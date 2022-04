Das sagt Joel Wicki vor dem Start in die Schwingsaison

Kranzfestsaison 2022

1. Mai: Zuger Kantonales in Baar

8. Mai: Ob-/Nidwaldner Kantonales in Kerns

15. Mai: Schwyzer Kantonales in Muotathal

22. Mai: Urner Kantonales in Erstfeld

29. Mai: Luzerner Kantonales in Rothenburg

12. Juni: Bergkranzfest Stoos

19. Juni: Bergkranzfest Schwarzsee (30 ISV-Schwinger startberechtigt)

3. Juli: Innerschweizer Schwingfest in Ennetbürgen

10. Juli: Bergkranzfest Rigi

31. Juli: Bergkranzfest Brünig

27./28. August: Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest in Pratteln