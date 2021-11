Der Eidgenosse René Suppiger gibt seinen Rücktritt

Schwingen Anhaltende Nackenproblemen zwingen den Eidgenössischen Kranzschwinger René Suppiger zum Rücktritt Der Luzerner Schwinger René Suppiger beendet seine aktive Karriere. Im letzten Sommer stand er noch im Schlussgang beim Innerschweizer Schwingfest. Gesundheitliche Probleme haben den 32-Jährigen nun zum Rücktritt bewogen. Claudio Zanini 17.11.2021, 14.25 Uhr

Insgesamt konnte René Suppiger 32 Kranzgewinne, einen Kranzfestsieg und vier Siege bei Regionalfesten feiern. PD

Die Meldung kommt am Mittwochnachmittag überraschend. René Suppiger, Eidgenössischer Kranzschwinger vom Schwingklub Surental, beendet seine Karriere. Es sind gesundheitliche Probleme, die Suppiger vermehrt zu schaffen machten. «Am Ende war es ein Entscheid zu Gunsten meines Körpers», sagt er. In der letzten Saison hinderten ihn immer wieder Nackenschmerzen an der Teilnahme an Wettkämpfen. Letztlich verpasste er auch die Teilnahme beim Saisonhöhepunkt, dem Kilchberger Schwinget. Erst in der nächsten Saison auf dem Schwingplatz zurückzutreten, kam für Suppiger nicht in Frage. «Dafür hätte ich im Winter nochmals trainieren müssen. Ich habe jetzt den passenden Abschluss für mich gefunden», sagt er.

Der 32-Jährige gehörte in den letzten Jahren zu den besten Luzerner Schwingern. Regelmässig lieferte er Glanzleistungen ab. Seine erfolgreichste Saison hatte er 2016 mit insgesamt sieben Kranzgewinnen. In Estavayer holte er damals seinen ersten und einzigen Eidgenössischen Kranz. Auch 2019 verlief überdurchschnittlich gut. Suppiger gewann sechsmal Eichenlaub, verpasste aber den Eidgenössischen Kranz in Zug. Dennoch prägte er den Festverlauf wesentlich mit. Unvergessen bleibt, wie er im 3. Gang Mitfavorit Samuel Giger mit der Maximalnote bezwang und den Thurgauer somit aus dem Rennen nahm.

Isaf-Schlussgang gegen Joel Ambühl

René Suppiger (rechts) gegen Joel Ambühl Anfang Juli im Schlussgang des Innerschweizer Schwingfests. PD

In der vergangenen Saison erlebte René Suppiger in Ibach einen letzten schwingerischen Höhepunkt. Beim Innerschweizer Verbandsfest Anfang Juli schaffte er es bis in den Schlussgang, wo er schliesslich Joel Ambühl unterlag. In seiner Karriere schaffte es Suppiger auf 32 Kranzgewinne, einen Kranzfestsieg (Ob-/Nidwaldner Kantonales 2017) sowie vier Regionalfestsiege.

Dem Schwingklub Surental bleibt er als Mitglied erhalten. Er könne sich auch vorstellen, einst als Funktionär zu amten. «Doch zuerst einmal möchte ich jetzt die freie Zeit geniessen», sagt der studierte Lebensmittelingenieur.