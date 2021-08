Der Zuger Schwinger Marco Reichmuth will an die nationale Spitze

Schwingen «Mit einem solchen Bruder stehst du an zweiter Stelle»: Marco Reichmuth will sich an die Spitze schwingen Marco Reichmuth steht im Schatten seines bekannten Bruders Pirmin. Die Leistungen des 23-jährigen Zugers sind aber konstant gut. Auf dem Brünig war er der beste Innerschweizer. Was liegt in seiner Karriere noch drin? Claudio Zanini 14.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er macht vieles richtig in dieser Saison: Marco Reichmuth Anfang diesjährigen Rigi-Schwinget. Sven Thomann/Freshfocus

In der Familie Reichmuth gab es keine Alternative zum Schwingen. Der Grossvater machte es, der Vater ebenso. Wenn der Vater ins Training des Schwingklubs Cham-Ennetsee ging, nahm er die Kinder mit. Später wirkte er in OK’s und Vorständen mit, die Frage war nicht, ob seine drei Söhne Schwinger werden, sondern wann. Marco Reichmuth sagt: «Es brauchte Geduld. Wir waren schon als kleine Knirpse im Training dabei, mussten aber warten, bis wir 7 oder 8 waren, bis wir schwingen durften.»



Sein älterer Bruder Pirmin hat den steilsten Weg der drei eingeschlagen. Er schaffte es mit 18 in den Schlussgang des Innerschweizer Verbandsfests, mit 20 wurde er Eidgenosse, mit 23 Brünig-Sieger. Marco ist zwei Jahre jünger als Pirmin und hat einen Zwillingsbruder, Roland. Marco wurde zum sicheren Kranzgewinner, Roland hat in seiner Karriere auch schon zwei Kantonalkränze gewonnen. Die beiden Zwillinge werden am Sonntag beim Zuger Kantonalfest in Baar antreten.



Die drei Reichmuth-Brüder (von links): Pirmin (25), Marco (23) und Roland (23). Bilder: Manuela Jans-Koch

Marco Reichmuth ist mit grossen Ambitionen unterwegs. Er will früher oder später zur absoluten Spitze gehören, wie sein älterer Bruder. Zu diesem Ziel gehört der Eidgenössische Kranz, den er in Zug noch verpasste. Oder auch die Teilnahme am Kilchberg-Schwinget im kommenden September. Der Innerschweizer Schwingerverband darf zwar am meisten Schwinger von allen fünf Teilverbänden nominieren, aber es sind dennoch nur 17. Der Verdrängungskampf ist gross. Wirkliche Qualifikationskriterien gibt es nicht. Die technischen Leiter werden sich schlicht für die besten 17 entscheiden. Ob sie Reichmuth berücksichtigen?



Er trainiert dort, wo auch der König trainiert

In den letzten Wochen hat er viele Argumente für sich gesammelt. Beim Brünig-Schwinget war er der beste Innerschweizer auf dem geteilten 4. Rang. Das ist beim legendären Bergfest per se eine gute Leistung, Notenblatt hin, Einteilungsglück her. Beim gut besetzten Weissenstein-Schwinget schaffte er es ebenfalls in die Kranzränge, unter anderem bezwang er das Nordostschweizer Schwergewicht Domenic Schneider mit der Maximalnote. Und letzten Sonntag beim Urner Kantonalfest lag nur das Spitzentrio Sven Schurtenberger, Erich Fankhauser und Christian Schuler vor ihm. «Ich bin zufrieden, wie es aktuell läuft. Aber für eine Kilchberg-Teilnahme braucht es nochmals einen Schritt», sagt er.



Seine Karriere pflegt er mit viel Professionalität. Das Krafttraining macht er beim Luzerner Ex-Bobfahrer Tommy Herzog, der sich einen Namen als Athletiktrainer gemacht hat. Nicht nur Bruder Pirmin setzt auf die Fähigkeiten von Herzog, sondern auch König Christian Stucki oder die Aargauer Spitzenschwinger Joel Strebel und Andreas Döbeli. Die Auswirkungen des Trainings machen sich schnell bemerkbar. Reichmuth ging mit 105 Kilogramm Körpergewicht in die Winterpause, mit 110 Kilogramm kam er raus. Er sagt: «Diesen Unterschied merkst du direkt, du bist einfach standhafter.»



Tommy Herzog in seiner Trainingshalle in Gunzwil.



Alexander Wagner

Die Verletzungen des Bruders

Reichmuth setzt nicht bloss auf die Physis. Er will sich auch taktisch weiterentwickeln. Alle seine Gänge werden von jemandem aus dem nahen Umfeld gefilmt – vom älteren Bruder, vom Vater, vom Cousin. Die Aufnahmen analysiert er, um herauszufinden, was er taktisch hätte besser machen sollen, wie er vielleicht einen Gestellten hätte vermeiden können. «Auf dem Video siehst du viele Dinge, die dir während des Schwingens gar nicht auffallen können», sagt er. In der Familie sind genügend Kritiker vorhanden. «Ich arbeite sehr viel mit meinen Brüdern zusammen», sagt er. «Das ist ein Privileg. Es ist extrem schön, wenn wir zu dritt an ein Schwingfest gehen können.»



Derjenige mit den überragenden Leistungen war in der Vergangenheit Pirmin. Vor zwei Jahren war er am Eidgenössischen in Zug aufgrund des Saisonverlaufs der logische Königskandidat. Sein Schatten innerhalb der Familie ist gross. Marco Reichmuth sagt:

«Mit einem solchen Bruder ist es normal, an zweiter Stelle zu stehen. Ich sehe das positiv. Ich kann sehr viel profitieren von ihm. Und ich bin sehr stolz auf ihn, aber auch auf Roland.»



Pirmin verpasst die laufende Saison wegen eines Kreuzbandrisses. Mit 25 Jahren hat er nun vier Kreuzbandrisse erlebt, das Pech würde für mehrere Karrieren reichen. «Ich bewundere ihn sehr für seinen Willen, sich wieder zurückzukämpfen. Ich hätte die Geduld nicht dafür», sagt Marco Reichmuth.



Er selbst blieb von Verletzungen verschont. Es ist die Grundvoraussetzung für sein Ziel, langfristig zur nationalen Spitze zu gehören. Ein nächster Schritt ist eine Schlussgang-Teilnahme an einem Kantonalfest. Das Zuger Kantonale in Baar wäre kein schlechter Ort dafür. Reichmuth winkt ab. «Nein, nein. Ich rechne mir nicht Chancen auf den Festsieg aus. Ich will nur mein bestes Schwingen abrufen.» In den letzten Wochen hat ihn das zu guten Platzierungen geführt.



Zuger Kantonalschwingfest in Baar. Spitzenpaarungen 1. Gang

Joel Ambühl ** – Andi Imhof ***

Marcel Bieri *** – Sven Lang **

Stefan Arnold ** – Philipp Schuler **

Matthias Herger ** – Ronny Schöpfer **

Reto Nötzli *** – Marco Fankhauser **

Christian Schuler *** – Remo Vogel **

Marco Reichmuth ** – Martin Zimmermann ***

(*** Eidgenosse, ** Teilverbands-/Bergkranzer)