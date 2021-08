Sven Schurtenberger triumphiert am Urner Kantonalschwingfest

Urner Kantonalschwingfest «Ich werde an der nationalen Spitze gebraucht»: Sven Schurtenberger legt in Bürglen den Schalter um Der Luzerner Sven Schurtenberger gewinnt das Urne Kantonalschwingfest in Bürglen. Obwohl das Fest für ihn nicht gut beginnt. Claudio Zanini 08.08.2021, 20.31 Uhr

Sven Schurtenberger (oben) gewinnt im Schlussgang gegen Erich Fankhauser beim Urner Kantonal Schwingfest am Sonntag, 8. August 2021 in Buerglen. (KEYSTONE/Philipp Schmidli) Philipp Schmidli / KEYSTONE

Vor zehn Jahren konnte zum letzten Mal ein Urner am eigenen Kantonalfest gewinnen. Es war Andi Imhof 2011 in Flüelen. Seither bestimmen die Gäste das Geschehen in Uri. Und das war auch am Sonntag nicht anders.

Angefangen hatte es ausgesprochen gut aus Sicht der Einheimischen. Nach zwei Gängen waren sie immer noch vorne mit dabei. Andi Imhof, Matthias Herger, Stefan Arnold, Marco Wyrsch – sie starteten alle mit zwei Siegen. Nach drei Gängen belegten Arnold und Herger immer noch Spitzenplätze. Doch nach dem Mittagessen übernahmen langsam die Luzerner – sie sind derzeit die stärkste Innerschweizer Kraft – das Kommando.

Herger steckte im 4. Gang eine Niederlage gegen Sven Schurtenberger ein. Genau dieses Duell wird Schurtenberger rückblickend als wegweisend bezeichnen. Gegen Herger schien der Sennenschwinger aus Buttisholz richtig im Fest anzukommen. Denn der Tag startete für Schurtenberger nicht optimal. Es begann mit einem Gestellten gegen Benji von Ah. Schurtenberger sagte zum misslungenen Auftakt: «Benji und ich kennen uns schon so lange, wir sind schon so oft gegeneinander angetreten, da wird es schwierig, den Gegner zu überraschen. Doch nach diesem Gestellten wurde mir bewusst, dass ich angreifen muss, wenn ich ganz oben stehen will am Ende.»

Danach folgten zwei Pflichtsiege gegen nominell schwächere Gegner – und schliesslich der Erfolg gegen Herger. Schurtenberger schaffte es, den Schalter umzulegen. Das gelang ihm zuletzt auf dem Brünig nicht wirklich. Am Bergklassiker musste er ebenfalls zum Auftakt einen Gestellten hinnehmen, gegen Florian Gnägi. Einen ratlosen Eindruck hinterliess er wenig später, als er gegen Adrian Walther eine Niederlage einsteckte. Es war ein Gang, den Schurtenberger mit seiner Masse und Klasse eigentlich nicht verlieren darf. Schurtenberger nannte dafür körperliche Gründe: «Ich hatte mich beim Weissenstein-Schwinget verletzt. Im zweiten Gang auf dem Brünig machte sich die Verletzung wieder bemerkbar.»

Imhof hängt eine Saison an

Der Bürglen-Schurtenberger hatte aber wenig gemeinsam mit dem Brünig-Schurtenberger. Er stürmte in den Schlussgang, und dort gelang ihm wohl die beste Leistung des Tages. Gegner Erich Fankhauser hätte auch ein Gestellter für den Festsieg gereicht. Schurtenberger löste die Aufgabe clever, mit gezielten Angriffen. Nach gut fünf Minuten sorgte er mit einem Fussstich für die Entscheidung. «Die Erleichterung ist gross», sagte Schurtenberger und fügte hinzu: «Ich werde an der nationalen Spitze gebraucht.» In Anbetracht der Niederlage auf dem Brünig ist das Innerschweizer Team tatsächlich auf einen Sven Schurtenberger in dieser Verfassung angewiesen.

Die Urner konnten am Ende nicht ganz mithalten. Stefan Arnold, Andi Imhof, Matthias Herger, Michael Zurfluh und Lukas Bissig holten sich den Kranz. Den Nachfolger von Imhof haben sie in Uri noch nicht gefunden. Doch sie bekommen auch noch etwas mehr Zeit als erwartet. Imhof, das Urner Aushängeschild, wollte ursprünglich nach dieser Saison zurücktreten. Wie am Sonntag durchsickerte, will er noch eine weitere Saison anhängen.