Innerschweizer Schwing- und Älplerfest - der Liveticker

Schwingen Joel Wicki verletzt sich – Schurtenberger taucht: Das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest aus Ibach jetzt live Das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Ibach verspricht Hochspannung. In unserem Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden. Claudio Zanini, René Meier 04.07.2021, 09.21 Uhr

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Joel Wicki gegen Samuel Giger: Das Innerschweizer Schwingfest startet mit einem Paukenschlag. Der 24-jährige Wicki und der 23-jährige Giger präsentieren sich in dieser jungen Saison in Topform, beiden glänzten schon mit Festsiegen. Am Sonntagmorgen in Ibach ist das Duell schon bald unterbrochen. Wicki verletzt sich am Unterarm und muss in einem Zelt gepflegt werden.

Nach dem Unterbruch kehrt er mit einbandagiertem Arm zurück. In der übrigbleibenden zweieinhalb Minuten passiert nicht mehr viel, die beiden trennen sich Unentschieden.

Joel Wicki mit einbandagiertem Arm Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Ibach, 4. Juli 2021)

Direkt vor der Spitzenpaarung des ersten Gangs, steht Sven Schurtenberger im Einsatz. Der Luzerner, der vor einer Woche im Stoos-Schlussgang stand, muss gegen den Berner Gast Kilian von Weissenfluh eine Niederlage einstecken. Von Weissenfluh kommt mit einem inneren Haken zum Sieg.

Für andere Innerschweizer Eidgenossen startet das Fest mit einem Sieg: Christian Schuler gewinn gegen den Nordwestschweizer Gast Andreas Döbeli souverän, René Suppiger gegen Stefan Arnold genauso, Alex Schuler feiert einen Sieg gegen Christian Odermatt.

Mit einem Gestellten beginnt der Tag für Marcel Bieri (gegen Curdin Orlik), Reto Nötzli (gegen Marc Gottofrey), Erich Fankhauser (gegen Samuel Brun) sowie Andi Imhof (gegen Lario Kramer). Auch Mike Müllestein kommt zu einem Unentschieden gegen den Nordostschweizer Roger Rychen.

Keinen optimalen Auftakt erlebt Benji von Ah. Er verliert überraschend gegen den Luzerner Urs Doppmann.

09:21 Uhr

Joel Wicki erscheint einbandagiert zurück im Sägemehl: Der Wettkampf zwischen Wicki und Giger wird für die letzten rund 150 Sekunden wieder aufgenommen. Am Ende endet der Gang gestellt. Beide erhalten eine 8.75.

09:16 Uhr

Die gute Nachricht zuerst: Joel Wicki dürfte den Wettkampf wieder aufnehmen. Die Verletzung an der Hand scheint nicht allzu gravierend zu sein.

09:03 Uhr

Das Spitzenduell zwischen Joel Wicki (Sörenberg) und Samuel Giger vom Nordostschweizer Schwingerverband ist unterbrochen. Wicki hat sich bei dieser Szene an der rechten Hand verletzt und muss gepflegt werden.

09:03 Uhr

Kilian von Weissenfluh vom Hasliberg kann Sven Schurtenberger (Buttisholz) im Eidgenossenduell mit platt bezwingen. Das gibt die Maximalnote 10.

08:57 Uhr

Mike Müllestein (Steinerberg) und Roger Rychen vom Nordostschweizer Schwingerverband stellen. Beide erhalten eine 8,75.

08:52 Uhr

Marcel Bieri (Edlibach) und Curdin Orlik vom Berner Schwingverband Oberland stellen. Das gibt die Normalnote 8,75.

08:44 Uhr

Christian Schuler (Rothenthurm), zweifacher Innerschweizer Schwingfestsieger, macht mit dem Nordwestschweizer Gastschwinger Andreas Döbbeli nach rund 10 Sekunden kurzen Prozess. Dafür gibts eine 10.

08:42 Uhr

Andy Imhof (Attinghausen) und Lario Kramer vom Südwestschweizer Schwingerverband stellen. Für beide gibt es eine 8.75.

08:36 Uhr

Erich Fankhauser, Sieger des Zuger Kantonalen 2018, und Samuel Brun aus dem Nordwestschweizerischer Schwingerverband stellen (8.75).

08:31 Uhr

Reto Nötzli (Pfäffikon) und der Gastschwinger Marc Gottofrey (Echallens) stellen. Beide erhalten eine 8.75.

08:24 Uhr

Die erste Überraschung des Tages ist Tatsache: Urs Doppmann (Romoos) schlägt Benji Von Ah (Giswil) mit Plattwurf. Dafür gibt es eine glatte 10.

08:21 Uhr

Alex Schuler (Rothenthurm) legt Christian Odermatt (Ennetmoos) ins Sägemehl. Das gibt eine 9,75.

08:19 Uhr

René Suppiger (Luthern) gewinnt nach kurzem Kampf gegen Stefan Arnold (Attinghausen).

08:17 Uhr

Das ist der erste Gestellte: Zwischen Ueli Hürlimann (Walchwil) und Laurin Vogel (Malters) gibt es keinen Sieger.

08:12 Uhr

Adrian Egli (Steinhuserberg) legt Beni Gwerder (Muotathal) mit einem Plattwurf ins Sägemehl. Das gibt eine glatte 10.

08:06 Uhr

Zum Auftakt treffen zwei Innerschweizer aufeinander. Andreas Elmiger (Hohenrain) legt Alex auf der Mauer (Rothenthurm) mit einem Stick ins Sägemehl. Dafür gibts die Maximalnote 10, für Auf der Mauer bleibt die Note 8,5.

07.50 Uhr

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Und das sind die Kurzporträts der Top-Favoriten

07.40 Uhr - Die Spitzenpaarungen

07:30 Uhr - Das sind die Gästeschwinger

Nordostschweizer Schwingerverband Giger Samuel, Ottoberg

Rychen Roger, Mollis

Bernisch-Kantonaler Schwingerverband von Weissenfluh Kilian, Hasliberg

Orlik Curdin, Rubigen

Nordwestschweizer Schwingerverband Döbeli Andreas, Sarmenstorf

Brun Samuel, Ettingen

Südwestschweizer Schwingerverband Kramer Lario, Galmiz

Gottofrey Marc, Echallens

7.20 Uhr

Alles anzeigen

07.15 Uhr - Herzlich willkommen zum ISAF

Das 114. Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Ibach wird ohne Zuschauer ausgetragen. Der Anlass ist nicht öffentlich. Insgesamt nehmen 200 Schwinger teil.