Der Zuger Schwinger Luca Müller triumphiert beim ENST

Beim Eidgenössischen der Nachwuchsschwinger kommt es am Sonntag in Schwarzenburg zu einem Innerschweizer Sieg. Der 17-jährige Luca Müller aus Unterägeri triumphiert in der ältesten der drei Kategorien. Der Obwaldner Kevin von Wyl landet auf dem 3. Platz.

Claudio Zanini 30.08.2021, 15.30 Uhr