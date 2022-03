FUSSBALL SC Kriens verliert erneut: 1:3 in Wil Die Niederlagenserie des bedauernswerten SC Kriens setzt sich fort. In Wil verliert die Mannschaft von Trainer René Van Eck mit 1:3 (0:1). Turi Bucher 01.03.2022, 23.02 Uhr

Kriens-Trainer René van Eck (links) und SCK-Torschütze Albion Avdijaj. Archivbild: Boris Bürgisser (Kriens, 20. November 2021)

Die Krienser wussten in der ersten Halbzeit die Wiler Mittelfeldkombinationen zumeist gut zu stören und zu blocken. Der SCK selber hatte sogar die konkreteren Torchancen, weil er den Ball zielstrebiger vors gegnerische Tor spielte. Unsäglich: Auch diesmal überstand Kriens die erste Halbzeit nicht ohne Gegentor. Auf der linken Abwehrseite waren einige Krienser Defensivspieler gedanklich offenbar schon in der Pause, als sie Wils Sofian Bahloul vors Tor flanken liessen. Carlos Silvio kam zwar mit dem Kopf zu spät, aber der Ball flog einfach weiter, und zwar zum 1:0 für die Ostschweizer ins Krienser Tor. Auch SCK-Torhüter Pascal Brügger sah nicht besonders glücklich aus.

Seit Saisonbeginn keine Winnermentalität

Immerhin, Brügger verhinderte bald nach dem Seitenwechsel (50.) zweimal hintereinander das 2:0 für Wil. Der Krienser Helios Sessolo hatte in der 56. Minute ganz alleine vor Wil-Keeper Marvin Keller die grosse Ausgleichschance, reüssierte aber nicht.

Wie man es besser macht, demonstrierte in der 69. Minute auf der Gegenseite Josias Lukembila aus einer beträchtlich schwierigeren Position als zuvor Sessolo: 2:0 für Wil. Dem eingewechselten Krienser Albion Avdijaj gelang in der 84. Minute zwar der verdiente Anschlusstreffer, aber gleich im Gegenzug (85.) erzielte Wils Valon Fazliu das (höchst umstrittene) 3:1. Damit war die Luft bei Kriens definitiv draussen.

Es zeigte sich beim SCK einmal mehr: Kriens ist auf der Suche nach der Winnermentalität, und zwar schon seit dem ersten Spiel in dieser Saison. So fleissig und tapfer sich die Krienser wehren, sie bleiben Sparringpartner und Punktelieferant.

Am Samstag daheim gegen den FC Thun

Nächste Station auf der traurigen Krienser Abschiedstournee: Stadion Kleinfeld, am Samstag (18.00) gegen Thun. Wie Kriens zuletzt verloren auch die Berner Oberländer gestern gegen Neuchâtel Xamax mit 1:2. Ein Duell auf Augenhöhe also in Kriens? Träumen darf man ja weiterhin von einem ersten Krienser Punktgewinn seit sage und schreibe zwölf Spielrunden.

Wil – Kriens 2:1 (1:0)

Bergholz. – 550 Zuschauer. – SR Kanagasingam.

Tore: 45. Bahloul 1:0. 69. Lukembila 2:0. 84. Avdijaj 2:1. 85. Fazliu 3:1.

Wil: Keller; Dickenmann, Talabidi, Sauter, Brahimi (76. Heule); Muntwiler (61. Zumberi); Reichmuth, Fazliu (89. Coric); Bahloul (89. Saho) , Silvio, Toure (61. Lukembila).

Kriens: Brügger; Urtic, Isufi, Mistrafovic, Busset (74. Kameraj); Lang (74. Avdijaj),

Selasi (41. Bürgisser), Yesilçayir (46. Goelzer), Balaruban (74. Mulaj); Aliu; Sessolo.

Bemerkungen: Wil ohne Frei (gesperrt), Malinowski, Ismaili und Ndau (alle verletzt). Kriens ohne Costa und Alessandrini (beide verletzt). 8. Wil-Flanke auf Kriens-Latte. Verwarnung: 85. Urtic (Reklamieren).