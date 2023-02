Marco Odermatt: Uhren als Geschenk und 10 Prozent für Servicemann

Schweizer Skistar Was macht Marco Odermatt eigentlich mit all seinen Uhren? Der 25-jährige Nidwaldner gewinnt bei seinen Rennen nicht nur Preisgelder wie kein anderer Fahrer. Er ist auch mit anderen angenehmen Folgen konfrontiert – und lässt andere daran teilhaben. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Marco Odermatt und Alexander Aamodt Kilde: In Sachen Uhrengeschenk und Favoritenrolle für die WM-Abfahrt vereint. Keystone/Peter Klanzer (Wengen, 14. Januar 2023)

Einen Trostpreis von 13 200 Franken gab es für Marco Odermatt nach dem Super-G in Courchevel. So hoch ist das Preisgeld für einen vierten Rang an der WM. Für den 25-Jährigen erhöht sich der in diesem Winter gewonnene Betrag damit auf 551 250 Franken. Der Nidwaldner wird in der aktuellen Saison so viel Preisgeld einkassieren wie noch nie, seit er in der Saison 2015/2016 erstmals mit seinen Leistungen einen solchen «Lohn» erhielt.

Odermatt führt derzeit im Ski-Weltcup nicht nur die Gesamtwertung an, sondern auch die Preisgeld-Rangliste der Männer. Nur eine Frau übertrifft den Nidwaldner Überflieger diesbezüglich noch deutlich. US-Skistar Mikaela Shiffrin hat mit ihren Leistungen exakt 700 000 Franken Preisgeld eingestrichen. Im Vergleich: Sofia Goggia als zweite Athletin in dieser Rangliste kommt gerade mal auf 233 000 Franken. Gewinnt die Italienerin heute Samstag die WM-Abfahrt, kommen 52 800 Franken dazu.

Zurück zu Marco Odermatt. Stolze 1,54 Millionen fuhr der Olympiasieger bislang in seiner Karriere ein. Allerdings ist diese Summe ein Bruttobetrag. Im Fall des Schweizers stammen die Preisgelder von Rennen aus 13 verschiedenen Ländern mit 13 verschiedenen Steuersätzen und Richtlinien für die Abzüge.

Wenn US-Preisgeld auf eine Schweizer Bank muss

Denn wurde früher den Fahrern an der Siegerehrung ein Couvert mit dem Scheck in die Hand gedrückt, so müssen Marco Odermatt und Co. heute den jeweiligen Veranstaltern ihre Bankverbindung angeben. Im Fall des Nidwaldners kümmert sich ein Vermögensverwalter um solche Dinge, die nicht immer ganz simpel sind. So läuten bei Geldüberweisungen aus den USA bei Schweizer Banken schnell einmal die Alarmglocken. Marco Odermatt hat etwa in diesem Winter in Beaver Creek 22 000 Franken brutto verdient.

Aber auch in anderen Ländern verursachen Steuerabzüge von bis zu 40 Prozent Stirnrunzeln bei den Gewinnern. Ab und zu ist bei den Athleten auch Geduld gefragt, bis die Veranstalter die Preissummen auch wirklich überweisen. Vor allem bei Rennen in Europas Osten in der Vergangenheit ein Thema.

Bei Weltcuprennen muss der Event-Ort diese Ausgaben allein stemmen, bei der WM wird zwischen Organisator und Weltskiverband brüderlich geteilt. Ein Weltcupsieg ist minimal 50 000 Franken wert. Einige Veranstalter gehen höher, so ist es für Kitzbühel eine Prestigeangelegenheit, dass man mit 98 000 Franken für den Sieger das höchste Preisgeld des Winters auszahlt.

Marco Odermatts Servicemann erhält zehn Prozent des Preisgelds

Während es bei den Managern der Skirennfahrer Ehrensache ist, dass sie vom gewonnenen Preisgeld ihrer Schützlinge genau so wenig wie die nationalen Skiverbände einen Anteil verlangen, so ist es umgekehrt Brauch, die Serviceleute an diesem monetären Erfolg mit fünf bis zehn Prozent zu beteiligen.

Marco Odermatt bezahlt seinem Vorarlberger Servicemann Chris Lödler zehn Prozent des Preisgeldes, in der vergangenen Saison waren das immerhin 56 000 Franken. Dazu kommt das eine oder andere Znüni für die Mitarbeitenden der Skifirma Stöckli.

Bisweilen wird die Ausrichtung des Preisgeldes auch zur politischen Frage. So diskutierten die Organisatoren der letztlich abgesagten Speedrennen von Zermatt lange darüber, wer denn nun diesen Fahrerlohn bezahlen soll.

Wer soll zahlen - die Schweiz oder Italien?

Auslöser der Diskussion ist die einmalige Tatsache, dass bei diesen Abfahrten der Start (Schweiz) in einem anderen Land liegt als das Ziel (Italien). Am Schluss einigte man sich darauf, dass die Preisgelder aus der Schweiz kommen. Gut für die Athleten, die weniger Steuern bezahlen müssen. Gut aber auch für die Schweizer Steuerbehörden.

Geld ist nicht der einzige Lohn für einen Sieg im Weltcup. Je nach Rennort und Sponsor gibt es verschiedene Sachpreise. Es muss ja nicht immer ein Rentier sein wie beim Slalom im finnischen Levi. Bei Marco Odermatt beispielsweise steht etwas anderes im Vordergrund. «Als Sachpreise habe ich bislang vier Uhren gewonnen, dreimal in Wengen und einmal für den Gesamtweltcup-Sieg. Von meinem Sponsoring-Partner Longines erhalte ich im Rahmen unserer Vereinbarung zusätzlich weitere Uhren», sagt der Nidwaldner.

Wer hat in Buochs einen Cowboy-Hut gesehen?

Doch was genau macht er mit so vielen edlen Trophäen des offiziellen Weltcup-Zeitnehmers? «In der vergangenen Saison habe ich als Dankeschön und Zeichen meiner Wertschätzung fünf eingravierte Uhren an meine Trainer und meinen Servicemann Chris verschenkt. Auch mein Vater hat bereits eine Longines als Geschenk erhalten», verrät Marco Odermatt.

Und er erinnert sich auch an das eine oder andere aussergewöhnliche Präsent. Weitere Preise seien etwa Fleisch, Käse oder Champagner. «In Lake Louise war es ein Cowboy-Hut und in Beaver Creek ein Adlerbild. Solche Dinge teile ich gerne mit dem Team, den Trainern, Serviceleuten oder mit Kollegen, respektive ich verschenke diese teilweise.» Wer in Buochs also zufällig einer Person mit auffälligem Cowboy-Hut begegnen sollte – Marco Odermatt lässt grüssen.

