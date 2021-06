Die Ergebnisse vom Stoos-Schwinget 2021

Am Stoos-Schwinget in Ibach steht am Samstag ein erster Höhepunkt der Saison an. Im zweiten Gang gelingt dem Berner Jan Wittwer eine Überraschung: Der 24-Jährige bezwingt Mitfavorit Sven Schurtenberger.

Claudio Zanini, Ibach Aktualisiert 26.06.2021, 11.13 Uhr