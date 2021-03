Interview FCL-Trainer Celestini warnt seine Spieler vor schwieriger Aufgabe im Cup: «Wir müssen in Chiasso wach sein» Der Cup-Achtelfinal in Chiasso vom Mittwoch (17.30 Uhr) ist für den FC Luzern der elfte Match in 35 Tagen – Coach Fabio Celestini setzt auf sein bestes Team. Daniel Wyrsch 10.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wohin führt der Weg von Trainer Fabio Celestini mit dem FC Luzern im Schweizer Cup? Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 4. März 2021)

Der FC Luzern befindet sich in einem Hoch. Ein paar Zahlen gefällig, die diesen positiven Zustand bestätigen? In den ersten zehn Ligaspielen des Jahres 2021 hat der FCL 18 Punkte gesammelt. Nur YB holte mit 22 Zählern mehr. Blickt man auf die Rückrundentabelle nach sechs Partien, steht dort Luzern mit 13 Punkten auf Platz 1, Tabellenführer YB hat 12 – auch bei den erzielten Toren liegt der Meister aus Bern mit 42 um eine Zähleinheit hinter dem FCL mit seinen 43 Treffern in 24 Spielen.

Der auf Platz 5 stehende FCL spielt am Mittwoch in einem anderen Wettbewerb: Im Schweizer Cup trifft er auf Chiasso. Die Tessiner sind in der Challenge League zwar Letzter, aber nur mit zwei Zählern Rückstand auf Xamax und Kriens. Für Chiasso spielen einige bekannte Profis: Ex-FCL-Verteidiger François Affolter, Ex-Serie-A-Mann Michel Morganella und Andrea Maccoppi, der in Lausanne unter Fabio Celestini 37 Super-League-Spiele bestritt. Wir sprachen vor dem Trip nach Chiasso mit dem FCL-Coach.

In der Liga errang Ihre Mannschaft zuletzt – erst zum zweiten Mal in dieser Saison – zwei Siege in Folge. Konnten Sie nach den Vollerfolgen in Zürich und gegen St.Gallen gut schlafen?

Fabio Celestini: Ich schlafe immer gut, am Sonntag nach dem 4:2-Heimsieg gegen St. Gallen schlief ich noch besser. Natürlich muss uns aber bewusst sein, dass die Geschichte nach einem 0:2-Rückstand nicht immer auf diese Weise ausgeht wie am Sonntag gegen St.Gallen.

Am 1. November 2018 absolvierte der FCL sein letztes Pflichtspiel gegen Chiasso. Unter René Weiler gab es im Cup einen 2:0-Auswärtssieg. Vom aktuellen Team erwartet man jetzt ein ähnlich souveränes Weiterkommen.

Wir müssen in Chiasso wach sein und aufpassen. Im Cup stehen die Chancen immer 50 zu 50. Die Tessiner sind nur eine Liga tiefer als wir zu Hause. Wir kennen Chiasso aus der Challenge League, die Mannschaft spielt meist mit Pressing und fast immer mutig nach vorne.

Video der Cuppartie zwischen Chiasso und Luzern vom 1. November 2018. Quelle: SRF

Aarau verlor am Freitag in der Liga mit 0:2 in Chiasso.

Daran sieht man, wie unbequem die Mannschaft von Baldo Raineri ist. Unterschätzen darf man Chiasso nicht. Klar treten wir auch im Cup mit Selbstvertrauen an, aber wir müssen immer wiederholen, warum wir so viel erreichen können. Dazu gehört die Überzeugung, der Glaube an die eigenen Fähigkeiten.

Der Cup-Achtelfinal ist der elfte Pflichtmatch innerhalb von 35 Tagen, der FCL steht in der sechsten englischen Woche in Serie. Von woher holt das Team die Energie?

Ich versuche, die Spieler immer wieder mental zu überzeugen. Sie sind jung, können alle drei oder vier Tage spielen. Das beweisen die letzten 30 Minuten gegen St.Gallen, die so viel besser waren als die ersten 30 Minuten im selben Match. Die Frische und Energie im Kopf ist entscheidend.

Sie könnten wie andere Trainer im Cup auf ausgeruhte Profis setzen. Nicht selten spielt der Ersatzgoalie im K.-o.-Wettbewerb. Überlegen Sie, David Zibung in Chiasso ins Tor zu stellen?

Es spielt Marius Müller. Er ist Stammkeeper, ich will immer mit den Besten antreten. Das gilt ebenfalls für die Feldspieler. Wir wollen in den Cup-Viertelfinal.

Marco Burch verteidigte zuvor stark, warum blieb er gegen St. Gallen draussen?

Marco hat seit der Partie in Zürich Probleme mit dem Knie. Er ist aus einer Verletzung zurückgekehrt und hatte sofort viele Spiele absolviert. Eine Pause tut ihm gut. Er wurde durch Lucas Alves ersetzt, der sich im Verlauf des Spiels deutlich steigerte.

In diesem Match hatten Sie ein gutes Händchen mit den Einwechslungen bewiesen.

Ich finde, dass man weniger die Einwechslungen beachten, dafür umso mehr die Arbeit in den letzten Monaten anschauen sollte. Wir versuchen, eine Equipe mit 20 Spielern aufzubauen.

Dann wollen Sie nicht hören, dass Sie in dieser Saison die erfolgreichsten Einwechslungen der Liga tätigten?

Doch, Statistiken wie diese tun mir gut! Bis ich als Coach so weit war, musste ich aus den Fehlern der Vergangenheit lernen.