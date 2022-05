Favorit Samuel Giger siegt am Abendschwinget in Engelburg.

Schwingen Topfavorit Samuel Giger lässt in Engelburg nichts anbrennen und gewinnt alle Gänge Der Thurgauer Spitzenschwinger triumphiert am Abendschwinget des Stadtverbands St.Gallen auf dem Sportplatz Engelburg. Vorentscheidend ist der Sieg im vierten Gang gegen Co-Kilchberg-Sieger Damian Ott. Tobias Scheiwiller 15.05.2022, 08.15 Uhr

Souverän: Samuel Giger lässt sich nach seinem Sieg in Engelburg feiern. Bild: Benjamin Manser

Der favorisierte Thurgauer Samuel Giger setzte sich im Schlussgang nach 39 Sekunden mit Kurz gegen den Zürcher Nicola Wey durch. Giger zeigte sich den ganzen Abend in blendender Verfassung und besiegte alle Gegner. Im vierten Gang mit Damian Ott auch den Schwinger, der ihn im vergangenen Jahr im Schlussgang des Bergfests am Schwarzsee besiegte. Ott, der seine übrigen fünf Kämpfe siegreich gestaltete, klassierte sich am Ende auf dem zweiten Rang.