Der Tagesablauf der Nati-Spieler vor dem Serbien-Spiel

WM 2022 So sieht der Tagesablauf der Nati-Stars vor Schweiz-Serbien aus Wann klingelt der Wecker? Was gibt es zu essen? Wann verrät Murat Yakin die Aufstellung? So sieht der Tag des Endspiels gegen Serbien für die Nati-Spieler aus. Etienne Wuillemin, Doha Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Warm-Up ist der letzte Programmpunkt eines durchgetakteten Tagesablaufs. Neil Hall / EPA

Schweiz-Serbien, das WM-Spiel der Wahrheit beginnt heute Abend um 20:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wie aber erleben die N­ati-Spieler diesen Tag? Wir zeichnen die Stunden vor der Partie nach. Wobei Katar zeitlich gegenüber der Schweiz zwei Stunden voraus ist.

09:00 Uhr: Die Spieler dürfen selbst entscheiden, wie lange sie schlafen. Spätestens um 10:30 Uhr müssen sie sich aber am Frühstücksbuffet bedient haben. Die Meisten nehmen die erste Mahlzeit des Tages zwischen 09:00 und 10:00 Uhr zu sich.

12:00 Uhr: Am Mittag steht ein kleiner gemeinsamer Spaziergang auf dem Programm. Beine vertreten, Kopf lüften. Oft ist es auch der Moment, in dem Nationaltrainer Murat Yakin Spieler darüber informiert, ob sie am Abend zum Einsatz kommen. Dies variert jedoch von Partie zu Partie. Nach dem Spaziergang nehmen die Spieler eine leichte Mahlzeit zu sich. Beispielsweise Bresaola, Penne mit Sauce, Reis oder Gemüse.

Nachmittag: Zeit, die jeder Spieler individuell auf seinem Zimmer gestalten darf. Gleichzeitig die letzte Gelegenheit für Trainer Yakin, um letzte Dinge unter vier Augen mit jemandem zu besprechen.

18:00 Uhr: Die Hauptmahlzeit. Ist die wichtigste Energiequelle für die Spieler, findet immer vier Stunden vor Spielbeginn statt. Nati-Koch Emil Bolli bereit ein Buffet vor. ­Spaghetti, Reis, Quinoa, ­Pouletbrust, Gemüse, Tomatensauce und Bolognese stehen zur Auswahl. Als Dessert gibt es Apfelkuchen.

Um ca. 19:30 Uhr beginnt die letzte Teamsitzung vor dem Spiel. Sie dauert 15 Minuten. Danach besteigen die Spieler den Bus. Die Fahrt vom Team-Hotel bis zum Stadion dauert etwa 45 Minuten. Die Konzentrationsphase hat jetzt begonnen. Die meisten Spieler hören auf dem Weg Musik. Einige Staff-Mitglieder sind derweil bereits vier Stunden vor Anpfiff im Stadion. Diese Zeit braucht es, um in der Garderobe alles vorzubereiten.

Mit dem Bus gehts vom Hotel zum Stadion. Laurent Gillieron / KEYSTONE

22:00 Uhr: Es geht los. Der Schiedsrichter pfeift das Spiel Schweiz-Serbien an.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen