Schwingen Brünig-Schwinget ohne Wicki, ohne Stucki, ohne Zuschauer: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Bergklassiker Kaum ein Schwingfest ist mit soviel Tradition aufgeladen wie der Brünig-Schwinget. Am Sonntag wird der Bergklassiker auf der Grenze zwischen Obwalden und Bern für einmal ohne Zuschauer ausgetragen. Ebenfalls fehlen zwei grosse Namen der Szene. Claudio Zanini 24.07.2021, 05.00 Uhr

Warum treten Christian Stucki und Joel Wicki nicht an?

Joel Wicki verzichtet auf den Brünig und kuriert seine Ellenbogenverletzung vollständig aus. Marc Schumacher/Freshfocus

Die beiden Schlussgang-Teilnehmer vom Eidgenössischen 2019 sind derzeit angeschlagen. König Christian Stucki leidet an einer Entzündung im Rücken. Er verpasste bereits das Mittelländische und nun auch den Brünig. Joel Wicki verletzte sich beim Innerschweizer Schwingfest am Ellenbogen und wurde zu einer dreiwöchigen Pause gezwungen. Die drei Wochen wären an diesem Sonntag knapp vorbei. Am Donnerstag sah es nach einer Teilnahme aus, da Wicki im 1. Gang gegen Kilian Wenger eingeteilt war. Dann kam die Kehrtwende nach dem Training am Donnerstagabend. Wie sein Trainer Daniel Hüsler sagte, sei Wicki noch nicht 100-prozentig fit. Eine längere Verletzungspause will man nicht riskieren. Denn damit wäre eine Teilnahme beim Kilchberg-Schwinget am 25. September in Gefahr. Ebenfalls nicht dabei ist am Sonntag Marcel Bieri. Der Zuger meldet eine Finger- und Schulterblessur.

Welche Schwinger haben Chancen auf den Sieg?

Drei Kranzfeste hat er in dieser Saison schon für sich entschieden: Matthias Aeschbacher. Marcel Bieri/Keystone

Ganz so klar ist die Ausgangslage nicht. Auf Seiten der Berner spricht vieles für Matthias Aeschbacher. Mit drei Saisonsiegen hat er die beste Bilanz aller Teilnehmer. In sehr guter Verfassung befindet sich auch Fabian Staudenmann, der am Mittelländischen zuletzt Co-Sieger wurde. Dort stand auch Kilian Wenger im Schlussgang, der ebenfalls einen guten Eindruck hinterliess. Von den Innerschweizern können Sven Schurtenberger und Christian Schuler ganz vorne mitschwingen. Gespannt darf man auch auf Isaf-Sieger Joel Ambühl sein. Eher Aussenseiterchancen haben die Nordwestschweizer mit ihren Leadern Patrick Räbmatter, Andreas Döbeli und Joel Strebel. In den letzten 20 Jahren ging der Sieg nur zweimal an den Gästeverband.



Wer gewann beim letzten Mal?

«Das war zuviel für mich»: Pirmin Reichmuth nach seinem überlegenen Brünig-Sieg 2019. Urs Flüeler/Keystone (Brünig, 28. Juli 2019)

Beim letzten Brünig-Schwinget 2019 war Pirmin Reichmuth eine Klasse für sich. Nach fünf Gängen hatte er ausschliesslich Maximalnoten auf dem Notenblatt. Seine Gegner hiessen Kilian Wenger, Dominik Roth, Kilian von Weissenfluh, René Suppiger, Benji von Ah. Sie hatten ihm alle nichts entgegenzusetzen. Im Schlussgang benötigte Reichmuth nur einen Gestellten gegen Joel Wicki um alleiniger Festsieger zu werden. Nach dieser Demonstration wurde Reichmuth endgültig zum Favoriten fürs Eidgenössische, das vier Wochen später stattfand. Der Druck wurde enorm. Später sagte er einmal: «Mit dem Brünig-Sieg war ich nochmals in allen Medien. Das war zuviel für mich.» In dieser Saison fällt er wegen eines Kreuzbandrisses aus.



Wer gewann am häufigsten auf dem Brünig?

Es gibt drei Rekordsieger: Der Berner Ruedi Hunsperger (2018 im Alter von 72 Jahren verstorben) und die beiden Schwyzer Eugen Hasler (56) und Martin Grab (42). Sie konnten in ihrer Karriere je fünfmal den Titel holen. Die meisten Kränze hat Martin Grab gewonnen, sagenhafte 14-mal holte er Eichenlaub auf der Passhöhe. Hinter Grab ist Eugen Hasler der zweitbeste Kranzsammler mit 13 Exemplaren.



Warum sind keine Zuschauer zugelassen?

Wie bereits beim Oberländischen Schwingfest vor zwei Wochen, wird am Sonntag die Naturarena auf dem Brünig so gut wie leer sein. Marcel Bieri/Keystone

Normalerweise sind 6000 Zuschauer in der Arena – 5000 Sitzplätze, 1000 Stehplätze. Viele von ihnen besetzen seit Jahren die gleichen Plätze. Hätte man in diesem Jahr nur 1000 hereinlassen wollen, hätte man sehr viele Stammgäste enttäuschen müssen. Und darauf wollte das OK verzichten. Denn: Die Zuschauer sind beim Brünig ein entscheidender Faktor in der Erfolgsgeschichte. 2012 wurde der Umbau der Arena durch Kleinstkredite der Zuschauer finanziert. Ausserdem hätte man es nach den Öffnungen im Juni gar nicht mehr geschafft, die temporären Tribünen für insgesamt 2000 Zuschauer rechtzeitig aufzustellen. Der dafür nötige Zivilschutz-Einsatz wurde bereits im Mai abbestellt, weil damals eine Durchführung unrealistisch war.



Wie kann ich den Brünig-Schwinget dennoch verfolgen?

Auf unserer Webseite halten wir Sie mit einem Liveticker auf dem Laufenden. SRF info überträgt ab 16 Uhr den 6. Gang inklusive Schlussgang. Auf der SRF-Website kann das ganze Fest ab 8 Uhr im Livestream mitverfolgt werden.



Wieviele Schwinger nehmen teil und wieviele Kränze gibt es?

Seit 2005 stehen immer jeweils 120 Schwinger auf dem Brünig im Einsatz. 50 Innerschweizer, 50 Berner und in diesem Jahr 20 Nordwestschweizer. Das technische Regulativ gibt vor, dass die Kranzquote zwischen 15 und 18 Prozent liegt. Auf dem Brünig waren es in den letzten Jahren immer um die 20 Kränze.



Die Spitzenpaarungen des 1. Gangs:

Matthias Aeschbacher *** – Patrick Räbmatter ***

Sven Schurtenberger *** – Florian Gnägi ***

Fabian Staudenmann *** – Benji von Ah ***

Remo Käser *** – Joel Ambühl **

Andreas Döbeli *** – Thomas Sempach ***

Joel Strebel *** – Curdin Orlik ***

Erich Fankhauser *** – Bernhard Kämpf ***

Simon Anderegg *** – Marcel Kropf **

Kilian von Weissenfluh *** – Roger Erb **



(*** Eidgenosse, ** Teilverbands-/Bergkranzer)