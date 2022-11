Schweizer Nati Fussballboss Dominique Blanc: «Serbien will Weltmeister werden wie wir auch» Der Verbandspräsident sagt, die Schweiz habe einen Unterstützungsbrief für die Wiederwahl von Infantino eingereicht. Und dass der Verband nicht aus der Fifa austreten wolle. Zudem muss die Schweizer Mannschaft den Viertelfinal erreichen, damit es sich finanziell richtig lohnt. Christian Brägger, Doha Jetzt kommentieren 25.11.2022, 21.39 Uhr

Der Schweizer Verbandspräsident Dominique Blanc (rechts) äussert sich auch über Gianni Infantino, den Fifa-Präsidenten. Und dessen Organisation. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Die Debatten um Katar und die Fifa mit ihrem Chef Gianni Infantino verharren in der Endlosschleife. Zudem hat die serbische Nationalmannschaft vor dem WM-Spiel gegen Brasilien ein Bild aus der Kabine gepostet: Darauf ist der Grundriss Kosovos zu sehen, über den die serbische Flagge gelegt ist, versehen mit den auf Deutsch übersetzten Worten: «Keine Kapitulation.»

Erstmals nimmt Dominque Blanc, Präsident des Schweizer Fussballverbands, Stellung zu den Brennpunkten. Den 72-Jährigen begleitet Robert Breiter, Generalsekretär des Verbandes. Im Vorfeld der WM hat Blanc die «Arbeitsgruppe Menschenrechte» gegründet, der 14 Nationen angehören, auch die Schweiz. Absicht war und ist es, humanitäre Anliegen bei Katar und der Fifa durchzusetzen.

Die Binde des Anstosses. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Blanc: «Nach unserem im September eingereichten Anliegen, die Binde an der WM tragen zu wollen, hörten wir bis zwei Tage vor Beginn nichts von der Fifa. Sie hat dann klar festgehalten, es gehe nur mit ihrer eigenen Binde, es gebe Reglemente und sonst Strafen. Unser Captain hätte die gelbe Karte gesehen. Unsere Linie war klar: Wir engagieren uns für die Menschenrechte, konzentrieren uns aber während des Turniers auf den Sport. Wir haben uns dann mit den anderen Nationen abgesprochen. Letztlich hat die Fifa uns die Idee mit dem Captain-Bändeli abgekupfert (Anm. der Red.: Der Weltverband hat ein eigenes kreiert). Von ihrer späten Reaktion bin ich enttäuscht, das Ganze macht mich traurig.»

Breiter: «Das Thema Captain-Binde ist im Moment nicht mehr prioritär . Wir tauschen uns zwar aus, was medial in den jeweiligen Ländern läuft. Und welche Aktionen abseits des Fussballplatzes sonst noch geplant werden können.»

Blanc: «Ausserhalb Europas ist das Image gut. Es gibt besonders in Europa viel Polemik darüber, was die Fifa tut. Wir sind Mitglied dieser Weltorganisation, sie ist kein Gegner von uns. Neben der Bändeli-Geschichte, die letztlich kein Drama ist, haben wir eine normale Beziehung. Einen Austritt aus der Fifa planen wir nicht. Die tägliche Arbeit mit ihr passt, und sie hat auch einiges bewegt mit dem Gutheissen des Kompensationsfonds für jene Arbeiter, die nicht bezahlt worden sind. Und mit der Einrichtung eines Büros, das die Arbeitsrechte über die WM hinaus überwacht.»

Blanc: «Man muss die verschiedenen Interessen der 211 Mitgliedsverbände sehen. Wir gehören zu den 204 Verbänden, die vor einem Monat einen Unterstützungsbrief unterzeichnet haben. Es gibt keinen Gegenkandidaten. Doch bei so vielen Interessen ist es verständlich, dass ein Kopf einer so grossen Organisation kritisiert wird.»

Breiter: «Die Wahl ist Mitte März und wir werden zu gegebener Zeit entscheiden. Bis dahin beobachten wir die Situation. Die Fifa unterstützt die Mitgliederverbände. Auch unser Breitenfussball, die Nachwuchsförderung und der Frauenfussball haben, wie bei anderen Verbänden, Anteil am finanziellen Erfolg. Man muss sich keine Illusionen machen: Die Uefa ist eine von sechs Konföderationen, sie hat 55 von 211 Stimmen.»

So sah es in der Kabine der Serben aus. Twitter

Blanc: «Das gepostete Bild kenne ich nicht. Es wird wenig überraschend medial zu Provokationen kommen. Wir haben gute Beziehungen mit den Serben. Wir gingen auf sie zu und trafen sie zweimal. Die Trainer haben auch miteinander geredet. Beide Nationen wollen sich nur auf den Sport konzentrieren. Sie wollen wie wir Weltmeister werden.»

Blanc: «Die Finanzierung des Fonds ist Aufgabe jener, welche die Schäden verursacht haben, damit Gerechtigkeit geschaffen werden kann. Wir haben rund zehn Millionen Franken bekommen für die WM-Teilnahme. Wenn wir in der Gruppenphase oder im Achtelfinal ausscheiden, ist unser Nettogewinn in etwa eine Million Franken. Geld das in den Schweizer Fussball in den Nachwuchs, in den Breitenfussball und in den Frauenfussball investiert wird. Die Kosten hier in Katar sind hoch, drei- bis viermal höher als sonst. Unsere Spieler erhalten erst ab dem Achtelfinal Geld, in den Qualifikationsspielen gab es für sie ebenfalls nichts.»

