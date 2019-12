SC Kriens trauert um Thiago Ribeiro Am Sonntag ist der ehemalige SC-Kriens-Spieler Thiago Ribeiro in Brasilien tödlich verunglückt. 02.12.2019, 17.42 Uhr

(ems) Thiago Ribeiro ist am Sonntag im Alter von 39 Jahren bei einem Arbeitsunfall in Brasilien ums Leben gekommen. «Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden», schreibt der SC Kriens auf seiner Facebook-Seite. Der Brasilianer spielte von 1999 bis 2001 und 2008 bis 2010 im SCK-Dress und stieg 2009 mit Kriens in die Challenge League auf.