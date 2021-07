Schwingen Das härteste Wochenende seiner Karriere: Mike Müllestein bestreitet zwei Kranzfeste innert zwei Tagen Der Schwyzer Mike Müllestein hat drei Kinder, arbeitet Vollzeit und schwingt erfolgreich. Am Wochenende steht er gleich zweimal im Sägemehl. Am Samstag beim Weissenstein-Schwinget, am Sonntag beim Schwyzer Kantonalen. Claudio Zanini 16.07.2021, 18.07 Uhr

Am 26. April 2015 erlebte Mike Müllestein eine Sternstunde. Es war ein Sonntag, ein typischer Apriltag, am Morgen nasskalt, am Nachmittag plötzlich sonnig warm. Müllestein, damals knapp 26-jährig, besiegte Christian Schuler, der damals schon zur Innerschweizer Elite gehörte, mit der Maximalnote. Einen Gang vorher bezwang er den aufstrebenden Joel Wicki. Es lief alles für Müllestein. Im Schlussgang legte er mit dem ersten Zug Florian Ulrich auf den Rücken. An diesem Schwyzer Kantonalen stürmte er zu seinem ersten Kranzfestsieg. «Es hat alles gepasst an diesem Tag», sagt Müllestein.



«Nein ... Druck habe ich keinen»: Mike Müllestein. Sven Thomann/Freshfocus

Der Sieg fiel in eine Zeit, als es noch an jeder Ecke in Schwyz einen Kranzfestsieger gab. Die Rangliste von damals ist ein Zeugnis dieser Ära. Hinter Müllestein folgte ein schier unerschöpfliches Arsenal an Spitzenschwingern. Auf Rang 2 stand Andreas Ulrich, auf Rang 3a Martin Grab, auf 3b Adrian Laimbacher, auf 3c Philipp Laimbacher. Sie sind mittlerweile alle zurückgetreten. Müllestein sagt:

«In einem solchen Teilnehmerfeld den ersten Kranzfestsieg zu holen, war natürlich sehr speziell. Es ist unbestritten der Höhepunkt meiner bisherigen Karriere.»



So war die Situation 2015: Vorne in der Rangliste massenhaft Spitzenschwinger aus Schwyz.

Natürlich hat sich seit 2015 viel verändert. Die Schwyzer sind nicht mehr die stärkste Kraft der Innerschweiz. Und das Leben von Mike Müllestein, mittlerweile 32, ist ein anderes geworden. Damals gab es nur ihn und seine Freundin Sarah. Heute haben sie drei Kinder. Das Jüngste kam vor rund drei Wochen zur Welt, ein Junge, er heisst Noel. Müllestein ist noch im Vaterschaftsurlaub, normalerweise arbeitet er für ein Zügelunternehmen in Schwyz, Vollzeit, wie viele Schwinger es tun. Mit drei Kleinkindern wird der Schlaf zum raren Gut. Vor den Wettkämpfen zügelt Müllestein jeweils mit einer Matratze ins Zimmer der beiden grösseren Kinder. Weil sie oft durchschlafen, hat er so die grössere Chance auf eine ruhige Nacht.



Familie, Job, Schwingsport: Müllestein scheint in diesem Spannungsfeld tatsächlich die Ruhe zu bewahren. Während des Telefoninterviews betreut er die beiden grösseren Kinder beiläufig. In dieser Woche liess er die Trainings aus, um sich zu schonen, weil er am Wochenende gleich zwei Kranzfeste bestreitet. Dann ging er mit den Kindern auf einen Indoor-Spielplatz und hüpfte mit ihnen auf dem Trampolin. «Aktive Bewegung», nennt er es. «Besser als nur rumliegen.»



Krafttraining sagt ihm gar nichts

In dieser Saison hat er schon drei Kränze gewonnen. Sven Thomann/Freshfocus

Es gibt eine Episode, die ziemlich schön zeigt, was Mike Müllestein wichtig ist. Im Hinblick auf das eidgenössische Jahr 2019, intensivierte er in Zusammenarbeit mit einer persönlichen Trainerin sein Krafttraining. «Doch schon bald fragte ich mich, wofür ich mir das Ganze antue. Ich hinterfragte mich und meine Karriere ernsthaft. Ich verlor etwas die Freude», sagt Müllestein. Die Idee mit dem Krafttraining verwarf er schliesslich wieder. Heute fasst er kaum noch Gewichte an.



Müllestein ist mit sich im Reinen. Als er am letzten Sonntag beim Rigi-Schwinget nach dem ersten Gang gefragt wurde, ob er Druck verspüre, weil er der einzige Innerschweizer Eidgenosse im Feld sei, sagte er nur:

«Nein ... Druck habe ich keinen.»

Es ist eine unspektakuläre Aussage. Doch wenn man sie von Mike Müllestein hört, klingt das so, als wäre «Druck» ein Gegenstand, den er halt einfach nicht besitzt. Als würde man ihn fragen «Haben Sie einen Kugelschreiber?» und seine Antwort wäre: «Nein ... Kugelschreiber habe ich keinen».



Nun sagt Müllestein: «Ehrlich gesagt bin auch ich etwas angespannt bei Kranzfesten. Aber ich muss im Gegensatz zu anderen nicht zuvorderst sein. Es ist niemand enttäuscht, wenn ich nicht gewinne. Ich will einfach schwingen. Und ich habe nach wie vor so viel Spass beim Schwingen. Ich freue mich ja heute noch aufs Schwingtraining.» Ob er jetzt am Ende seiner Karriere 100 oder 70 Kränze habe, sagt er, das mache doch keinen Unterschied.



«Giger ist ein Übermensch»



Am letzten Sonntag unterlag er Samuel Giger (rechts) im Schlussgang. Claudio Thoma/Freshfocus

Die Gelassenheit tut ihm gut. Bei den drei Kranzfest-Einsätzen diese Saison holte er die Auszeichnung immer. Zwei Bergkränze, ein Teilverbandskranz, nur ganz wenige haben in dieser Saison die gleiche Bilanz. Am letzten Sonntag schaffte er es in den Schlussgang beim Rigi-Schwinget. Gegen Samuel Giger hatte er aber nicht wirklich Möglichkeiten zum Sieg. Müllestein sagt: «Giger ist halt ein bisschen ein Übermensch. Er ist nochmals vielseitiger geworden, er hat eine enorm starke Brücke, er schwingt clever. Es ist so schwierig, ihn zu bezwingen oder ihm nur schon einen Gestellten anzuhängen.»



Das Wochenende wird für Mike Müllestein härter als je zuvor. Zum ersten Mal in seiner Karriere bestreitet er zwei Kranzfeste innert zwei Tagen. Am Samstag das Bergfest auf dem Weissenstein, am Sonntag das Kantonale in Ibach. Eigentlich war das nicht so geplant gewesen. Das Kantonale musste aber vom 20. Juni auf dieses Wochenende verlegt werden. «Ich war noch nie auf dem Weissenstein und wollte jetzt nicht darauf verzichten. Ich freue mich sehr auf die beiden Feste.» Druck, Stress – er scheint sich wirklich nicht damit zu beschäftigen.



Samstag: Weissenstein-Schwinget – Spitzenpaarungen 1. Gang

Armon Orlik*** – Marcel Bieri ***

Joel Strebel *** – Benji von Ah ***

Patrick Räbmatter *** – Reto Nötzli ***

Andreas Döbeli *** – Erich Fankhauser ***

Mike Müllestein *** – Domenic Schneider ***

Sven Schurtenberger *** – Samir Leuppi ***

Fabian Kindlimann *** – Andi Imhof ***

Joel Ambühl ** – Werner Schlegel **

Sonntag: Schwyzer Kantonales – Spitzenpaarungen 1. Gang

Roger Bürli ** - Alex Schuler ***

Urs Doppmann ** - Christian Schuler ***

Andreas Odermatt ** - Mike Müllestein ***

Ronny Schöpfer ** - Reto Nötzli ***

Martin Felder * - Adrian Steinauer **

Ueli Zürcher * - Marco Ulrich **

Toni Kurmann * - Raphael Arnold **

Bruno Fink * - Beat Kennel **