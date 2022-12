Remo Freuler: "Ich wollte am liebsten im Erdboden versinken"

Schweizer Nati Remo Freuler sagt nach der Achtelfinal-Qualifikation: «Ich wollte am liebsten im Erdboden versinken» Als Remo Freuler 20-jährig ist, wird er von GC rausgeschmissen. In Luzern gelingt der Durchbruch doch noch. Mit 25 debütiert er im Nationalteam. Gegen Serbien erlebt er ein Wechselbad der Gefühle: zuerst schlimme Fehler, dann sein erstes WM-Tor – Freuler erzählt, wie er die speziellen Stunden erlebt hat. Etienne Wuillemin und Christian Brägger Jetzt kommentieren 04.12.2022, 05.00 Uhr

Freuler erzählt von seiner Achterbahnfahrt beim Spiel Schweiz-Serbien. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Der Tag nach der Achtelfinal-Qualifikation der Schweiz. Es dreht sich vieles um Captain Granit Xhaka, der von den Serben erneut aufs Übelste beleidigt und attackiert wird – und sich mit einer nicht ganz jugendfreien Geste wehrt. Vieles dreht sich um Xherdan Shaqiri, der mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo der einzige Spieler ist, der seit 2014 an drei Weltmeisterschaften hintereinander getroffen hat.

Spezielle Stunden hat aber auch einer hinter sich, der nicht häufig im Fokus steht: Remo Freuler. Der 30-Jährige ist ein Spieler, der jeder Trainer lieber in der eigenen Mannschaft sieht als in jener des Gegners. Er sorgt mit seiner Art zu spielen dafür, dass die Künstler neben ihm glänzen können.

Freulers viele Emotionen

Es ist Freitagnacht geworden in Doha, um 01:30 Uhr kommt Freuler aus der Garderobe, um die emotionale Achtelfinalqualifikation der Nati aufzuarbeiten. Mitten drin: er selbst. Zwei böse Fehler von Freuler führen dazu, dass aus dem 1:0 plötzlich ein 1:2 wird. «Ich wäre am liebsten im Erdboden verschwunden. Die Momente danach sind nicht einfach. Ich musste versuchen, die Fehler irgendwie zu vergessen, einfache Dinge richtig zu machen. Und ich habe gehofft, dass mir doch noch irgendetwas gelingt. Zum Glück ist es so gekommen.»

In der Tat. Freuler ist es, der die zauberhafte Kombination kurz nach der Pause zum 3:2-Endstand vollendet. Es ist sein erstes WM-Tor. «Ich glaube, man hat bei meinem Jubel gesehen, wie erleichtert ich war. Ich habe die ganze Palette der Emotionen erlebt, in diesem Spiel.»

«Wer etwas falsch macht, ist sofort weg»

Zurück im Hotel gibt es noch eine Kleinigkeit zu essen. Um 04:30 Uhr findet Freuler den Schlaf. Am Tag danach steht die Regeneration auf dem Programm. Velo. Eisbad. Stretching. Am frühen Abend verfolgt er den Achtelfinal Holland-USA am TV, bei den Holländern spielt mit Marten De Roon ein guter Freund aus gemeinsamen Zeiten bei Atalanta Bergamo mit. Danach erhält Freuler noch einmal Besuch im Hotel von seiner Familie.

Und nun also Portugal. Wieder Portugal. «Wir kennen uns gut, ja», sagt Freuler lachend. Zuletzt gab es in der Nations League im Juni 2022 eine 0:4-Niederlage und einen 1:0-Sieg. Was nimmt man daraus mit? «Wer nicht zu 100 Prozent bereit ist, geht unter. In der K.O.-Phase gilt das sowieso, es beginnt ein neues Turnier. Wer einmal etwas falsch macht, ist weg.»

Jubel der Erlösung. Freuler nach seinem 3:2 gegen Serbien. Ricardo Mazalan / AP

Die Ausgangslage für diesen WM-Achtelfinal ist ähnlich wie im Sommer 2021 im EM-Achtelfinal. Portugal ist leicht favorisiert, so wie Frankreich damals. Was kann die Schweiz von den Erinnerungen damals mitnehmen? «Nie aufgeben! Da hat uns nach dem 1:3-Rückstand jeder schon abgeschrieben, auch der Gegner selbst.»

Die Krise: Lohnt es sich noch, auf Fussball zu setzen?

Dass Freuler nun Protagonist ist in einem WM-Achtelfinal, ist nicht selbstverständlich. Er ist ein Spätberufener. Mit 20 wird ihm bei GC einst beschieden: «Sorry, es reicht nicht mehr, du kannst dir einen anderen Verein suchen.» In diesem Moment fragt er sich: «Lohnt es sich wirklich noch, alles in den Fussball zu investieren?» Um sich den Traum zu erfüllen, den er schon früh in sich trägt? Und auch nicht davor zurückschreckt, davon zu erzählen. Heinz Kohler, einer von Freulers ersten Trainern beim FC Hinwil erinnert sich:

Freulers erster Trainer beim FC Hinwil: Heinz Kohler PD

«Meine Tochter und er wurden gemeinsam konfirmiert. Ich erinnere mich genau, wie Remo in der Kirche sagte: <Ich will Profi-Fussballer werden.> Er wusste früh, was er wollte, und hatte den Ehrgeiz dazu, seinen Weg gnadenlos durchzuziehen.»

Ja, es lohnt sich, alles zu investieren. Freuler macht einen Schritt zurück, in die Challenge League zu Winterthur. Bei Luzern gelingt der Durchbruch doch noch. 22 ist Freuler, als er in die Innerschweiz wechselt, Carlos Bernegger heisst sein Trainer. Dieser sagt:« Wenn ein Spieler von der Super League einen Schritt zurück in die Challenge League macht, ist das häufig schwierig. Viele denken, gescheitert zu sein. Bei Freuler war das anders. Er hat diese Herausforderung angenommen, alle Kräfte mobilisiert. Und einfach in Ruhe weitergearbeitet.»

Sofortiges Vertrauen: Remo Freuler (links) und Ex-FCL-Trainer Carlos Bernegger. Philipp Schmidli Fotografie

Die rote Karte im EM-Viertelfinal gegen Spanien

2016, mit 24 Jahren, führt die Reise weiter zu Atalanta Bergamo. Es gibt Stimmen, die trauen ihm den Schritt nicht zu. Aber bei Freuler hat es längst Klick gemacht. Er reift im Norden Italiens zum internationalen Spieler. Mit 25 debütiert er in der Nati. Der Anfang ist nicht leicht. Er braucht seine Zeit, bis er seinen Platz findet. Als 2018 Valon Behrami nicht mehr aufgeboten wird, erhält er vermehrt Einsatzgelegenheiten. Die EM 2021 ist sein erstes grosses Turnier als Stammspieler. An der ungerechtfertigten roten Karte im Viertelfinal gegen Spanien hat er noch eine Weile zu kämpfen.

Als Murat Yakin im Sommer 2021 Vladimir Petkovic als Nationaltrainer beerbt, erhält Freuler noch einmal einen Zustupf an Wertschätzung. Yakin beruft ihn in den Spielerrat. An der Seite von Xhaka ist er längst gesetzt. Beim triumphalen 4:0 gegen Bulgarien, das die WM-Qualifikation bedeutet, ist er mit dem vierten Tor für den Schlusspunkt besorgt.

Bei den entscheidenden WM-Toren die Füsse im Spiel

In diesem Sommer zieht Freuler nach sechs Jahren in Bergamo weiter in die Premier League. Aufsteiger Nottingham ist sein neuer Arbeitgeber. «Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich einzufinden. Aber mittlerweile läuft alles sehr gut», sagt er. Und nun also die erste WM. Sein Fazit nach der Gruppenphase: «Wir sind verdient weitergekommen. Ich finde, in der Summe haben wir sehr gut gespielt.» Das gilt auch für ihn - klammert man die beiden Aussetzer gegen Serbien einmal aus. Denn die Zwischenbilanz besagt: Beim 1:0 gegen Kamerun leitet er das Siegtor ein. Beim 3:2-Sieg gegen Serbien schiesst er es selbst.

Wie weit kann es für diese Schweizer Nati noch gehen? «Einen Blick aufs Tableau hat sicher jeder geworfen, das ist klar. Aber wir kümmern uns vorläufig ausschliesslich um Portugal.» Die Chancen auf ein Weiterkommen? «50 Prozent!»

«Da ist die Tür»: So sauer reagiert Remo Freuler auf Xhakas Verhalten im Serbien-Spiel. Video: Silja Hänggi

