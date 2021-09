Schwingen Joel Wicki ist zurück und nimmt am Luzerner Kantonalfest teil – wie fit ist der Sörenberger tatsächlich? Die Schwingsaison 2021 begann für Joel Wicki perfekt. Beim ersten Einsatz gewann er den Stoos-Schwinget überlegen. Eine Woche später verletzte er sich beim Innerschweizer Schwingfest im ersten Gang. Seither plagen ihn Verletzungssorgen. Zwei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt, dem Kilchberg-Schwinget, gibt es Fragezeichen zu seinem Formstand. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 10.09.2021, 10.40 Uhr

Joel Wicki steigt am Sonntag wieder ins Sägemehl. Bild: Marc Schumacher (Ibach, 04. Juli 2021)

Angefangen hat alles vielversprechend. Die Schwingsaison 2021 begann mit dem Stoos-Schwinget. Nicht oben auf dem Stoos, sondern unten im Tal. Die Zuschauer fehlten zwar. Doch der Nationalsport, der so lange wegen Corona brachlag, war wieder auf der Bildfläche. Die Hauptausgabe der «Tagesschau» berichtete über den überlegenen Sieg von Joel Wicki. In fast schon formeller Art sagte er ins SRF-Mikrofon: «Es ist sehr, sehr schön, dass ich hier gewinnen konnte.» Der Sprecher aus dem Off sagte, Wicki hätte während der Coronapause nichts an Explosivität eingebüsst. Es entstand an diesem Sonntag in Ibach tatsächlich der Eindruck, dass Wicki das Niveau konservieren konnte, dass er im Spätsommer 2019 in Zug hatte, als er nur knapp am Königstitel vorbeischrammte.

Eine Woche nach dem Stoos-Schwinget folgte das Innerschweizer Verbandsfest am gleichen Ort. Mit dem Nordostschweizer Samuel Giger als Stargast. Wicki und Giger waren die logischen Favoriten und in diesem frühen Stadium der Saison das Beste, was der Schwingsport zu bieten hatte. Im ersten Gang trafen die beiden aufeinander. Es kam nicht gut. Wicki zog sich einen Sehnenanriss am Ellenbogen zu.

Joel Wicki mit einbandagiertem Ellenbogen beim Innerschweizer Schwingfest am 4. Juli in Ibach SZ. BIld: Marc Schumacher/Freshfocus

Seither scheint hinter seinen Auftritten permanent ein Fragezeichen zu stehen. Anfang September hat er erst zwei Kranzfeste bestritten. Saisondominator Giger hat allein deren fünf gewonnen und insgesamt acht Kränze geholt. In welcher Form Wicki beim Saisonhöhepunkt, dem Kilchberg-Schwinget, antreten kann? Auch hier ein Fragezeichen.

«Im Nachhinein ist man immer klüger»

Seit der Verletzung beim Innerschweizer Schwingfest hat Wicki nur einen einzigen Wettkampf bestritten, das Berner Kantonale, sechs Wochen nach dem Unfall von Ibach. Wicki begab sich als Innerschweizer in die Höhle des Löwen, ans Teilverbandsfest der Berner, der stärksten Equipe derzeit. Ihm war im Vorhinein bewusst, dass er nicht um ein Duell mit Christian Stucki vorbeikommen würde. Sie trafen bereits im ersten Gang aufeinander, die Neuauflage des Eidgenössischen Schlussgangs verlor Wicki erneut. Die Büchse der Pandora schien geöffnet. Nach dem Berner Kantonalen zog er sich im Training eine Zerrung im Oberschenkel- und Kniebereich zu. Wickis Team kommunizierte erneut eine Pause.

Joel Wicki mit seinem Coach Daniel Hülser (links). Marc Schumacher/Freshfocus

Dani Hüsler, der Coach von Joel Wicki, sagt rückblickend: «Vielleicht hätten wir länger warten sollen. Doch im Nachhinein ist man immer klüger.» Hüsler betont, dass solche Entscheide nie aus dem Bauch heraus gefällt werden. Therapeuten und Ärzte seien jeweils in den Prozess involviert. «Joel ist ein Schwinger, der immer um den Sieg mitschwingen will. Und dafür muss er topfit sein. Wenn wir nur die geringsten Zweifel haben, dann verzichten wir auf einen Einsatz», betont Hüsler.

Die Rückkehr ins Sägemehl hatte Wickis Team auf den 12. September, also auf diesen Sonntag, angesetzt. In Schachen findet das Luzerner Kantonale statt. Am Donnerstag wurden die Spitzenpaarungen bekannt. Wicki wurde gegen den Schwyzer Reto Nötzli eingeteilt. Am Donnerstagabend, nach dem Abschlusstraining, folgte der definitive Entscheid. «Es sieht gut aus, Joel wird dabei sein am Sonntag», meldete Daniel Hüsler.

Kilchberg ist offen wie selten zuvor

Das Innerschweizer Team scheint mehr denn je auf einen Joel Wicki angewiesen zu sein. Spitzenleute wie Pirmin Reichmuth (Kreuzbandriss) und Marcel Bieri (Innenbandriss) haben die Saison erst gar nicht angefangen oder bereits beendet. Hinzu kommen Ausfälle wie jene des aufstrebenden Schwyzer Eidgenossen Michael Gwerder, die schwer wiegen. Als auf dem Brünig auch noch Christian Schuler Forfait gab, ging das Innerschweizer Team unter. Das Rennen um den Tagessieg war eine reine Berner Angelegenheit. Wickis Coach Hüsler, einst selbst ein Spitzenschwinger, sagt:

«Die Verletzungen zeigen, dass die Ausgangslage in dieser Saison sehr schwierig war. Wir hatten wenige Schwingtrainings. Es gibt Bewegungsabläufe und Rotationen, die man im Krafttraining schlicht nicht simulieren kann. Man hat bei vielen Schwingern gesehen, dass die nötige Abstimmung fehlte.»

Ein Blick in die anderen Teilverbände stützt die Aussage von Hüsler. Denn nicht nur das Innerschweizer Team ist verletzungsbedingt geschwächt. Prominentestes Beispiel ist König Christian Stucki, der seine Saison bereits beenden musste. Er verpasst den Kilchberg-Schwinget genauso wie sein Berner Teamkollege Michael Wiget – immerhin Schlussgang-Teilnehmer auf der Schwägalp. Hinzu kommt Remo Käser, der nach seiner Corona-Erkrankung noch nicht zu alter Stärke gefunden hat. Bei den Nordwestschweizern wird Eidgenosse Joel Strebel fehlen, bei den Südwestschweizern der nominelle Leader Lario Kramer – auch sie beendeten die Saison mit Verletzungen.

Christian Stucki auf der Schwägalp. Es sollte sein letzter Saisoneinsatz bleiben. Sven Thomann/Freshfocus

Das führt dazu, dass der Favoritenkreis vor dem Saisonhöhepunkt unscharf ist. Der Technische Leiter des Eidgenössischen Schwingerverbands, Stefan Strebel, sagte jüngst, das Feld sei so offen wie selten zuvor vor einem Eidgenössischen Anlass. Der Kilchberg-Schwinget ist ein spezielles Fest. Es gibt keine Kränze, darum zählt nur der Sieg. Das Renommee des Anlasses ist enorm, da er nur alle sechs Jahre stattfindet und nur die besten 60 Athleten teilnehmen dürfen. Ob Wicki ein Titelkandidat ist, wird sich zeigen. Dass man mit wenig Wettkampfpraxis am Ende einer Saison zuschlagen kann, hat Christian Stucki 2019 gezeigt. Vor dem Königstitel bestritt er nur zwei Feste.

