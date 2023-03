Diskussion um Ethik im Schweizer Sport sorgt für wilde Gerüchte

Schweizer Sport Diskussion um Ethik sorgt für wiederholte Kritik und gefährliche Gerüchte Die neuen Ethikregeln bringen so manche Organisation an den Anschlag. Deshalb wird im Schweizer Sport nicht nur über Regeln, sondern auch über Strukturen diskutiert. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 10.03.2023, 11.00 Uhr

Im Herbst 2021 lancierte Swiss Olympic - im Vordergrund deren CEO Roger Schnegg - die Kampagne «Are you okay?» Bild: Keystone

Hat die Schweizer Antidoping-Behörde «Swiss Sport Integrity» beim Dopingfall von Mountainbiker Mathias Flückiger Fehler gemacht, weil sie wegen der vielen Ethikmeldungen auf dem Zahnfleisch läuft?

Kann die Disziplinarkammer des Schweizer Sports (DK) die Flut an anstehenden Ethikfällen personell überhaupt stemmen, wenn sie für ein schriftliches Dopingurteil gegen Sprinter Alex Wilson bereits mehr als acht Monate benötigt?

Lässt der Dachverband Swiss Olympic seine Mitglieder in Sachen Ethik bei Prävention und Ausbildung zu sehr alleine, weil die geeigneten Tools dafür auf sich warten lassen?

Alles Fragen, auf die man bei Diskussionen in Schweizer Sportkreisen aktuell immer wieder stösst. Sie führen zu teilweise berechtigter, oft aber auch überzogener Kritik und zu Gerüchten, welche letztlich der Glaubwürdigkeit schaden.

Kein Einfleiss von Ethik auf Doping

Sollten fehlende Ressourcen bei Swiss Sport Integrity zur Behandlung von ethischen Missständen Konsequenzen bei der Untersuchung von Dopingfällen haben – es wäre ein nicht tolerierbarer Vertrauensverlust für die wichtigste Institution im Bereich Fairplay im Schweizer Sport.

Stiftungspräsident Ueli Kurmann sagt denn auch klipp und klar, dass es zwar tatsächlich sehr viele Verfahren im Bereich Ethik gebe, diese jedoch bis heute in keiner Art und Weise die Untersuchung von Dopingfällen beeinträchtige. «Die Institution verrichtet in allen Bereichen uneingeschränkt ihre gewissenhafte und gute Arbeit».

Der Jurist und frühere Präsident der Athletenkommission von Swiss Olympic sagt, dass man aufgrund des konstant hohen Ausmasses an Ethikmeldungen über die zusätzliche Bereitstellung von Mitteln sprechen müsse. Fürs Erste erhält Swiss Sport Integrity für das laufende Jahr 600'000 Franken zusätzlich von Bund und Dachverband.

Milizsystem bei Disziplinarkammer auf dem Prüfstand

Ethikuntersuchungen sind in der Regel aufwändiger als ein Dopingverfahren, da am Anfang nicht eine positive oder verdächtige Dopingprobe steht, sondern oft zwei Versionen einer Geschichte ohne handfeste Fakten aufeinandertreffen. Umso subtiler müssen die Ermittlungen vonstattengehen.

Ist eine Untersuchung abgeschlossen, kommt sowohl bei Doping- wie bei Ethikfällen die DK zum Zug. Bei der nebenamtlich tätigen Behörde hat man anlässlich der Versammlung des Sportparlaments im November 2022 die personellen Ressourcen auf das reglementarisch mögliche Maximum erhöht. Dennoch gibt es Zweifel, ob das Milizsystem der DK für die sich abzeichnende Menge an Ethikverfahren noch zeitgemäss ist.

Als Beispiel wird die der Fall des für vier Jahre gesperrten Leichtathleten Alex Wilson ins Feld geführt. Das Urteil gegen Wilson wurde am 28. Juni 2022 kommuniziert. Die schriftliche Begründung dazu ist noch immer pendent, was dem Angeklagten bis auf weiteres verunmöglicht, beim Internationalen Sportgerichtshof Rekurs einlegen zu können.

Von verschiedener Seite wird eine Professionalisierung des höchsten Sportgerichts der Schweiz vorgeschlagen – oder zumindest die Einsetzung eines hauptamtlichen Gerichtsschreibers, um diesen Flaschenhals zu entschärfen.

Glaubwürdigkeit steht an erster Stelle

Carl Gustav Mez, der Präsident der DK, würde sich nicht gegen eine personelle Aufstockung wehren, er verwehrt sich aber der Kritik am mangelnden Tempo. Der Basler Anwalt verweist auf Strafverfahren, bei denen Urteilsbegründungen teilweise noch viel mehr Zeit in Anspruch nehmen und die für die Glaubwürdigkeit elementare Sorgfältigkeit der Arbeit seiner Institution.

Und Mez gibt zu bedenken: «Man kann weder die Anzahl noch den Zeitpunkt von Verfahren fix planen. Es ist eine sportpolitische Frage, ob man sich hauptamtliche Richter oder Gerichtsschreiber auf Abruf leisten will oder kann. Erst recht, weil wir im Bereich Ethik erst am Anfang stehen und noch keine Erfahrungswerte haben.»

Für den Bereich Prävention und Ausbildung beim Projekt Ethik ist der Dachverband Swiss Olympic zuständig. Dieser wurde in den vergangenen Monaten von verschiedenen Sportorganisationen dafür kritisiert, zwar Stellen geschaffen, aber noch kein klares Konzept präsentiert zu haben, wie man die Umsetzung der Aufgabe genau plane? Letztlich müssten all die Trainerinnen und Trainer sowie Funktionäre im Schweizer Sport doch wissen, was denn nun in ihrer täglichen Arbeit richtig und was falsch sei. Die derzeitige Verunsicherung sei gross.

Sofortmassnahmen gegen die Verunsicherung

Samuel Wyttenbach leitet den Bereich Ethik bei Swiss Olympic. Der Dachverband hat nun den Verbänden mitgeteilt, wie die nächsten Schritte des im November 2021 lancierten Projekts «Ethik im Schweizer Sport» aussehen.

Mit Sofortmassnahmen will man das grosse Bedürfnis nach Antworten befriedigen – zu generellen Informationen, zum Meldesystem und zur angepassten Sportförderungsverordnung. Dies soll ab Ende März in Workshops, Tagungen, Podcasts und anderen Formaten passieren. Zielgruppen sind nicht nur Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainer sowie Funktionäre, sondern auch Eltern und das medizinische Umfeld.

Parallel dazu wird ein umfassendes Konzept erstellt, wie man den Bereich Ethik systematisch in die Ausbildungsstrukturen im Sport integrieren will. «Darüber hinaus wird Swiss Olympic die Verbände sowohl personell und finanziell in diesem Prozess unterstützen», sagt Samuel Wyttenbach.

Angst vor Ethikregeln ist fehl am Platz

Weiter durchleuchtet Swiss Olympic gemeinsam den Ist-Zustand der einzelnen Organisationen im Bereich Ethik sportartspezifisch und definiert den Handlungsbedarf. Daneben werden in Arbeitsgruppen sportartenübergreifende Massnahmen erarbeitet, die zu Anpassungen bei der Prävention, den Förderstrukturen sowie der Intervention führen werden. Konkret wird zum Beispiel eruiert, ob Swiss Sport Integrity und die Disziplinarkammer personell und punkto Struktur richtig aufgestellt sind.

Projektleiter Wyttenbach sagt, ein zentrales Anliegen sei, «ein gemeinsames Verständnis für Ethik im Schweizer Sport zu schaffen». Bis man dieses aber in die Tausenden von Menschen in den Vereinen übertragen habe, «braucht es einfach noch Zeit». Bei der Erarbeitung der Massnahmen setzt er auch auf Expertise von ausserhalb des Sportsystems und den Miteinbezug von Fachorganisationen.

Eine Botschaft liegt Samuel Wyttenbach speziell am Herzen: «Niemand muss vor dem Thema Ethik Angst haben. Der gesunde Menschenverstand ist nach wie vor die beste Richtschnur. Unsere Arbeit soll eine Unterstützung für jene Personen sein, die täglich im und für den Schweizer Sport arbeiten.»