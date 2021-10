Der FCL gewinnt im Cupspiel gegen Schaffhausen 0:2

Schweizer Cup Ndiaye köpfelt FCL auf Siegerstrasse – die Luzerner stehen im Viertelfinal Der FC Luzern ist im Cup-Achtelfinal in Schaffhausen effizienter – und besiegt den Challenge-League-Klub 2:0. Daniel Wyrsch aus Schaffhausen Jetzt kommentieren 27.10.2021, 23.51 Uhr

Ibrahima Ndiayes Kopfball zum 1:0 für Luzern landet unhaltbar im Netz der Schaffhauser. Bild: Michael Buholzer/Keystone (Schaffhausen, 27. Oktober 2021)

Nationalcoach Murat Yakin posierte vor dem Cupmatch in der Wefox-Arena mit Fans. Bis vor wenigen Monaten war der 47-Jährige noch verantwortlich für den Challenge-League-Verein FC Schaffhausen. Seine Handschrift war immer noch erkennbar am variablen und technisch sauberen Spiel der Ostschweizer. An der Seitenlinie stand allerdings Murats Bruder Hakan Yakin. Der 44-Jährige dirigierte fast während der gesamten Partie. Dem ehemaligen Spielmacher, der seine Klasse auch einige Saisons beim FC Luzern demonstrierte, scheint es nicht immer leicht zu fallen, mit den eigenen Füssen keinen Einfluss mehr nehmen zu können.

Dabei ist Hakan Yakin nur Assistenztrainer des FCS, Chefcoach ist offiziell der Zuger ­Martin Andermatt. Doch der 59-Jährige mit der notwendigen Uefa-Pro-Lizenz liess seinem Ex-Spieler bei YB und Bellinzona den Vortritt beim Coaching.

Den Schützlingen von Luzern-Trainer Fabio Celestini war es egal, wer bei den Schaffhausern coachte. Mühe hatten sie gleichwohl mit dem unterklassigen Gegner während einer lange dauernden Anfangsphase. «Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen», stellte Marvin Schulz in der Halbzeitpause fest. «In die Zweikämpfe sollten wir aggressiver gehen», befand er. Der 26-jährige Deutsche spielte erneut als rechter Verteidiger. Für diese Aussenposition ist der frühere Profi von Borussia Mönchengladbach eigentlich zu gut. In der 30. Minute hatte er aber genau von dort, nahe der Seitenlinie, ungestört flanken können, der Ball senkte sich in den Strafraum, wo Ibrahima Ndiaye mit dem Kopf das 1:0 erzielte.

1:0-Schütze Ndiaye muss nach Zusammenstoss raus

Für den 23-jährigen Senegalesen ist dies bereits sein zweiter Treffer, seit er am vergangenen Sonntag nach einer längeren Verletzungspause gegen St. Gallen das Comeback gab – und zum 2:0-Erfolg einköpfelte. Notabene war’s der erste Saisonsieg des Super-League-Achten. Im Cup ist Ndiaye sogar Luzerns bester Torschütze; er hat saisonübergreifend in sieben Partien nur einmal nicht sein obligates Tor geschossen. Das war in der letzten Runde in Buochs, wo der Flügel als Einwechselspieler nur das Aluminium traf, aber grossen Anteil am Weiterkommen gegen den Erstligisten hatte.

Am Mittwochabend in Schaffhausen kam das jähe Spielende für Ndiaye nach einem Zusammenstoss mit dem einstigen Krienser und FCL-Junior Bujar Lika in der 60. Minute. Teamarzt Siegfried Reichenbach durfte den benommenen Ndiaye den Gesundheitsregeln entsprechend nicht mehr weiterspielen lassen.

Dieses Aufeinanderprallen mit den Köpfen war jedoch nicht die einzige Schrecksekunde, welche die oberklassigen Innerschweizer in der kalten Arena vor nur 1586 Zuschauern überstehen mussten. Die heisseste bereits in der 15. Minute, als der frühere Luzerner Offensivmann Francisco «Cico» Rodriguez aus dem Lauf schoss – und der formstarke FCL-Goalie Vaso Vasic den Ball mit den Fingerspitzen an den Pfosten lenkte.

In der zweiten Halbzeit gestikulierte Hakan Yakin immer noch in seiner Coachingzone. Seine Schützlinge hatten wieder Chancen, die beste Ivan Prtajin in der 54. Minute mit einem Kopfball, doch den Schaffhausern fehlte das nötige Durchsetzungsvermögen vor dem Tor, um den Super-Ligisten wirklich in Bedrängnis zu bringen.

Super-Joker Tasar entscheidet die Partie

Ganz anders die Gäste: In der 88. Minute enteilte der eingewechselte Varol Tasar nach einem langen Ball von Captain Christian Gentner den Schaffhauser Abwehrspielern von der Mittellinie und schob den Ball schliesslich an Torhüter Francesco Ruberto vorbei zum 2:0 über die Linie. Damit war die Partie entschieden – der FC Luzern steht wie immer in den letzten sechs Jahren im Cup-Viertelfinal. Der schnelle Tasar schlug wieder einmal spät zu, wie in der Vorsaison, als er in der Meisterschaft mehrmals traf und im Cup-Halbfinal in Aarau das 2:1-Siegtor von der Bank aus erzielte.

Im VIP-Bereich des Stadions stand nach dem Match Murat Yakin. Die Ratschläge des gewieften Taktikers halfen Bruder Hakin gegen Ex-Klub FCL nicht.

Die Reaktionen

Vaso Vasic musste nach dem Cupfight eingestehen, dass der FC Schaffhausen mehr vom Spiel hatte. In der aktuellen Situation gelte es aber vor allem nach vorne zu schauen und Schritt für Schritt zu nehmen. Bereits am Sonntag bietet sich hierzu die Gelegenheit: «Natürlich wollen wir nun auch gegen Lausanne gewinnen». Mit einem Vasic in der aktuellen Form sollte dies tatsächlich machbar sein.

Christian Gentner war nach dem Sieg erleichtert. Den Grund für den Sieg sieht er in der Defensive: «Momentan geht es darum die Basics richtig zu machen und solide zu Verteidigen. Der Fokus liegt aktuell darauf, möglichst kein Tor zu bekommen.»

Schaffhausen – Luzern 0:2 (0:1)

Wefox-Arena. – 1586 Zuschauer - SR Schärer.

Tore: 30. Ndiaye (Schulz) 0:1. 88. Tasar (Gentner) 0:2.

Schaffhausen: Ruberto; Krasniqi (83. Fehr), S. Müller, Padula, Lika; Hamdiu (75. Neitzke); Gonzalez (64. Del Toro), Rodriguez (87. Maouche), Bislimi; Prtajin, Ardaiz (75. Kalem).

Luzern: Vasic; Schulz, Burch, Badstuber, Sidler; Ndiaye (63. Emini), Gentner, Wehrmann, Ugrinic; Campo (63. Schürpf); Sorgic (81. Tasar).

Bemerkungen: Luzern ohne Cumic, Ndenge, Müller, Frydek, Farkas und Alabi (alle verletzt).

Verwarnungen: 67. Badstuber, 79. Emini (beide Fouls).