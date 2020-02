SC Kriens verpflichtet Robin Busset von Servette Vom Servette Football Club Genève stösst Aussenverteidiger Robin Busset auf Leihbasis nach Kriens. Im Kleinfeld unterschrieb Busset einen Vertrag bis Sommer 2020. 03.02.2020, 18.15 Uhr

Robin Busset Bild: Martial Trezzini / Keystone (Genf, 3. Juli 2019)

(tbu) Der SC Kriens verstärkt sich mit einem Servette-Spieler: Leihweise und vorläufig bis Sommer wechselt der 19-jährige Robin Busset (Bild) ins Krienser Kleinfeld.

Der 1,82 m grosse Abwehrspieler Busset spielte in der Vorrunde 2019/20 in der U21-Mannschaft von Servette. Weil in der Super-League-Equipe der Genfer derzeit kein Platz für Busset ist, kann sich der Verteidiger und U20-Nationalspieler in Kriens Spielpraxis holen.

«Busset trainiert schon seit letzter Woche mit uns», sagt Kriens-Sportchef Bruno Galliker, «er ist auf der linken Aussenverteidigerposition eine echte Alternative, weil Nikola Mijatovic zurzeit die Rekrutenschule absolviert.»

Busset wäre schon am Samstag (17.30, Kleinfeld) für die Heimpartie gegen den FC Wil spielberechtigt.