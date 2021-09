Leichtathletik Frauen treten gegen die Männer an: Manuela Schär wird von Marcel Hug noch geschnappt Den Sieg bei Weltklasse Zürich wollte der Nottwiler Rollstuhl-Vorzeigesportler Marcel Hug unbedingt. Jörg Greb 10.09.2021, 19.37 Uhr

Marcel Hug und Manuela Schär gratulieren sich gegenseitig. Benjamin Soland/Freshfocus

Den Sieg bei Weltklasse Zürich wollte der Nottwiler Rollstuhl-Vorzeigesportler Marcel Hug unbedingt. Er sah sich am Donnerstag einer speziellen Herausforderung gegenübergestellt: einem 3000-m-Verfolgungsrennen gegen starke männliche Konkurrenz, vor allem aber auch gegen die Frauen. Angeführt wurden diese von der dreifachen Paralympics-Siegerin Manuela Schär. Sie, wie auch die dritte Innerschweizer Paralympics-Titelgewinnerin Catherine Debrunner, wurden mit einem Vorsprung von 340 Meter ins Rennen geschickt. Es wurde spannend.

«Beim Einbiegen in die letzte 400-m-Runde erkannte ich, dass es reichen könnte», sagte Hug hinterher zur Aufholjagd. Mit dieser Einschätzung lag er richtig. Eingangs Zielgerade preschte der vierfache Goldgewinner von Tokio an Schär vorbei. Diese hatte sich dem Verdikt mit vollen Kräften entgegen gestemmt. Nach knapp sechs Minuten Renndauer betrug die Differenz 1,18 Sekunden. Damit war auch klar, dass Schär ihren Triumph von 2019 nicht hat wiederholen können. Die naheliegendste Erklärung dafür: Der Vorsprung ist um 60 Meter verkürzt worden – auch aufgrund von Schärs Klasse. Debrunner fuhr anfangs zusammen mit Schär. Sie belegte schliesslich Rang 4.

Analyse von Reais fällt selbstkritisch aus

Zwiespältig beurteilte 200-m-Sprint-Aufsteiger William Reais seinen Auftritt zum Schluss des Meeting-Abends. «Es gab Gutes und weniger Gutes in meinem Lauf», sagte der 21-jährige Bündner, wohnhaft in Emmen. Nicht zufrieden stellte ihn die Zeit: 20,49. Er blieb 25 Hundertstel über seiner persönlichen Bestleistung von vor einem Jahr. Es handelte sich um seine viertbeste Zeit dieser Saison. Reais aber betonte:

«Nach dem sehr guten Start und Kurvenlauf bekam ich auf der Zielgeraden Mühe.»

Es wäre mehr möglich gewesen, so seine Einschätzung.

Spannend in diesem Kontext: Bis zu dieser Saison ergaben seine Rennanalysen vielfach den umgekehrten Schluss. Nun, so ist Reais überzeugt, «müsste ich aus meinem besseren Topspeed mehr herausholen». Über den achten und letzten Platz kam er nicht hinaus in diesem Final. Trotzdem gefiel Reais wie so vielen anderen: «In diesem vollen Letzigrundstadion und vor diesem Publikum auftreten: Das machte Riesenspass.»

Drittbeste Zeit in Lemmens Karriere

Die Baarerin Silke Lemmens konnte ihre hervorragenden Schnelligkeitswerte nicht in eine Topzeit umsetzen. Die 23-EM-Dritte lief im starken Feld schnell an. Rhythmus und Kadenz fielen in der zweiten Kurve und auf der Zielgeraden allerdings in sich zusammen. In 52,98 Sekunden lief sie ein und blieb 0,89 über ihrem Saisonbestwert. Immerhin: Für die 21-Jährige ist es die drittbeste Zeit ihrer Karriere.