriens den Namen des neuen Trainers bekannt: Davide Morandi. Nicht wenige mussten ein zweites Mal nachfragen: Davide wer? Der in Locarno aufgewachsene Morandi ist nicht wirklich ein grosser Name im Schweizer Fussball. Dabei war der 56-Jährige einst in Locarno und Chiasso in der damaligen NLA und NLB selber als Spieler aktiv.

Davide Morandi im Stadion Kleinfeld.

Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 13. Juli 2021)

Über Trainerstationen in der Tessiner 4. Liga und Engagements in Ascona und Biasca sowie bei den Tessiner U18-Talenten fand er 2010 den Weg in die Challenge League, zum FC Locarno. Danach ging er für eine Saison zum FC Lugano und arbeitete später während dreier Jahre als Technischer Direktor des Tessiner Fussballverbandes. Zuletzt war er Trainer in der Promotion League beim FC Bellinzona.

Nun hat er den Schritt hinaus aus dem Tessin gemacht. Genauer gesagt: Es war eine Fahrt nach Erstfeld. Dort nämlich, in der Autobahnraststätte, kam es zum ersten Treffen mit SCK-Sportchef Galliker, der Morandi schon lange in seinem Adressbuch stehen hatte, und SCK-Präsident Werner Baumgartner. «Als Bruno Galliker mich zum ersten Mal telefonisch kontaktierte, war ich gerade mit der Vespa in Ascona unterwegs», erzählt Morandi. «Ich musste zuerst mal von der Strasse und parkieren.» Es habe bereits beim ersten Treffen «gefunkt», betonte Galliker hinterher.

Klärendes Gespräch, nicht über Fussball, übers Leben

Doch dann ereignete sich ein Todesfall in der Familie von Morandi. Der Bruder seiner Ehefrau, im selben Haus in Ascona wohnend, hinterliess zwei Kinder, eine Witwe, ein Malergeschäft. «Jetzt muss ich da sein für diese Familie, Verantwortung und Sorge zu ihnen tragen», sagte Morandi, der 2011 selber eine Knochenkrebs-Erkrankung besiegte.

«Ich fahre nach Kriens und werde dem Sportchef und dem Präsidenten meine Absage mitteilen und erklären.»

Doch als er in Kriens angekommen war und die Verantwortlichen über seine Situation aufklärte, so Morandi, habe plötzlich Werner Baumgartner, der Präsident, das Wort ergriffen. «Ich wusste ja nicht, dass Davide Morandi nach Kriens gefahren war, um uns abzusagen. Und es lag mir auch fern, seinen Entschluss umzubiegen. Doch dann entwickelte sich ein Gespräch, in dem es gar nicht mehr um Fussball ging. Sondern um das Leben. Was das Leben mit einem macht, was einer mit dem Leben macht.»

Als sie nach diesem Gespräch auseinander gingen, so Baumgartner weiter, «blieb das Gesprochene bei uns wohl nicht nur im Kopf, sondern wanderte auch in Herz und Bauch.» Morandi später: «Ich weiss nicht, wie gut Werner als Präsident ist. Dazu kenne ich ihn zu wenig lange. Aber ich hatte den Eindruck, eine unglaubliche Person, ein herzensguter Mensch spreche mit mir.» Und: Morandi kippte seinen Absageentschluss. Seine Frau Mara sagte ihm unterstützend: «Du hast dir das verdient.» Morandi änderte das vorbereitete «Nein» also in ein «Ja» und unterschrieb als Trainer in Kriens.

Der SC Kriens steckt jedes Jahr im Abstiegskampf. Wieso tun Sie sich das ausgerechnet jetzt an?

Davide Morandi: Die Menschen beim SC Kriens respektieren sich gegenseitig, das ist der erste Schritt zum Ligaerhalt. Doch es könnte noch schwieriger als letztes Jahr werden. Nicht wegen Kriens, wir haben ein starkes Team. Aber kaum einer unserer Gegner plant, Teil des Abstiegskampfs zu sein. Das kann auch ein Vorteil für uns sein. Wir gehen ohne Angst, ohne Sorge in dieses Jahr. Kriens und seine Leute sind es sich gewohnt, um den Klassenerhalt zu kämpfen.

Das ist der neue Kriens-Trainer: der Tessiner Davide Morandi. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 13. Juli 2021)

Ihr Vorgänger war in Kriens sehr erfolgreich. Sie treten ein schweres Erbe an.

Aber es ist für mich auch eine Ehre, dieses Erbe zu übernehmen. Dass Bruno Berner in Kriens vier derart gute Jahre hatte, spricht auch für den Verein, für den SCK.

Der SC Kriens holt noch zwei Spieler Der SC Kriens verpflichtet zwei weitere Spieler: Nikola Sukacev (23) und Liam Bollati (17). Sukacev spielte bereits in der Saison 2018/19 für Kriens (neun Einsätze). Er war GC-Junior und debütierte 2017 in der Super League. Der Mittelfeldmann spielte zuletzt für den serbischen Erstligisten Metalac Gornji. Abwehrtalent Bollati stammt aus Locarno und spielte unter dem neuen SCK-Trainer Davide Morandi in der Promotion League bei der AC Belinzona. (tbu.)

Ganz einfach: Es wird darum gehen, Yverdon hinter sich zu lassen, oder?

Ich weiss, was Sie meinen, aber Yverdon mit seinem Budget wird nicht Letzter sein. Ich sehe keinen Verein auf dem letzten Platz. Und genauso sollen die anderen Klubs Kriens nicht als Letzten sehen. Das wäre ein Fehler. Ich bin der Meinung, dass die meisten meiner Spieler auch bei einem anderen Challenge-League-Verein spielen könnten.

Sind Sie als Tessiner froh, dass Chiasso, der Dauerkonkurrent im Abstiegskampf, nicht mehr dabei ist?

Kein Problem für mich, wenn der FC Chiasso noch dabei wäre. Es wäre ein Gegner wie jeder andere.

Mit Ausnahme des 1:6 gegen den FC Zürich unmittelbar vor den Coronafällen lieferte der SCK gute Testspielresultate ab, bezwang den FC Luzern sogar 4:2. Sind Sie insgesamt zufrieden?

Ja, meine Ideen wurden schnell umgesetzt. Ich habe gespürt, wir können viel erreichen, wenn meine Spieler die Balleroberung, den Ballbesitz und das Beschützen des Balls verinnerlichen. Ich habe Kriens in der letzten Rückrunde verfolgt und sehr viele Fehlpässe gesehen. Ich habe meine Spieler gefragt: Wieso? Keiner hatte eine Antwort. Klar also, dass wir das im Training intensiv geübt haben.

Bei Ihrer Verpflichtung in Kriens hiess es in der Medienmitteilung, Sie würden die Liga wie Ihre Westentasche kennen. Wieso eigentlich?

Nicht, weil ich eine grosse Schnauze habe, sondern weil ich alle Spiele gesehen habe. Ich kenne diese Liga wirklich sehr gut, kenne die Schwächen und Stärken jedes Gegners. Ausserdem spielte mein Sohn Giotto letzte Saison in der Challenge League für die Grasshoppers.

Wenn Sie die Liga so gut kennen: Welchen Challenge-League-Spieler hätten Sie gern beim SC Kriens?

Aaraus Olivier Jäckle. Ein souveräner Mittelfeldspieler, der scheinbar nie unter Druck gerät.

Was also darf man vom SC Kriens 2021/22 erwarten?

Am 13. Juli habe ich das Durchschnittsalter meiner Mannschaft ausgerechnet: 22,7 Jahre jung. Das bedeutet für mich: Auch wenn wir die ersten Spiele nicht gewinnen, müssen wir keine Angst haben. Wir müssen Geduld zeigen. Meine jungen Spieler sind clever, schnell, können über die Grenzen gehen. Wenn sie das auf den Platz bringen, kommen die Punkte automatisch, können wir jede Mannschaft schlagen.