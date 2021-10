Vor dem Training am Dienstagvormittag im Krienser Kleinfeld verschickte der FC Luzern eine Mitteilung mit folgendem Inhalt: «Leider müssen wir mitteilen, dass sich Nikola Cumic am letzten Freitag im Training eine Adduktorenzerrung zugezogen hat und damit in den kommenden Wochen nicht eingesetzt werden kann.» Der 22-jährige Flügelspieler aus Serbien fehlte also nicht nur beim 2:0-Heimsieg am Sonntag gegen St. Gallen, sondern wird auch am Mittwoch im Cup-Achtelfinal in Schaffhausen sowie am Sonntag in der Liga bei Lausanne-Sport ausfallen.

Die Verletztenliste besteht somit aus Cumic, Marius Müller, Martin Frydek, Patrick Farkas und Samuel Alabi. Fit präsentierten sich die Rückkehrer Ibrahima Ndiaye, Tsiy Ndenge und Pascal Schürpf auf dem Krienser Kunstrasen, wo sich die FCL-Spieler das Gefühl für den Schaffhauser Plastik aneigneten. Routinier Schürpf peitschte seine Mitspieler an und sorgte für Leben in der Mannschaft.