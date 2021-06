Stoos-Schwinget «Wir stehen alle im Schilf» – das sagen die Innerschweizer Spitzenschwinger vor dem Saisonstart Die Kranzfestsaison beginnt am Samstag mit dem stark besetzten Stoos-Bergfest. Für die Schwinger ist es ein Kaltstart nach einer langen Pause. Ideal sei das nicht, sagen die meisten. Doch jammern will keiner. Claudio Zanini 25.06.2021, 16.34 Uhr

Vor knapp zwei Jahren haben die Innerschweizer Schwinger ihr letztes Kranzfest bestritten, am «Eidgenössischen» in Zug. Eine unfassbar lange Pause.

Am Samstag kehrt nun der Alltag zurück. Mit dem Stoos-Schwinget findet das erste Kranzfest der Innerschweiz 2021 statt. Es ist der Start in eine intensive Saison. Bis Ende September wird praktisch an jedem Wochenende ein bedeutender Wettkampf ausgetragen. Am 25. September gipfelt die Saison im Höhepunkt, dem Kilchberg-Schwinget.

Ausnahmsweise findet der Stoos-Schwinget nicht oben auf dem Berg statt, sondern unten im Tal, genauer in Ibach. 90 Schwinger werden dabei sein: 20 Berner, 20 Südwestschweizer, 50 Innerschweizer. Die Ausgangslage könnte kaum offener sein. Viel Wettkampfpraxis hat keiner. Wir haben bei den Innerschweizer Leistungsträgern nachgefragt, mit welchen Erwartungen sie heute ins Sägemehl steigen.



Vor zwei Wochen hat Joel Wicki einen ersten Ernstkampf absolviert, am Oberseetaler Rangschwinget in Ballwil. Wicki gewann, sein Notenblatt sah blendend aus. Nur ein Viertelpunkt fehlte zur maximalen Punktzahl. Und er hatte nicht einmal leichte Gegnerschaft, sondern Eidgenossen wie Sven Schurtenberger und René Suppiger.

2019 war die erfolgreichste Saison seiner Karriere - und daran will er anknüpfen: Joel Wicki. Stefan Kaiser (Zug, 25. August 2019)

Auf dem Stoos konnte der 24-Jährige bereits zweimal siegen. Man darf ihn auch am Samstag zu den Topfavoriten zählen. Wicki formuliert seine Erwartungen an diese Saison bescheiden: «Ich möchte an 2019 anknüpfen und mit der nationalen Spitze mithalten.» 2019 war Wickis beste Saison bislang. Er wurde Erstgekrönter und gewann die offizielle Jahreswertung.

Körperlich fühle er sich derzeit topfit. Seit der Aufhebung der Trainingssperre Mitte März habe er auch technisch sehr intensiv arbeiten können. Dem Mammutprogramm, das nun folgt, fühlt er sich grundsätzlich gewachsen. «Das ist aktuell aber noch schwer abzuschätzen. Wir haben jetzt lange keine Wettkämpfe gehabt. Und nun fast bis Ende September jedes Wochenende ein Fest. Ich will aber nicht zu weit vorausschauen, momentan verspüre ich einfach sehr viel Vorfreude.»

Wir erinnern uns: Der 27-jährige Primarlehrer aus Zug gehörte zu den grossen Überraschungen beim «Eidgenössischen» 2019. Nur drei Innerschweizer waren besser als er: Joel Wicki, Marcel Mathis (zurückgetreten) und Pirmin Reichmuth (derzeit verletzt). Den Gewinn seines ersten Eidgenössischen Kranzes wolle er in dieser Saison mit Leistung bestätigen, sagt Bieri. «Grundsätzlich will ich an jedem Fest den Kranz gewinnen. Gerade auch an Bergfesten, wo es weniger Kränze und stärkere Gegner gibt.» Ausserdem strebt er eine Schlussgang-Teilnahme an, beispielsweise an einem Kantonalen.

Marcel Bieri trifft im Anschwingen am Samstag auf Lario Kramer. Es ist die Neuauflage des Stoos-Schlussgangs von 2018. Stefan Kaiser (Zug, 25. August 2019)

Die Regional- und Kantonalfeste, die gewöhnlich vor den Bergfesten stattfinden, hätten ihm zwar gefehlt, sagt Bieri. Die Vorbereitung sei trotzdem verhältnismässig gut gewesen. Er gehörte zu den 120 auserwählten Spitzenschwingern, die bereits Mitte März das Training aufnehmen durften. «Wir haben gegenüber den anderen sicher einen kleinen Vorsprung», sagt er.

Als 2018 die Favoriten am Stoos-Schwinget Mühe bekundeten, war Bieri zur Stelle und schaffte es in den Schlussgang, wo er letztlich gegen Überraschungssieger Lario Kramer verlor. Dass die Saison direkt mit einem hochkarätigen Bergfest startet, erachtet er nicht als Nachteil. «Mir gefällt es grundsätzlich gegen starke Schwinger antreten zu müssen. Manchmal ist es sogar einfacher, als gegen auf dem Papier schwächere Athleten, die auf einen Gestellten schwingen.»

Sven Schurtenberger wird im November 30 Jahre alt. Man darf den Buttisholzer allein deswegen zu den Routiniers im Innerschweizer Team zählen. Seit Jahren gehört er zur Spitze des Teilverbands. Und daran dürfte sich auch in diesem Jahr kaum etwas ändern. Beim Oberseetaler Rangschwingen vor zwei Wochen lief es ihm schon mal sehr gut. Er gewann fünf Gänge und verlor einzig gegen Joel Wicki. «Der Start war gut. Aber auf dem Stoos wird es anders. Es werden viele Schwinger dort sein, die ich schon lange nicht mehr bei einem Ernstkampf gesehen habe. Wichtig ist vor allem, dass ich mich wieder an dieses Niveau gewöhnen kann.»

«Der Start war gut, aber auf dem Stoos wird es anders»: Sven Schurtenberger. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Willisau, 2. Juni 2019)

Die Angewöhnungszeit ist kurz für Schurtenberger. Denn eine Woche nach dem Stoos steht ein persönlicher Saisonhöhepunkt an mit dem Innerschweizer Schwingfest (4. Juli). Dort will er sich von der besten Seite zeigen. Ausserdem setzt er den Fokus auf das Luzerner Kantonale Anfang September.

Benji von Ah ist mittlerweile 34 Jahre alt. Im Ob- und Nidwaldner Verband gehört er zur gleichen Generation wie die Eidgenossen Marcel Mathis und Lutz Scheuber. Die beiden sind bereits vor der Pandemie zurückgetreten, Benji von Ah entschied sich gegen den Rücktritt. «Für die Jungen ist es vielleicht nicht schlecht, wenn noch ein alter Fuchs da ist», sagt er. Doch die kommenden Wochen dürften dem Körper eines alten Fuchses viel abverlangen. Im Wochentakt stehen für ihn Stoos, Innerschweizer, Rigi, Schwyzer Kantonales und Brünig an. Fünf Kranzfeste in fünf Wochen. Von Ah hat dem Technischen Leiter des ISV bereits signalisiert, dass er von Woche zu Woche entscheide, ob er antreten könne.

Optisch scheint er sich kaum verändert zu haben: Benji von Ah vor zehn Jahren bei seinem einzigen Sieg auf dem Stoos. Pius Amrein

Um Kräfte zu sparen, hat er auf Vorbereitungswettkämpfe verzichtet. «Dass wir direkt mit den Bergfesten und dem Teilverbandsfest starten müssen, ist sicher nicht ideal. Aber ich will nicht jammern, ich bin vor allem froh, dass es wieder losgeht.» Vor zehn Jahren gewann Von Ah auf dem Stoos, es war einer von zwei Siegen an einem Bergfest.

Christian Schuler ist der erfolgreichste aktive Schwinger der Innerschweiz. Seit 2007 hat der Schwyzer an jedem Eidgenössischen den Kranz gewonnen. Er hat an Bergfesten und Teilverbandsfesten triumphiert und schaffte es 2011 in den Unspunnen-Schlussgang. Und dennoch kommt jetzt, nach der langen Pause, eine gewisse Nervosität auf. «Gewöhnlich hätte vor einem Stoos-Schwingen jeder schon diverse Rangschwingen und Kantonalfeste absolviert. Doch in diesem Jahr gibt es keine Anhaltspunkte. Alle stehen im Schilf», sagt Schuler. «Es ist eine aussergewöhnliche Situation. Keiner weiss wirklich, wie gut er drauf ist. Mein Ziel ist, wieder in das Wettkampf-Schwingen hineinzufinden und möglichst viele positive Gänge zu machen. Ich hoffe, dass ich noch mithalten kann.»

Ein eifriger Kranzsammler: Christian Schuler besitzt schon 96 Kränze. Roger Grütter (Estavayer, 28. August 2016)

Seinen letzten Wettkampf bestritt er im September 2019 in Unteriberg. Seither hat er vor allem trainiert, «aber keineswegs nachgelassen». Auch für den 33-Jährigen werden die nächsten Wochen intensiv. Zu intensiv sogar? «Seien wir doch einfach froh, dass wir wieder schwingen können», sagt er.