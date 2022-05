Samuel Giger gelingt am Schwingfest in Müllheim der Auftakt.

Schwingen Favorit Samuel Giger befindet sich am Thurgauer Kantonalen in Müllheim auf Kurs: Janic Voggensperger liegt nach drei Gängen überraschend an der Spitze Am Thurgauer Kantonalschwingfest in Müllheim gewinnt Janic Voggensperger als Einziger die ersten drei Gänge. Die Favoriten auf den Festsieg – darunter Samuel Giger, Domenic Schneider und Damian Ott – folgen dahinter mit zwei Siegen und einem Gestellten. Ives Bruggmann 01.05.2022, 12.19 Uhr

Samuel Giger startet in Müllheim vielversprechend in die Kranzfestsaison. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Kilchberg-Sieger Samuel Giger startete in Müllheim an seinem Heimfest fulminant in den Tag: Der Mann aus Ottoberg legte nach kurzer Gangdauer den Luzerner Gast Sven Schurtenberger auf den Rücken. Ein Auftakt nach Mass, der auch das zahlreich erschienene Publikum ein erstes Mal laut werden liess.

Im zweiten Gang bekam es Giger mit dem aufstrebenden Toggenburger Werner Schlegel zu tun. In einem hochstehenden Gang war es zunächst Schlegel, der Giger in Bedrängnis brachte. Doch der Thurgauer bewies seine Defensivkünste und befreite sich ohne grosse Probleme. In der Folge startete Giger einige Offensivaktionen, kam aber nicht zum Erfolg. Der Gang endete gestellt.

Giger lauert auf Zwischenrang zwei

Im dritten Durchgang machte Samuel Giger dann wieder kurzen Prozess. Der Luzerner Damian Stöckli hatte dem Thurgauer nichts entgegenzusetzten. Dank seiner guten Noten liegt Giger am Mittag mit 29 Punkten in der Zwischenrangliste auf Rang zwei .

An der Spitze der Rangliste liegt überraschend Janic Voggensperger mit dem Maximum von 30 Punkten. Das Mitglied des Schwingklubs Oberthurgau bezwang zunächst die beiden Teilverbandskranzer Roman Schnurrenberger und René Berger und setzte vor dem Mittag mit dem Plattwurf gegen den Appenzeller Eidgenossen Michael Bless ein Ausrufezeichen.

Die Mitfavoriten mit zwei Siegen

Im Rennen um den Schlussgang befinden sich neben Giger und Voggensperger weiterhin die Mitfavoriten Werner Schlegel (St.Gallen), Domenic Schneider (Thurgau), Remo Käser (Bern) und Kilchberg-Sieger Damian Ott (St.Gallen), die allesamt zwei Gänge gewannen.