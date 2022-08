ESAF-Favorit Samuel Giger im Exklusivinterview

Schwingen «Ich gebe nicht zu viel darauf, was die Leute sagen»: ESAF-Topfavorit Samuel Giger im Exklusivinterview Der Thurgauer Samuel Giger ist der Favorit des Eidgenössischen Schwingfests. Wie er mit dem Druck umgeht und weshalb er auf das Sport-WK-Angebot der Armee verzichtet. Interview: Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wo Samuel Giger antritt, ist er der Favorit. Vor drei Jahren machte sich der Thurgauer am Eidgenössischen in Zug zu viel Druck, wie er damals sagte. Wie geht er in Pratteln mit seiner Rolle um? Freshfocus

Der 24-jährige Thurgauer Samuel Giger dominiert den Schwingsport seit mehreren Jahren. Der Sieg am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln wäre die logische Folge. Der fünffache Saisonsieger über die Erwartungen und wie er mit dem Druck, der ihm vor drei Jahren zu viel wurde, umgeht.

Alle Experten sind sich einig, dass Sie der erste Siegesanwärter auf den Königstitel sind. Wie gehen Sie mit der Favoritenrolle um?

Samuel Giger: Ich habe gelernt, gar nicht so viel darüber nachzudenken und nicht zu viel darauf zu geben, was die Leute sagen. Das tönt blöd und vielleicht auch ein bisschen arrogant. Aber ich werde von vielen Leuten angesprochen, vor allem auf das Eidgenössische. Das lasse ich gar nicht mehr an mich heran. Es nützt und hilft mir, dass ich bei mir bleiben kann, denn schliesslich schwinge ich ja für mich und nicht für andere. Das ist auch nicht herablassend oder böse gemeint. Das ist eine Technik, die mir hilft, dass ich den Druck nicht so spüre.

Sie nahmen sich nach Zug 2019 vor, im mentalen Bereich zu arbeiten. Haben Sie das umgesetzt?

Im mentalen Bereich arbeite ich, ja. Ich bin zum Glück auch mit einem gewissen mentalen Talent gesegnet worden. Und trotzdem war dieser Bereich noch so ein bisschen ein Rohdiamant, den man schleifen konnte. Da bin ich dran und ich habe das Gefühl, dass ich das im vergangenen Jahr sehr gut umsetzen konnte. Ich hoffe, ich kann das so weiterziehen.

2014 auf dem Weissenstein passierte etwas Einmaliges. Sie verpassten im Alter von nur 16 Jahren das einzige Mal in Ihrer Karriere den Kranz.

Das stimmt. Davor und danach habe ich immer den Kranz gemacht, wenn ich angetreten bin. Damals auf dem Weissenstein war ein bisschen Pech dabei. Ich gewann zwar vier Gänge, aber die 56,50 Punkte reichten um einen Viertelpunkt nicht für die Auszeichnung.

Sie verloren in diesem Jahr nur einmal gegen Matthias Aeschbacher. Schärft eine solche Niederlage die Sinne?

Ich ärgere mich über jede Niederlage. Aber ab und zu eine Niederlage ist gar nicht so verkehrt. Es wird einem wieder vor Augen geführt, dass es sehr schnell gehen kann. Man muss die richtigen Lehren daraus ziehen. Wenn man viele Gänge gewinnt, gibt das Selbstvertrauen und Sicherheit. Jedes Mal mehr. Vielleicht fühlt man sich irgendwann zu sicher und denkt, es gehe gar alles.

Gegen Matthias Aeschbacher (rechts) bezog Samuel Giger in dieser Saison seine einzige Niederlage. Allerdings hatte Giger den Berner am Nordostschweizer Schwingfest ebenfalls besiegt. Urs Flueeler / keystone

Können Sie eigentlich gut mit Niederlagen umgehen?

Das muss jeder einmal lernen. Im Jungschwingeralter lernt man das zwangsläufig. Klar, jede Niederlage wurmt mich. Das soll ja auch so sein, sonst hätte ich ja zu wenig Ehrgeiz. Und trotzdem: Im Sport gehören Niederlagen dazu. Es ist Sportsgeist, dass man Niederlagen annimmt und akzeptiert.

Mussten Sie auch lernen, geduldig zu sein, wenn es mit einem Festsieg einmal nicht auf Anhieb klappt?

Ich versuche an jedem Schwingfest meine beste Leistung abzurufen. Ich kann fast nach jedem Fest sagen, dass ich zufrieden bin mit mir. Sicherlich gibt es zwischendurch ein, zwei Kleinigkeiten, mit denen ich hadere. Das mit der Geduld stimmt nicht ganz. Ich bin erst 24 Jahre alt und wenn es gut geht, kann ich noch viele Saisons bestreiten. Es wird schon noch die eine oder andere Möglichkeit geben, grosse Feste zu gewinnen.

Seit zwei Jahren schwingen Sie mit Sponsoren. Wie sind Ihre Erfahrungen?

Die vergangene Saison war die erste, die ich mit Sponsoren bestritt. Ich war in der bevorzugten Lage, dass ich mir aussuchen konnte, mit wem ich zusammenarbeiten will. Für mich ist wichtig, dass ich mit den Verantwortlichen auf einer Wellenlänge bin. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich mit allen Sponsoren ein gutes Verhältnis habe. Es vereinfacht vieles, wenn man auf Augenhöhe miteinander reden kann.

Mittlerweile zieren fünf Sponsoren die Brust von Samuel Gigers Trainingsjacke. Benjamin Manser

Schwingen bleibt aber der Mittelpunkt.

Offene Kommunikation ist das A und O. Der Schwingsport steht für mich und die Sponsoren im Zentrum. Ansonsten stimmen die Erfolge schnell nicht mehr. Und davon haben weder ich noch die Sponsoren etwas.

Bei Schnuppertrainings für Buben sind Sie häufig als Zugpferd dabei. Weshalb ist Ihnen das wichtig?

Wir sind immer um neuen Nachwuchs bemüht und wollen die Jungen für das Schwingen begeistern. Sie sind es, die unseren Sport und unsere Traditionen weiterleben. Wenn wir das nicht machen, ist es irgendwann fertig. Das wollen wir ja nicht. Wenn wir zwei, drei Buben durch ein Schnuppertraining fürs Schwingen gewinnen können, ist das schon ein Erfolg.

Sie werden häufig erkannt. Ist das ein Problem für Sie?

Nein, ein Problem sicher nicht. Damit habe ich gelernt, umzugehen. Es ist unterschiedlich, aber meistens, wenn ich irgendwo hingehe, gibt es schon jemanden, der mich erkennt. Dann gibt es manchmal ein Foto oder wir wechseln kurz ein paar Worte. Aber es hält sich im angenehmen Rahmen.

Technisch haben Sie in diesem Jahr erneut einen Schritt nach vorne gemacht.

In diesem Bereich, eigentlich bei allem rund ums Schwingen, bin ich perfektionistisch unterwegs. Ich habe deshalb immer das Gefühl, es gehe noch besser. Ich glaube auch daran, dass man immer dazulernen kann. Egal in welchem Bereich – sei es im Sport oder privat. Ich habe technisch sicherlich Fortschritte erzielt, das war auch mein Ziel und wird es weiterhin bleiben. Es stimmt mich positiv, dass ich zwei, drei neue Schwünge einbauen konnte und mit diesen auch zum Erfolg komme.

Wo holen Sie sich in diesem Bereich die Inspiration?

Das ist ein permanenter Prozess. Auch wenn ich nicht am Schwingen bin, kreisen die Gedanken zwei, drei Mal pro Tag um den Sport. Ich überlege, was ich noch besser machen könnte. Was ein guter Schwung für meine körperlichen Voraussetzungen wäre. Dann geht es im Wintertraining darum, diese Schwünge auszuprobieren und anzupassen. Zudem gilt: Üben, üben, üben. Und an einem Frühlingsfest schaue ich, ob sie funktionieren. So hole ich mir die nötige Sicherheit.

Wie bereiten Sie sich auf Ihre möglichen Gegner vor?

Das mache ich während der ganzen Saison. Viele Schwingfeste kommen mittlerweile ja im Fernsehen oder man kann sie im Internet nachschauen. Dann achte ich darauf, wie die möglichen Gegner schwingen, wie sie dastehen, wie sie greifen. Im Schwingklub tauschen wir uns darüber aus, was aufgefallen ist. Dieses Einstellen auf den Gegner läuft permanent.

Die Spitzensportförderung der Armee für die Schwinger sehen Sie durchaus kritisch.

Schwingen ist ein nationaler Sport und deshalb ein etwas anderer Fall. Es ist ein bisschen speziell, dass man bei einem nationalen Sport eine Handvoll erlesene Athleten fördert, in dem sie WK’s besuchen und sich so im Sport weiterentwickeln dürfen. Im Schwingen ist das insofern etwas sonderbar, weil der Verband den guten Leuten so noch zusätzlich die Gelegenheit gibt, sich auf Kosten der Armee zu verbessern. Das stimmt nicht ganz überein mit unserer Schwingerfamilie, in der grundsätzlich alle gleich sind. Ich bin in diesem Bereich nicht ganz so positiv gestimmt wie andere.

Joel Wicki, ein potenzieller Gegner Samuel Gigers, nimmt das Angebot der Armee für Spitzenschwinger wahr. Anthony Anex / keystone

Sie sind nicht grundsätzlich gegen die Unterstützung der Armee im Schwingen?

Klar, grosse Schwingfeste wie jenes auf der Schwägalp oder das Eidgenössische sind beim Auf- und Abbau auf die Hilfe der Armee angewiesen. Dafür sind wir alle dankbar. Bei internationalen Sportarten finde ich die Sportförderung sinnvoll, wenn man Teil des nationalen Kaders ist und von den Möglichkeiten in Magglingen profitieren darf.

Sie selbst möchten gar nicht mit den Besten trainieren?

Ja, das ist richtig. Theoretisch würde ich in Magglingen mit jenen Athleten trainieren, die am Eidgenössischen dann meine Gegner sind. Meine Technik und Taktik drei Wochen lang präsentieren, das will ich nicht. Auch wenn ich von den anderen ebenfalls etwas ablesen könnte. Aber ich behalte das lieber für mich.

Sie sagen, Sie seien ein Perfektionist. Wo sehen Sie noch Luft nach oben?

Technisch kann man sich immer weiterentwickeln, ebenso taktisch. Aber ich denke, dass ich sehr viel ins Schwingen investierte im Winter und auch während der Saison. Deshalb habe ich keine Bedenken, dass ich etwas versäumte. Mein Gefühl ist, dass ich alles tat, um möglichst gut vorbereitet für das Eidgenössische zu sein.

Sie zählen auf ein eingespieltes Umfeld.

Die Familie unterstützt mich in allem ums Schwingen herum – ob Essen, Wäsche oder Büroarbeiten. Im sportlichen Bereich sind die vertrauten Leute aus dem Schwingklub Ottoberg wichtig, die Kollegen und die Trainer. Auch im Athletikbereich ist seit Jahren alles eingespielt. Das sind viele Puzzleteile, die als Ganzes sehr gut harmonieren. Jede Person ist sehr wichtig, damit alles funktioniert. In meinem Umfeld fühle ich mich wohl.

Wie sehen Sie das Nordostschweizer Team?

Es sind einige darunter, die national zuvorderst mitschwingen können und einige, die an einem guten Tag die Besten ebenfalls gefährden können. Es ist sehr cool, einander zuzuschauen, wenn man als Team unterwegs ist. Wie auf dem Brünig, wenn man sieht, wie Mario Schneider Curdin Orlik besiegt oder Werner Schlegel Matthias Aeschbacher bodigt. Das macht Freude und motiviert, um selbst sein Bestes zu geben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen