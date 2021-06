Knieprobleme bei Schwinger Noe van Messel

Schwingen Knieschmerzen: Der Zuger Noe van Messel muss beim Stoos-Schwinget nach zwei Gängen aufgeben Noe van Messel hat vor zwei Jahren beim Stoos-Schwinget für Furore gesorgt. Am Samstag hatte der 19-Jährige kein Glück. Verpasst er nun das Innerschweizer Schwingfest? 27.06.2021, 14.37 Uhr

Noe van Messel wird nach dem ersten Gang behandelt. Marc Schumacher/Freshfcous

(cza) Bereits der erste Gang lief für Noe van Messel am Stoos-Schwinget in Ibach nicht nach Wunsch. . Der 19-Jährige musste nach dem Duell gegen Marc Gottofrey wegen Schmerzen an der Schulter behandelt werden. Nach dem zweiten Gang brach er das Fest ab, allerdings wegen Knieschmerzen.

Van Messel hatte sich bereits Mitte Mai am Schybi-Schwinget in Escholzmatt am Knie verletzt und sich für eine konservative Behandlung entschieden, also nicht zu operieren. «Der Stoos-Schwinget hat gezeigt, dass mein Knie nicht in dieser Verfassung ist, die es braucht, um auf diesem Niveau schwingen zu können», sagt Van Messel. Medizinische Abklärungen sollen nun Klarheit bringen, wie es weitergeht.

Auf sich aufmerksam machte Van Messel, als er vor zwei Jahren auf dem Stoos Dritter wurde und mit 17 Jahren seinen ersten Bergkranz gewinnen konnte. Am nächsten Wochenende steht in Ibach das Innerschweizer Schwingfest an. Dort hätte er die Chance, den ersten Teilverbandskranz zu gewinnen.