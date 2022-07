Schwingen Der «Mythos Christian Stucki» und die Berner – die Innerschweizer kennen diesen Teamgeist nicht Die Berner bangen um die Teilnahme ihres Königs am Eidgenössischen – sie können auf ihn nicht verzichten. Es geht auch um das Gefühl einer Einheit. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 19.07.2022, 19.23 Uhr

Christian Stucki, eine charismatische Integrationsfigur unter den «Bösen» aus dem Bernbiet. Keystone

König Christian Stucki (37) steigt am Sonntag auf dem Weissenstein nicht in die Hosen. Wird er wenigstens dazu in der Lage sein, den eidgenössischen Thron am letzten August-Wochenende in Pratteln zu verteidigen? Auf diese Frage können wir antworten: Na und? Er wäre selbst in bester Verfassung kaum mehr zur Titelverteidigung in der Lage.

Es spielt eigentlich gar keine Rolle, ob er in Pratteln dabei ist. Aber diese Einschätzung ist falsch. Kann er beim Eidgenössischen antreten, dann wird er eine entscheidende Rolle spielen. Weil der König zum Mythos geworden ist. Was in diesem Zusammenhang bedeutet: Christian Stucki ist für die Berner zur Person von hoher symbolischer Bedeutung geworden. Sie können auf ihn nicht verzichten.

Die Regentschaft der Berner dauert schon eine gefühlte Ewigkeit. Seit 2010 sitzt ein Bär auf dem Thron: Kilian Wenger (2010), Matthias Sempach (2013), Matthias Glarner (2016) und Christian Stucki (2019). Was die «Bösen» aus der Nordost- oder Innerschweiz auch unternommen haben: Sie sind am Ende alle im Bärengraben auf dem Rücken gelandet.

Der Berner Teamgeist ist legendär

Um den «Mythos Stucki» zu erklären, müssen wir noch etwas weiter zurückblicken: Die Innerschweizer haben seit der Gründung der Zwilchhosen-Monarchie (des Eidgenössischen Schwingerverbandes 1895) erst einen einzigen König hervorgebracht. Die Berner haben hingegen den Thron 26-mal bestiegen. Und dies, obwohl der Teilverband der Innerschweizer am meisten Aktive zählt und die Wiege des Schwingens in der Urschweiz liegt.

Der Grund ist einfach: Der Teilverband der Berner ist in sechs «Gaue» unterteilt: Emmental, Jura, Oberland, Mittelland, Oberaargau und Seeland. Beim Eidgenössischen aber sind alle Berner. Der Teamgeist ist legendär. Der Teilverband der Innerschweizer ist hingegen in Kantone aufgesplittert: Zug, Luzern, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden. Bis heute haben es die Innerschweizer nicht geschafft, den «Kantönligeist» zu überwinden und bei einem Eidgenössischen als Einheit aufzutreten.

Sie bleiben Zuger, Luzerner, Schwyzer

Darüber täuschen Äusserlichkeiten wie T-Shirts mit dem Aufdruck «Team Innerschweiz» oder Lippenbekenntnisse nicht hinweg. Sie treten beim Eidgenössischen als Zuger, Luzerner, Schwyzer, Urner oder Ob- und Nidwaldner an. Aber nicht als Innerschweizer. Nur dem schlauen Harry Knüsel ist es gelungen, 1986 König zu werden.

Teamgeist bedeutet beim Eidgenössischen: Die Vertreter der Teilverbände opfern sich notfalls, um einem Mitstreiter mit besserer Ausgangslage zu helfen: Nicht mehr den Sieg suchen. Sondern mit einem Gestellten (Remis) einen Mitfavoriten aus einem anderen Teilverband zurückbinden. Ebenso wichtig ist die gegenseitige mentale Unterstützung.

Wenn er antreten kann, wird er nicht geschont

Und damit sind wir wieder bei Christian Stucki. Er hat sich bereits bei sechs Eidgenössischen Festen bewährt und ist sechsmal kranzgeschmückt heimgekehrt, zuletzt 2019 als König. Er ist populärer als die anderen Berner Könige seiner Epoche zusammen. Und doch frei von allen Allüren. Eine charismatische Integrationsfigur unter den «Bösen» aus dem Bernbiet.

Wenn er in Pratteln antreten kann, dann wird er nicht geschont. Dann wird er gleich zum Auftakt gegen einen Favoriten der Innerschweizer oder Nordostschweizer antreten müssen. Selbst im Falle einer Niederlage sind ihm als König auch im zweiten, dritten oder vierten Gang mächtige Gegner sicher.

«Fallobst» gibt es für den König nicht. Christian Stucki dürfte klar sein, dass er seinen Titel gegen die jüngere Konkurrenz nicht mehr verteidigen kann. Das Alter spielt eine Rolle. Er ist bis heute der Einzige, der nach seinem 30. Geburtstag König geworden ist. Aber er kann den Bernern noch immer helfen. Mag sein, dass der Titan (198 cm/140 kg) gegen einen Königsanwärter nicht mehr gewinnen kann. Aber wenn er nicht verlieren will, wenn er sich für die Berner opfert, um einen Favoriten zurückzubinden – dann verliert er mit ziemlicher Sicherheit nicht.

Das ist der «Mythos Stucki», der für die Berner so wichtig ist: Erstens die Ruhe und die Kraft, die er durch seine Anwesenheit ausstrahlt und zweitens seine Fähigkeit, noch immer den «bösesten» Innerschweizern und Nordostschweizern ein Remis abzuringen.

