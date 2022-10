Magnus Carlsen gegen Hans Niemann: Betrug im Schach

Schach Zwist zwischen Magnus Carlsen und Hans Niemann: Betrug, Verweigerung und Sextoys ersetzen Turm, Läufer und König Weltmeister Magnus Carlsen wirft seinem jungen Bezwinger Hans Niemann Betrug vor – im Internet kursieren wilde Spekulationen über die Art und Weise. Die Hintergründe zum Schachskandal. Tobia Gazzotto Jetzt kommentieren 07.10.2022, 15.52 Uhr

Dem 19-jährigen Hans Niemann wird Betrug in über 100 Schachpartien vorgeworfen. PD

Ein Sport könnte kaum friedlicher wirken, und doch geht es im Schach derzeit drunter und drüber. Einer der grössten Betrugsvorwürfe der Geschichte erschüttert die Schachwelt. Dem 19-jährigen Hans Niemann wird vorgeworfen, in über hundert Online-Spielen betrogen und jüngst auch gegen den Weltmeister unfair gespielt zu haben.

Begonnen hat alles mit einem Sieg Niemanns über die norwegische Schachlegende Magnus Carlsen vor einigen Wochen am Sinquefield-Cup in St.Louis. Nach seiner überraschenden Niederlage gegen den aufstrebenden US-Amerikaner zog sich der Schachweltmeister erstmals in seiner Karriere von einem Präsenz-Turnier zurück. Eine Erklärung gab Carlsen zu diesem Zeitpunkt nicht ab, er verfasste lediglich einen Tweet, in dem er auf ein Zitat des Fussballtrainers José Mourinho verwies: «Ich ziehe es vor, nichts zu sagen. Wenn ich etwas sage, komme ich in grosse Schwierigkeiten, und ich möchte nicht in grosse Schwierigkeiten kommen.»

Auch wenn Carlsen zum damaligen Zeitpunkt noch keine Erklärung für seinen Rückzug, aus dem mit einer halben Million US-Dollar dotierten Turniers gegeben hatte, entfachte sein Tweet eine wilde Debatte über Hans Niemann und seine Spielweise. Der 19-Jährige hat einen rasanten Aufstieg in die Elite der Schachwelt hinter sich, gar so rasant, dass er schon zu früheren Zeitpunkten Misstrauen aufgrund seiner Spielzüge weckte.

Niemann gab Betrug in zwei Spielen zu

Dass Niemann in einem Interview am Sinquefield-Cup zugab, im Alter von 12 und 16 Jahren in zwei Online-Partien mit Hilfe von Schachprogrammen betrogen zu haben, verleiht der ganzen Situation zusätzliche Brisanz. Er beteuerte aber am physischen Schachbrett nie betrogen zu haben.

Zwei Wochen nach seinem Rückzug am Sinquefield-Cup, sorgte Weltmeister Carlsen an einem Online-Turnier für einen erneuten Eklat. Nach nur einem Zug gab Carlsen sein Spiel gegen Niemann aus Protest auf. Eine Erklärung gab er erst Tage später mit einem Statement auf Twitter. «Ich glaube, dass Niemann – auch in letzter Zeit – mehr betrogen hat, als er öffentlich zugegeben hat», schreibt Carlsen.

Dem Statement zufolge hat Carlsen den Eindruck, dass Niemann auch im Spiel gegen ihn am Sinquefield-Cup geschummelt habe. «Ich hatte den Eindruck, dass er in kritischen Situationen nicht angespannt war oder sich gar nicht voll auf das Spiel konzentrierte, während er mich auf eine Art und Weise ausspielte, wie es meiner Meinung nach, nur eine Handvoll Spieler schafft», so Carlsen. Beweise für einen Betrug lieferte der 31-Jährige aber keine.

Weltmeister Magnus Carlsen erhebt schwere Vorwürfe gegen Hans Niemann. Bild: Keystone

Gestützt werden die Vorwürfe des Weltmeisters durch die grösste Schach-Online-Plattform «chess.com», welche bei Amateuren sowohl bei professionellen Spielern grosse Beliebtheit geniesst. Das Portal veröffentlichte einen 72-seitigen Bericht, aus dem hervorgeht, dass Niemann in über 100 Online-Partien geschummelt haben könnte.

Zu diesem Schluss kam man nach umfangreicher Datenanalyse. Man glich die Spielzüge Niemanns mit denjenigen der besten Computerprogramme ab und erkannte Parallelen. Klare Beweise lassen sich aber auch im 72-seitigen Bericht nicht finden, es werden bloss Indizien aufgelistet, die auf einen Betrug hindeuten.

Zu den Enthüllungen des Berichts äusserte sich der 19-Jährige nach einem Erstrunden-Sieg an den US-Meisterschaften über Christopher Yoo nur knapp: «Dieses Spiel ist eine Botschaft an alle. Alles hat damit angefangen, dass ich gesagt habe, dass Schach für sich selbst spricht. Ich denke, diese Partie hat für sich selbst gesprochen. Sie hat den Schachspieler gezeigt, der ich bin», sagte er.

Ob und wie viel Niemann geschummelt hat, wird wohl auch die vom Weltschachverband Fide eingesetzte Untersuchungskommission nicht endgültig klären können.

Schummeln an Online-Turnieren mit Computerprogrammen, die einem den nächsten Zug vorschlagen, ist nicht kompliziert und wenn es wie im Falle Niemann um Geld geht, scheint die Verlockung doppelt gross.

Viel schwieriger gestaltet sich der Betrug an Turnieren mit physischer Präsenz. Der kurze Blick auf den zweiten Monitor mit dem geöffneten Schachprogramm ist hier unmöglich. Darum sind die Betrügenden auf versteckte elektronische Hilfsmittel angewiesen, die es an Sicherheitskontrollen – ähnlich wie an Flughäfen – vorbei zu schleusen gilt.

Elon Musk amüsiert sich über wilde Betrugstheorien

Nach der Veröffentlichung Carlsens Vorwürfe auf Twitter schwirrten in den sozialen Medien die wildesten Betrugstheorien umher. Elon Musk beispielsweise amüsierte sich über die im Netz verbreitete Theorie, dass Niemann von vibrierenden Analperlen Gebrauch gemacht haben könnte. Dieses Sextoy würde ihm durch Vibration in einer Art Morsecode den nächsten Spielzug verraten, so die gewagte Theorie zweier Schachstreamer aus Kanada.

Nebst den elektronischen Gadgets besteht die Möglichkeit, Hilfe von Personen aus dem Publikum zu bekommen. Das kleinste Zeichen reicht, um einen Spieler dieses Niveaus erfolgreich bei einem bestimmten Zug auf eine besondere Gefahr hinzuweisen und so das Endergebnis zu verfälschen.

Positiv an der ganzen Sache ist für die Schachwelt einzig, dass der Sport an Aufmerksamkeit gewinnt. Wenn auch auf ungewöhnliche Art und Weise. So erklärte sich Niemann bereit, komplett nackt zu spielen, um seine Unschuld zu beweisen. Dieser Anblick würde wohl die Aufmerksamkeit ausserhalb des Schachkosmos auf ein nächstes Level hieven.

