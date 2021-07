Souveräner Christian Schuler

Schwingen Schwyzer Kantonales: Christian Schuler führt nach 4 Gängen souverän Beim Schwyzer Kantonalen in Ibach gibt sich Favorit Christian Schuler bislang keine Blösse. Der 33-Jährige gewinnt die ersten 4 Gänge und kommt damit seinem 100. Kranzgewinn näher. Um 17 Uhr findet der Schlussgang statt. 18.07.2021, 13.36 Uhr

Auf dem Weg zum nächsten Festsieg: der Rothenthurmer Christian Schuler. Marc Schumacher/Freshfocus

(cza) Für Christian Schuler läuft der Sonntag bisher wunschgemäss. Am Schwyzer Kantonalen in Ibach gewinnt er die ersten vier Gänge scheinbar mühelos. Gegen Urs Doppmann (1. Gang) und Andreas Odermatt (2. Gang) gewinnt er jeweils mit der Maximalnote. Gegen Thomas Bucher und Pirmin Suter gibt es zweimal eine 9,75.

Hinter Schuler folgt in der Zwischenrangliste auf Rang 2a Reto Nötzli mit 0,75 Punkten Rückstand. Auf 2b steht Reto Bürgi, auf 3a folgt mit Samuel Schwyzer bereits ein Nichtkranzer. Das Teilnehmerfeld in Ibach ist etwas ausgedünnt. Nur drei Eidgenossen stehen am Start. Nebst Christian Schuler und Reto Nötzli ist auch Alex Schuler dabei. Er hat aber bereits drei Gestellte auf dem Notenblatt und muss um den Kranzgewinn zittern.

Kurzfristig abmelden musste sich Mike Müllestein wegen Magendarm-Beschwerden. Müllestein trat am Samstag bereits geschwächt beim Weissenstein-Schwinget an, verpasste den Kranz aber deutlich.