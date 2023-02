Hallenschwinget Kirchberg 2023 - Livestream

SCHWINGEN Im Livestream: Zwei Neu-Eidgenossen wollen den Festsieg in Kirchberg stehlen Mit Adrian Odermatt und Lars Voggensperger reisen zwei starke Gäste nach Kirchberg. Kann Lokalmatador Remo Käser sie stoppen? Wir übertragen den Wettkampf am Samstag, 11. Februar, ab 11 Uhr live. CH Media 06.02.2023, 09.12 Uhr

Adrian Odermatt gehört in Kirchberg zu den Favoriten auf den Festsieg. Philipp Schmidli / KEYSTONE

In Pratteln wurden die beiden Baselbieter Schwinger Adrian Odermatt und Lars Voggensperger zu Eidgenossen. Nun gehören sie bei ihrem ersten Auftritt in der neuen Saison sogleich zu den Favoriten auf den Festsieg.

Als Gäste am Hallenschwinget im bernischen Kirchberg werden die Blicke der Zuschauer am 11. Februar auch auf sie gerichtet sein, könnten sie den Festsieg doch entführen. Mit dem Eidgenossen Remo Käser hat der gastgebende Schwingklub allerdings einen Mann in seinen Reihen, der dies verhindern kann und selbst seinen Anspruch auf den Sieg erheben wird.

Käser hat den Hallenschwinget in den Jahren 2016, 2017 und 2019 gewonnen. Bei der letzten Austragung 2020 belegte der 26-Jährige den zweiten Rang. Gewonnen wurde das Fest damals vom letztjährigen Schlussgangteilnehmer am Eidgenössischen, Matthias Aeschbacher.

Sie können live dabei sein

Die Siegerliste in Kirchberg ist also durchaus gespickt mit prominenten Namen. Wer dieses Jahr zum Sieger wird, können Sie live mitverfolgen.

Als Abonnentin oder Abonnent unserer Zeitung haben Sie exklusiv die Möglichkeit, das traditionelle Schwingfest völlig ortsunabhängig mitzuerleben. Egal, ob über Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren PC – ab 11.00 Uhr finden Sie den Livestream des Fests in diesem Artikel. Kommentiert wird die Übertragung von Erik Schegg, Redaktor bei Radio toxic.fm.