Seit Samstagmorgen geht es am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest ESAF in Pratteln in den Sägemehlringen zur Sache. Knapp 50’900 Zuschauer haben in den Rängen der riesigen Schwingarena Platz genommen und fiebern mit den Bösen mit.

27.08.2022, 12.03 Uhr