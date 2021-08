FC Littau: Dank Cupgegner Young Boys im Scheinwerferlicht

Schweizer Fussballcup Endlich wieder in den Schlagzeilen: Der FC Littau will sich dank des Cuphits populärer machen Der FC Littau (2. Liga regional) empfängt am Samstag Serienmeister Young Boys. Das Cupfest ist angerichtet. René Barmettler 12.08.2021, 18.00 Uhr

David Andreoli schwört seine Mannschaft im Training auf das Cupspiel gegen die Young Boys ein. Bilder: Nadia Schärli (Littau, 10 August 2021)

Es ist Dienstag, früher Abend: Auf der Ruopigen-Fussballanlage im Schatten des Stadionrestaurants gehen Tickets für den Cupknüller über den Holztisch. Littau-Trainer David Andreoli taucht auf, mit einem breiten Grinsen im Gesicht: Ihm ist die Vorfreude auf den Match gegen den Serienmeister YB anzusehen.

«Jetzt raffen sich die Leute zusammen und sagen: ‹Wir gehen wieder mal auf die Ruopigen›. Auf diesen Moment habe ich mich gefreut: Wir können uns herausputzen, vielleicht können wir den einen oder anderen überzeugen, auch sonst wieder Heimspiele zu besuchen oder uns zu unterstützen.»

Der FC Littau möchte dank der medialen Aufmerksamkeit Werbung in eigener Sache machen, und da soll möglichst nichts schief gehen.

Es wurde Platz für maximal 3300 Zuschauer geschaffen, die Sicherheitsmassnahmen sind aufgegleist, auch für den separaten Einlass für die Gästefans über den benachbarten Tennisplatz ist organisiert. Es ist die grösste «Kiste», die der FC Littau seit 1982 zu stemmen hat, als die Luzerner mit dem FC Aarau (1:4) letztmals einen NLA-Vertreter begrüssen durften. FCL-Trainer war übrigens Martin Mühlebach, der Pensionär schreibt noch immer regelmässig Fussballberichte für die «Zuger Zeitung».

Andreoli sorgte mit Buochs für Cupsensation gegen YB

Für David Andreoli sind spezielle Cup-Begegnungen nichts Aussergewöhnliches. 2005 stand er mit dem FC Luzern, damals in der NLB, im Cupfinal gegen den FC Zürich, war bei der 1:3-Niederlage einziger FCL-Torschütze.

2014, inzwischen Trainer des SC Buochs (2. Liga inter), wurden den Nidwaldnern ebenfalls die Young Boys zugelost. Kantonsrivale Hergiswil (2. Liga inter) erwischte im 1/16-Final den FC Schötz (1. Liga). Hergiswil-Trainer Reto Burri sagte damals: «Gegen Mannschaften wie YB spielt man 80 bis 90 Minuten gegen den Ball, das ist nicht sehr angenehm. Unser Los ist daher aus rein sportlicher Sicht besser als jenes des SC Buochs.» Andreoli erinnert sich sehr wohl an die damalige Aussage seines Fussball-Kollegen und muss herzhaft darüber lachen. Denn es kam so: Buochs schlug die Berner sensationell mit 1:0, Hergiswil schied aus. Die Nidwaldner besiegten danach auch das oberklassige Schötz mit 2:0, ehe dann im Viertelfinal gegen den FC St.Gallen (0:5) Endstation war.

Verkauf Matchtickets und Angebot Testcenter Eintrittstickets für das Cupspiel sind samstags an der Tageskasse ab 15.00 Uhr erhältlich. Die Sitztribüne ist bereits ausverkauft. Der Zutritt ist nur denjenigen gestattet, die entweder geimpft, genesen oder getestet sind (Covid-Zertifikat). Der FC Littau hat entschieden, am Matchtag ein Testzentrum anzubieten. Dieses befindet sich bei der BMX- und Skateanlage «Crazy House» (Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern). Mit der Krankenkassenkarte und einem amtlichen Ausweis ist es möglich, sich vor Matchbeginn (18.00) kostenlos testen zu lassen. (reb)

Die Ausgangslage mit dem FC Littau als Aussenseiter ist nicht dieselbe wie damals mit Buochs. In Nidwalden hatte der 39-jährige Littauer ein talentierteres Kader. Unter anderem spielte der damals 17-jährige Stefan Knezevic in der Innenverteidigung, der danach Karriere beim FC Luzern machte und inzwischen in Belgien bei Charleroi spielt.

Mindestens ein Tor sollen die Littauer erzielen

In Littau sind solche Kaliber oder auch Routiniers mit höherklassiger Spielerfahrung nicht auszumachen. «Wir mussten erst Basisarbeit schaffen, auch in den Köpfen Einzelner, dass sie Grosses schaffen könnten, um wieder einmal für Schlagzeilen zu sorgen. Das haben wir mit dem Sieg im Innerschweizer Cup geschafft. Es hat mir aufgezeigt, dass etwas passiert ist und auch Reife dazu kam», so Andreoli.

David Andreoli während des Trainings vom letzten Dienstag.

Der regionale Zweitligist hat zuletzt auch in der Meisterschaft Fortschritte erzielt und sich unter die Spitzengruppe gemischt. Aber für eine Cup-Überraschung gegen YB wird das wohl kaum reichen. «Wir haben effektiv keine Chance, wenn man es vor dem Spiel nüchtern betrachtet», sagt Andreoli, schiebt aber hinzu: «Jeder, der nicht daran glaubt, es könne ein spezielles Spiel werden, der muss nicht antreten. Wenn es dann passiert, dass auf dem Platz der erwartet grosse Unterschied besteht, dann ist das halt so. Aber ein Tor zu erzielen, ist sicher erstrebenswert.» Dass er selber nach sieben Jahren wieder gegen YB an der Seitenlinie steht, dem misst der ehemalige Profi nicht allzu viel Gewicht bei:

«Auch ein Zentralschweizer Derby wäre ein gutes Los gewesen. Nach dem IFV-Cupsieg haben die Spieler gesagt: ‹Jetzt wollen wir den FC Luzern›. Jetzt ist es YB, und wir haben es uns verdient, dass es bis zu dieser Auslosung gekommen ist.»

Egal wie das Resultat ausgehen wird, David Andreoli ist überzeugt, dass es ein grosses Cupfest geben wird: «Das Bestmögliche ist angerichtet, auch die Wetterprognosen sind gut. Es ist ein Riesengeschenk, das wir uns erarbeitet haben. Es wird ein einmaliges Fest in der Vereinsgeschichte. Den zuletzt vierfachen Meister und Doublegewinnen zu empfangen, ist eine grosse Ehre.» Und ein Ereignis, an das sich die Familie des FC Littau noch lange erinnern wird.