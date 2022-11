Schweizer Nati Cedric Itten: Abermals knapp am Cut gescheitert – rabenschwarze Stunden für den Schweizer Stürmer Cedric Itten hat alles unternommen, um mit der Schweizer Nati an der WM in Katar dabeizusein. Gereicht hat es dem Stürmer nicht, Nationaltrainer Yakin sieht Embolo, Okafor und Seferovic vor ihm. Die Geschichte einer nächsten Enttäuschung. Christian Brägger Jetzt kommentieren 09.11.2022, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rote Karte am letzten Sonntag gegen Servette, nun die Nichtnomination für die WM. Cedric Itten hat rabenschwarze Stunden und Tage hinter sich. Bild: Pascal Müller/Freshfocus

Es hat immer den Hauch von etwas Grossem, wenn ein Nationtrainer sein Kader für eine Endrunde benennt. Das ist bei Murat Yakin nicht anders. Als dann das Storyboard des vorproduzierten Films nicht vorsieht, das Schweizer Trikot mit dem Namen «Itten» abzuspielen, ist es Tatsache: Der Stürmer, der als Wackelkandidat galt, wird am nächsten Montag nicht mit der Schweizer Nationalmannschaft an die WM in Katar reisen. Er ist auf Pikett. Das Grosse, das ist für den 25-Jährigen in weiter, weiter Ferne.

Wieder so nah am Sehnsuchtsort, wieder so knapp gescheitert. Itten hat es erneut nicht gereicht, nachdem er schon unter Vladimir Petkovic den letzten Cut nicht geschafft hatte. Damals hatte der Angreifer im November 2019 der Schweiz mit dem Treffer zum 1:0-Sieg gegen Georgien quasi zur EM-Qualifikation verholfen. Für Itten ist deshalb ein Déjà-vu und noch ein bisschen schlimmer. Weil er vor einem Jahr eine ersatzgeschwächte Schweiz beim 4:0 gegen Bulgarien wieder tatkräftig unterstützt hatte, sich für einen Grossanlass zu qualifizieren.

Wir erinnern uns: Damals liess sich die Nati in Luzern feiern, die Euphorie war grenzenlos, weil sie mit jenem Sieg in der WM-Qualifikation Italien hinter sich gelassen hatte. Mittendrin im kollektiven Freudentaumel Torschütze Itten, der von Katar träumte.

Alles unternommen für den WM-Traum

Deshalb hatte der gebürtige Basler alles unternommen, WM-Fahrer zu sein. Im Sommer war er nach dem missglückten, zweijährigen Abstecher zu den Glasgow Rangers, die ihn zwischenzeitlich für ein halbes Jahr an den damaligen Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth ausgeliehen hatten, in die Schweiz zurückgekehrt. Und unterschrieb bei den Young Boys. Er sah seine Zeit in Schottland und Deutschland gewiss nicht als unnütz, wählte aber auch mit dem Blick auf die WM den Weg zurück.

In Bern kam Itten nach seinem Wechsel ziemlich rasch auf Touren, in 21 Pflichtspielen erzielte er bislang 7 Tore. Den Formanstieg registrierte auch Yakin, er nominierte Itten deshalb im September nach mehrmonatiger Absenz wieder für seine Mannschaft. Wenngleich der Stürmer ohne Einsatzzeit blieb in den Nations-Legaue-Partien gegen Spanien und Tschechien. Damals sagte Itten:

«Ich hoffe sehr, an der WM dabeizusein, am Schluss entscheidet der Trainer.»

Nun hat der Coach gegen ihn entschieden. «Das Momentum sprach für andere Stürmer», sagt Yakin. In der Hierarchie sieht der Nationaltrainer Breel Embolo und Noah Okafor ganz klar vorne. Dahinter kommt Haris Seferovic; Itten wäre Zentrumsstürmer Nummer vier gewesen, Yakin will nur deren drei: «Ich schätze Cedric extrem, aber die anderen haben einen Vorsprung.»

Pflegeleichter Charakter

Itten mag in der Schweiz irgendwie jeder. Weil er so ein pflegeleichter Charakter ist, der sich immer in den Dienst des Teams stellt. Er hat keine Skandale, verkörpert vielmehr Fleiss, Pflichtbewusstsein und auch Durchsetzungsvermögen. Natürlich passt da die rote Karte vom vergangenen Sonntag in der Partie gegen Servette wegen einer Tätlichkeit so gar nicht zu ihm. Vielmehr war sie womöglich ein Vorbote der rabenschwarzen Stunden und Tage, die noch kommen sollten.

Ittens Geschichte ähnelt in jedem Fall jener von Silvan Widmer, der ebenfalls ein ähnlicher Zeitgenosse ist. Der Rechtsverteidiger schaffte unter Petkovic zweimal den Cut an eine Endrunde nicht. Vielleicht vermag Itten daraus nun ja Kraft zu ziehen: Heute ist Widmer unbestrittener Stammspieler der Schweizer Nationalmannschaft.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen