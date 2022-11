Fussball-WM: Schweiz schlägt Kamerun 1:0

Schweizer Nati Ein emotionaler Moment, ein glanzloser Auftritt und eine trostlose Stimmung: Die Erkenntnisse zum WM-Auftakt Für das Nationalteam beginnt mit dem 1:0 gegen Kamerun die WM zumindest resultatmässig optimal. Gut, ist Breel Embolo Schweizer. Die Erkenntnisse zum WM-Auftakt. Christian Brägger, Al Wakrah Jetzt kommentieren 24.11.2022, 19.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Breel Embolo erlöst die Schweiz zum WM-Start. Keystone

Es gibt Bilder, die gehen um die Welt. Dieses geht mit Sicherheit bis in die Schweiz und nach Kamerun: Breel Embolo, Schweizer mit kamerunischen Eltern, steht beim WM-Auftakt in der 48. Minute einfach da. Reisst reflexartig die Arme in die Höhe, weil er soeben das 1:0 erzielt hat. Der 25-jährige Stürmer spürt Freude, ein Jubel ist es aber nicht.

Die Geste könnte als Gruss verstanden werden nach Yaoundé in die Heimat der Eltern, wo er bis zum sechsten Lebensjahr aufgewachsen ist. Ehe die Mutter nach der Trennung vom Vater ihren Buben in die Schweiz mitgenommen hat. Vielleicht will Embolo auch diese Botschaft übermitteln: Es tut mir leid, meine Schwestern und Brüder. Später sagt er dann:

«Ich bin sehr stolz. Das Spiel ging mir sehr nahe. Ich habe stets betont, es solle nicht Breel gegen Kamerun heissen. Für mich war klar, dass ich aus Respekt gegenüber allen nicht jubeln werde. Sofern es dazu kommen sollte.»

Embolo hatte sich also Gedanken gemacht, wie es sein würde, falls er ausgerechnet in dieser Begegnung sein zwölftes Länderspieltor erzielt. Und dann sollte es so kommen. «Es war ein emotionaler Moment. Ich bin sehr dankbar», sagte er. Womöglich vergoss Embolo auf dem Platz oder später ob all der Emotionen auch die eine oder andere Träne, in der Kabine hatte er die Fassung aber wieder gefunden. Dass er in Kamerun, wo der Vater und ein Grossteil der Familie noch leben, auf sozialen Medien verunglimpft wurde, brauchte ihn nicht zu kümmern.

«Mich freut es brutal für ihn. Ich weiss, wie es ist, wenn man gegen seine Heimat spielt. Respekt, dass Breel nicht gejubelt hat. Heute hat er das 1:0 erzielt, wenn wir jedes Spiel 1:0 gewinnen und er alle Tore schiesst, unterschreibe ich das», sagte Captain Granit Xhaka. Bei diesem einen Tor blieb es bis zum Schluss, weshalb die Gefühlslage auf Schweizer Seite gut war. Auch bei Nationaltrainer Murat Yakin war sie das: «Ich habe Breel gesagt: Freundschaft bis zum Anpfiff. Danach sind es deine Gegner, wir brauchen dich in unserem Team. Er hat seinen Auftrag erfüllt, wir sind alle sehr glücklich.»

Mangel an Ausstrahlung und Dynamik

Es gibt Geschichten, die kann nur der Fussball schreiben. Das macht ihn so speziell. Und dann muss es einfach so kommen, wie an der WM 2018 in Kaliningrad gegen Serbien, als ausgerechnet die wegen ihrer Herkunft angefeindeten Xhaka und Xherdan Shaqiri die Tore zum 2:1 erzielten. Nun war es ausgerechnet Embolo, der diese spezielle, wichtigste Geschichte des Tages schrieb, obwohl er schon bessere Partien für die Schweiz gezeigt hatte. Aber damit war er nicht alleine.

Nach dem glanzlosen, dafür umso pragmatischeren Auftritt gehen die Schweizer mit drei Punkten am Montag in die Partie gegen Brasilien. Das war ihr Wunschszenario. «Es wird ein komplett anderes Spiel werden», sagte Yakin. Trotzdem gilt festzuhalten, dass seine Mannschaft in der ersten Halbzeit nicht gut war. Sie wirkte nervös, fahrig, ihr mangelte es an Ausstrahlung und Dynamik, es fehlte mehr als das gewisse Etwas.

Auch fand sie keine Ideen gegen defensiv agierende Kameruner, die bis zu Embolos Treffer die besseren Möglichkeiten hatten. Immerhin konnte sich die Schweiz mehrfach im Tor auf Yann Sommer verlassen, eine gute Nachricht war das. Und auf ihre Stabilität; es bleibt schwierig, gegen sie erfolgreich zu sein. Das schafft Selbstvertrauen.

Yakin justierte in der Pause ein paar Dinge, und nach seiner Kabinenpredigt präsentierte sich seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit bedeutend besser. Das lässt für das Turnier hoffen. Und offen, wozu sie fähig ist, wenn sie dann tatsächlich einen guten Tag erwischt. Yakin sagte: «Insgesamt zeigte mein Team eine reife Leistung. Auch wenn das 1:0 für meinen Geschmack zu wenig war. Wir hätten noch mehr Tore erzielen können.» Was mit Blick auf die Schlussphase stimmte, in der Ruben Vargas oder der eingewechselte Haris Seferovic Topchancen vergaben. So traf es Freulers Aussage fast am besten:

«Wir wissen, dass wir besser spielen müssen.»

Erkenntnisse, die Kälte und ein Debütant

Vielleicht hatte es die Schweizer ja lange etwas irritiert, dass es unten auf dem Rasen gefühlt nur etwa 27 Grad heiss war. Die grosse Hitze jedenfalls war ausserhalb des heruntergekühlten Al Janoub, und auf den Tribünen war es alles andere als warm. Das passte auch zur Stimmung, die trotz gut gezählten 39'000 Zuschauern überhaupt nicht WM-würdig, sondern fast schon trostlos war.

Mit dem 20-jährigen Fabian Rieder gab es in diesem wichtigen Spiel auch gleich einen Debütanten, sogar der 33-jährige Fabian Frei kam zum Einsatz. Was abermals bewies: Yakin bleibt ein Gefühlscoach, egal ob jung oder alt, er entscheidet situativ. Derweil holte sich Manuel Akanji eine erste gelbe Karte – eine Hypothek, die ihn vielleicht im Verlauf des Turniers noch beschäftigen wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen