Schweizer Nati: Fremdenhass, Xhaka, Yakin - es geht nur gemeinsam

Schweizer Nati Fremdenhass, Xhaka und Yakin: Es geht nur gemeinsam Um das Nationalteam ist wieder eine Rassismus-Debatte entfacht. Dabei müsste sie vor dem Match gegen Portugal ein andere führen. Mittendrin: Granit Xhaka. Christian Brägger, Lissabon Jetzt kommentieren 03.06.2022, 20.36 Uhr

Murat Yakin (rechts) will Granit Xhaka aus dessen Komfortzone locken. Bild: Laurent Gillieron/KEYSTONE

Die Worte fallen beinahe bei­läufig in der Mixed-Zone nach dem 1:2 gegen Tschechien. «Die Trainer, die mich kennen und wissen, welche meine Position ist, lassen mich tiefer spielen.» Sie kommen von Granit Xhaka, der lieber weiter hinten als Sechser auf dem Platz steht. In Prag konnte er das im 4-4-2 nicht, bei Arsenal ist es unterschiedlich. In diesen Stunden der Aufarbeitung ahnte man, dass das «Problem» zwischen Trainer Murat Yakin und seinem Captain weiterdreht, das es spätestens seit der Auswechslung des Führungsspielers im Test gegen Kosovo gibt. Dabei müsste es schnellstmöglich vom Tisch, gerade im WM-Jahr.

Um Mitternacht drehte dann noch eine andere Geschichte weiter, die längst vorbei schien, oder zumindest im tiefsten ­Winterschlaf. Eine, wonach man sagen konnte, dass die Schweiz in der Nations League wieder im Turniermodus ist. Weil plötzlich, wie 2018 an der WM (Doppeladler) oder 2021 an der EM (Frisuren), ein Thema fernab des Rasens dominiert. Und eine neuerliche Rassismus-Debatte über das Team herein­zubrechen droht: Ein Fan vergriff sich in seiner Wortwahl und platzierte im «Blick» einen fremdenfeindlichen Online­kommentar über die Schweizer Spieler mit Migrationsgrund (siehe Bild rechts).

Volle Rückendeckung vom Verband

Es gäbe wohl viele mehr davon, aber genau dieser blamable Eintrag gelangte zu Xhaka, der enttäuscht, ja erbost in Rück­sprache mit dem Verband noch in der Nacht folgende Replik auf Instagram schrieb: «Es wird sich nie ändern!!!» Der Captain hat dabei die volle Rückendeckung des SFV, der Direktor der ­Nationalmannschaften, Pierlugi Tami, etwa sagte beim Freitagstraining: «Das war ein Idioten-Kommentar. Rassismus pur. Granit kann man kritisieren, was er gut macht auf dem Platz und was nicht. Wir verstehen ihn, er wollte diesem Menschen klar ­sagen: Du bist ein Idiot.» Mitspieler Fabian Frei fand ebenfalls deutliche Worte:

«Es ist ­extrem traurig, dass wir über ­solche Dinge diskutieren müssen. Da schaltet sich bei mir das Hirn ab. Hier darf es nur eine Null­toleranz geben.»

Xhaka, Sohn kosovo-albanischer Einwanderer, trifft dieser Fremdenhass. Vielleicht mehr als andere. Und er bringt ihn fast zum Weinen, wie zu hören ist. Auch hat der 29-Jährige ein Naturell, wonach Schweigen nicht immer die beste Lösung ist. Er wehrt sich gegen diffamierende Aggressoren, wie einst bei Ar­senal, als Xhakas junge Familie in den Sozialen Medien Opfer schlimmster Beschimpfungen wurde.

Sinnigerweise lässt seine Antwort zwei Blickwinkel zu. Es wird sie immer geben, jene Fans, die keine Schweizer Spieler mit fremdländischen Wurzeln ­wollen, da können diese noch so viel leisten. Das war Xhakas ­Intention bei seiner Antwort. Es wird aber auch immer so sein in unserer multikulturellen Gesellschaft, dass Spieler mit Migrationshintergrund für die Schweiz antreten. Weil sie zu gut sind.

Es gäbe andere Schauplätze und Diskussionspunkte

Dabei gäbe es andere Schauplätze, andere Diskussionspunkte nach diesem 1:2, und gerade in Bezug auf Xhaka. Sie sind rein sportlicher Natur. Die Schweiz und Yakin müssen nämlich aufpassen, dass ihr schlechter Lauf im Jahr 2022 – kein Sieg in drei Partien – nicht in einer veritablen Negativspirale mündet. Es drohen in den nächsten Nations-League-Partien gegen Portugal am Sonntag, Spanien und dann ­wieder Portugal in der kommenden Woche weitere Rückschläge. Also ist zu hoffen, dass die guten Ansätze, die Yakin und die Spieler irgendwo gesehen haben wollen, nachhaltiger Natur sind. Und die individuellen Fehler, die eklatante Zweikampfschwäche, die fehlende Ordnung und Effizienz abgestellt werden.

Es geht gerade auch in den kommenden Tagen um Haltung, Mentalität, die Stimmung. Und hier ist Xhaka massgebend, ausgerechnet. Weil es, wie er selbst sagt, um seine Position auf dem Platz geht, wo er sich spielen sehen will. Und wo ihn Yakin sieht. Das divergiert. Xhaka spielte unter Hitzfeld noch teilweise als Zehner. Aber längst hat er das Spiel lieber vor sich, mag nicht eng gedeckt sein und die Mittelfeldreihe bespielen, die Stürmer mit weiten Bällen versorgen. Xhaka hat unbestritten spielerische Klasse und will in der Komfortzone des «Quaterbacks» sein.

Yakin will Xhaka aus Komfortzone locken

Aufpassen, dass es keine Negativspirale gibt. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus

Yakin will ihn aus ebendieser weglocken, weil er auf vier Verteidiger und ein kompaktes Mittelfeld mit schnellem vertikalem Spiel setzt, die Sechserposition aber nicht braucht wie damals Petkovic für den Ballbesitzfussball. Xhaka hat auf dieser gewiss viele Ballaktionen. Er absorbiert dabei aber Helfer wie Freuler, obwohl gerade dieser in der Vorwärtsbewegung viel entscheidender ist, was auch das Spiel gegen die Tschechen zeigte.

Vielleicht hat Yakin auch Angst, dass Xhaka zum Sforza wird, der zunehmenden Alters mehr quer statt in die Tiefe spielte. Etwas an Einfluss hat Xhaka ja bereits im Klub verloren. Spielte er in der Saison 2017/18 durchschnittlich noch etwa 85 Pässe pro Begegnung, waren es zuletzt noch knapp 60. Hier haben ihn die Mitspieler Lokongo und Elneny überholt.

Und nun? Die Schweiz hat schon oft aus dem Innern heraus Schübe gehabt nach Polemik. Sie ist im Turniermodus. Und jetzt kommt Ronaldos Portugal.

