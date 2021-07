Innerschweizer Schwingfest: Joel Ambühl schreibt Geschichte

Schwingen «Er ist einfach gefallen»: Joel Ambühl schreibt die schönste Geschichte am Innerschweizer Schwingfest Nachdem einige Favoriten straucheln, wird das 114. Innerschweizer Schwingfest zu einem offenen Rennen. Dem 23-jährigen Maurer Joel Ambühl gelingt dabei die Überraschung. In Ibach kommt der Luzerner zu seinem ersten Kranzfestsieg. Claudio Zanini 04.07.2021, 18.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein überwältigter Joel Ambühl wird kurz nach dem Schlussgang-Sieg geschultert. Marc Schumacher/Freshfocus

Die Topfavoriten hatten es nicht leicht am Innerschweizer Schwingfest in Ibach. Entweder mussten sie wegen einer Verletzung aufgeben (Joel Wicki), sie holten zu wenige Maximalnoten (Samuel Giger), sie wurden in der zweiten Tageshälfte ausgebremst (Christian Schuler), oder sie mussten gegeneinander antreten und nahmen sich gegenseitig aus dem Rennen (Marcel Bieri und Sven Schurtenberger im 4. Gang). Für einmal standen nicht die Wickis und Gigers im Mittelpunkt. Es gab reichlich Platz für neue Geschichten.

Joel Ambühl schrieb schliesslich die Geschichte des Tages. Er gewann im Schlussgang gegen seinen Luzerner Verbandskollegen René Suppiger. Es war der erste Luzerner Schlussgang an einem Innerschweizer Teilverbandsfest seit 25 Jahren.

Tele 1

Ambühl, 23, ist Maurer und wohnt in Hergiswil bei Willisau. Als Jungschwinger gehörte er meist zu den besten, sein Talent war unbestritten. Doch erst vor zwei Jahren gelang ihm sowas wie ein Durchbruch. Ambühl gewann sieben (!) Kränze in einer einzigen Saison. Fürs Eidgenössische 2019 hatten ihn deswegen viele Experten als Neukranzer auf der Rechnung. In Zug wuchsen die Bäume aber nicht in den Himmel. Er nahm bloss Erfahrungen mit nach Hause, aber kein Eichenlaub. Zwei Gänge verlor er, dreimal stellte er, es war zu wenig.

Ambühl brauchte etwas Glück für den Schlussgang-Einzug

Am Sonntag nahm er nun den Siegermuni aus Ibach mit. Was er mit dem Stier namens «Hubi» vorhabe, wurde Ambühl kurz nach dem Sieg gefragt. Seine Antwort: «Ich habe mich noch gar nicht mit den Preisen auseinandergesetzt.» Für Ambühl war sehr vieles Neuland an diesem Tag. Der erste Titel an einem Kranzfest hob ihn verständlicherweise aus den Angeln. Wie er zum Sieg gekommen war, wusste er kurz danach nicht. Sein Gegner sei «einfach plötzlich gefallen», sagte er. Es war nach 3,45 Minuten, mit Kurz. Der wegweisende Sieg spielte sich im dritten Gang ab. Ambühl bezwang vor dem Mittag den Nordostschweizer Gast Roger Rychen, einen Eidgenossen, mit der Maximalnote. «Von da an habe ich geglaubt, dass etwas möglich sein könnte», sagte Ambühl.

Letztlich wäre für viele Schwinger «etwas möglich» gewesen an diesem offenen Fest. Ohne überlegene Favoriten ergab sich ein Gerangel um die Spitzenplätze. Sinnbildlich dafür war die Ausgangslage nach dem 5. Gang, als es darum ging, die beiden Schlussgang-Teilnehmer zu finden. René Suppiger war nach seinem Sieg mit der Maximalnote gegen Philipp Schuler gesetzt. Einen halben Punkt hinter Suppiger lagen Marco Fankhauser, Joel Ambühl und Thomas Hurschler. Das sind drei starke Teilverbandskranzer, aber keine Festsieger. Die Einteilung konnte sich für einen aus dem Trio entscheiden, die Wahl fiel auf Ambühl. Wohl wegen seines Notenblatts. Ambühl musste als Einziger gegen zwei Eidgenossen antreten.

Das 114. Innerschweizer Schwingfest nimmt somit einen unerwarteten Ausgang auf der Sportanlage Wintersried. Es ist der Ort, an dem viele hochkarätige Wettkämpfe in diesen Wochen stattfinden. Am nächsten Sonntag geht es weiter mit dem Rigi Schwingfest. Die Innerschweizer treffen dann auf 20 Nordwestschweizer und 20 Nordostschweizer. Unter ihnen wird wieder Samuel Giger sein. Er hätte bei einem gestellten Schlussgang der beiden Luzerner am Sonntag den Sieg erben können. Womöglich wird er sich nächste Woche revanchieren wollen.

Joel Ambühl im Interview bei Tele 1

Joel Ambühl jubelt über den Festsieg. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Ibach, 4. Juli 2021) Joel Ambühl siegt im Schlussgang... Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Ibach, 4. Juli 2021) ... gegen René Suppiger mit einem Plattwurf. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Ibach, 4. Juli 2021) Denkbar schlecht hatte der Tag begonnen: Joel Wicki verletzt sich im ersten Gang und muss sich im Spital untersuchen lassen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Ibach, 4. Juli 2021) Bei diesem Gang verletzt sich Joel Wicki am Arm Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Ibach, 4. Juli 2021) Der Kampf muss unterbrochen werden. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Ibach, 4. Juli 2021) Joel Wicki wird behandelt. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Ibach, 4. Juli 2021) Joel Wicki kehrt mit einbandagiertem Arm zurück, schwingt fertig, muss aber verletzt aufgeben. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Ibach, 4. Juli 2021) Lario Kramer gegen Thomas Hurschler. Marc Schumacher / freshfocus Kilian von Weissenfluh gegen Andi Imhof

Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Ibach, 4. Juli 2021) Sven Schurtenberger (links) im fünften Gang gegen Marcel Bieri.

Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Ibach, 4. Juli 2021) Lario Kramer jubelt, Marco Reichmuth ist enttäuscht. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Ibach, 4. Juli 2021) Samuel Giger (oben) im 5. Gang gegen Mike Müllestein. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Ibach, 4. Juli 2021) Andi Imhof (oben) gegen Kilian von Weissenfluh. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Ibach, 4. Juli 2021) Joel Ambühl (oben) gege Christian Bucher Bild: Urs Flüeler / Keystone (Ibach, 4. Juli 2021) Christian Schuler gegen Marco Fankhauser. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Ibach, 4. Juli 2021) Reto Nötzli (links) gegen Marc Gottofrey Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Ibach, 4. Juli 2021) Samuel Brun gegen Peter Gerber Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Ibach, 4. Juli 2021) Kilian von Weissenfluh (oben) gegen Marco Lussi. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Ibach, 4. Juli 2021) Samuel Giger (links) legt Remo Vogel ins Sägemehl. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Ibach, 4. Juli 2021) Reto Nötzli (oben) gegen Marc Gottofrey Bild: Urs Flüeler / Keystone (Ibach, 4. Juli 2021) Samuel Brun gegen Peter Gerber

Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Ibach, 4. Juli 2021) Christian Schuler (oben) legt Andreas Döbeli ins Sägemehl. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Ibach, 4. Juli 2021) Ein Schwinger muss behandelt werden. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Ibach, 4. Juli 2021) Samuel Giger (oben) gegen Alex Schuler Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Ibach, 4. Juli 2021) Reto Noetzli (links) gegen Marc Gottofrey. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Ibach, 4. Juli 2021) Marcel Bieri (links) gegen Curdin Orlik. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Ibach, 4. Juli 2021) Kilian von Weissenfluh (oben) gegen Sven Schurtenberger. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Ibach, 4. Juli 2021) Roman Fellmann jubelt, Andy Murer am Boden geschlagen. Marc Schumacher / freshfocus Beni Gwerder gegen Adrian Egli Marc Schumacher / freshfocus Schwingen vor perfekter Kulisse vor den beiden Mythen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Ibach, 4. Juli 2021) Das 114. Innerschweizer Schwing- und Älplerfest auf der Sportanlage Wintersried in Ibach. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Ibach, 4. Juli 2021)

Alles anzeigen

Die vollständige Schlussrangliste

Die Statistik zum 114. Innerschweizer Schwingfest