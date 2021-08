Landhockey: Die Schweizer haben noch Luft nach oben

Landhockey Drei Niederlagen gegen Italien: Das Schweizer Nationalteam hat noch Luft nach oben Das Landhockey-Nationalteam der Männer testete in Luzern gleich drei Mal gegen Italien. Gesiegt hat es nie. Und trotzdem gibt sich Coach Chris Elste optimistisch für die EM in Polen. René Barmettler 01.08.2021, 18.09 Uhr

Chris Elste, der deutsche Coach des Schweizer Nationalteams. Bild Alexander Wagner

Vor den Partien wurden auf dem Utenberg-Platz die Nationalhymnen abgespielt. Die Italiener sangen mit wie ihre Landsleute an der Fussball-EM. Nicht ganz so inbrünstig, aber die Töne dieser so schönen Hymne traf diese Squadra Azzurra genau so wenig wie der frisch erkorene Fussball-Europameister.

In den Spielen traf der Gast aus dem Süden dann jeweils die richtigen Töne. Am Freitag siegte Italien mit 3:2, am Samstag sogar 6:1 und zum Abschluss am Sonntagmittag nach 0:0 in 60 Spielminuten mit 3:1 im Penaltyschiessen. Vor allem das 1:6 am Samstagnachmittag warf aus Schweizer Sicht Fragen auf. Bereits nach sechs Minuten mit 0:2 im Hintertreffen, fanden die Schweizer nie ins Spiel und liessen die Italiener fast nach Lust und Laune gewähren. «Wir waren mental nicht auf dem Platz», sagte Nationalcoach Chris Elste. «Wenn es so schief läuft wie an diesem Tag, muss man schauen, dass es am nächsten Tag wieder funktioniert.» Und das tat es. Die Schweiz trat wieder als Einheit auf, das einzige Manko war die fehlende Torausbeute. Im Penaltyschiessen waren die Italiener kaltblütiger, trafen in drei Versuchen jedes Mal, während die Schweizer nur einmal reüssieren konnten.

Ziel ist die Qualifikation für die WM in Wales

Dennoch zeigte sich der Luzerner Fabio Reinhart zufrieden mit dem Auftritt. «Diesmal hat jeder Verantwortung übernommen, denn beim 1:6 hat nicht jeder seinen Job erledigt.» Der Megger, der gestern seinen 24. Geburtstag feierte, wurde beim Luzerner SC gross und spielt derzeit an der Loughborough University in England, wo er Chemie studiert. «Wir haben noch viel Luft nach oben, doch es war bis vor kurzem auch schwierig, sich zu treffen und gemeinsam zu trainieren.»

Bevor die Schweiz an die Europameisterschaft Division II nach Polen fährt (15. bis 21. August), trifft sich das Team nochmals zu einem Trainingslager in Tenero. «Die 20 Jungs, die ich im Kader habe, sind klasse», sagt Coach Elste. «Wir hatten vor zwei Jahren einen grossen Umbruch zu bewältigen, befinden uns aber auf einem guten Weg.» Auch deshalb will er bei der Zielsetzung nicht ganz unbescheiden wirken.

«Wir wollen den fünften Platz erreichen. Das würde die automatische Qualifikation für die WM in Cardiff bedeuten. Das Minimalziel ist die Klasse zu halten.»

Die Gruppengegner an der acht Teams umfassenden EM sind Österreich, Ukraine und Schottland.

Auch Fabio Reinhart gibt sich optimistisch im Hinblick auf die EM. «Alles ist möglich. Wir müssen mutig und noch etwas cleverer nach vorne spielen.» Werden die richtigen Lehren aus der Länderspiel-Serie gegen Italien gezogen, ist das keine Utopie. Für Geburtstagskind Reinhart wäre eine WM in Wales sogar ein Glücksfall: Sein derzeitiger Wohnort Loughborough, das zwischen den beiden Städten Leicester und Nottingham liegt, ist nur 240 Kilometer von Cardiff entfernt.